La imputación de la Infanta y el futuro de Cataluña, preocupaciones de los oyentes

ENTREVISTA A ALBERT RIVERA

CAMINO: Me encanta, me gustaría votarle, pero tengo un problema. Estoy cansada del separatisimo. Si me preguntan ahora mismo votaría a favor de que Cataluña y el País Vasco se separasen, y no es con ninguna acritud, sigo comprando productos catalanes, pero no quiero que esté conmigo nadie que no quiera estar conmigo. Esto es como un matrimonio, y el divorcio existe. Ya sé que es mucho mas complicado, pero por favor es MUY IMPORTANTE QUE CATALUÑA SEPA QUE NO PODEMOS MAS CON EL TEMA.

LARA: tengo Y tengo una duda que me corroe con respecto al referendum...Nací en Barcelona y vivo actualmente en esta preciosa ciudad y me pregunto qué ocurrirá si me convocan para ser presidenta de mesa electoral, por ejemplo. Por supuesto me negaré pero, ¿vendrán losMossos d'Esquadra a detenerme? O buscarán a sus secuaces para que sean ellos los que coloquen urnas, mesas y hagan recuento de votos...En fin, ¡me resulta inimaginable

PACO: La mayoría de los catalanes no queremos que se nos consulte nada, estamos bien así; el problema es que los pocos que sí quieren, vociferan mucho

CHEMA: Dado que la illegal propuesta de consulta catalana es un IMPORTANTISIMO tema de ESTADO no estaria mal que el JEFE DEL ESTADO se dirigiera a la Nacion y zanjara, de una vez por todas, este asunto. Si dejamos "suelto" este tema durante un año podemos acabar todos en el Psiquiatra amen de que la imagen de España quedara maltrecha y afectara a inversions extranjeras. Por otra parte, si la consulta es illegal son igualmente ilegales los inmensos gastos que ocasiona. Esto seria motivo suficiente para llevar a juicio a los promotores. Este tema es de suma gravedad y debemos enfrentarlo ya, HOY, si dejamos crecer a este monstruo puede terminar devorandonos a todos.

CASO NOOS/AIZON

Luis desde Aranjuez: aunque se sea defensor de la Casa Real, hay que reconocer que la esposa de cualquier autónomo español, que tuviera un porcentaje en la sociedad ó un cargo en la misma, estaría sin duda imputada, porque nadie se cree que no sepa de donde sale el dinero. Y si no lo sabe es que es tonta, y eso en una persona de su formación, no es muy verosímil.

Maria: no se imputa por ser quien es sino por hacer lo que ha hecho. y que poco edificante para todos los desgraciados que pagamos y cotizamos el trato de la agencia tributaria, de la abogacía del estado y de la fiscalía a esta señora. y lo que hace daño a la monarquía es esta podredumbre debajo de la alfombra, no el que declare

Roberto: como que martirio!!!..., martirio la gente que no tiene para comer..., su marido la ha liado..., si no quiere sufrir martirio que se separe de él y se acabó, y si decide que “hasta que la muerte nos separe”..., pues para lo bueno y lo malo...

Inma: a mí lo que me gustaría saber es qué persona, que no se llamara infanta cristina, no habría sido llamada hace ya meses a declarar - en calidad de lo que sea, testigo, imputada, me da igual - si fuera socia al 50% en una empresa como aizoon que está siendo investigada por tantos indicios delictivos. lo de "todos iguales ante la ley" en este caso canta a la legua.

Sección Calleja: a los juicios ciudadanos son muy aficionados los tertulianos y en el caso de calleja sobre manera, y en especial cuando se trata de follones relacionados con el pp, sin embargo no pone tanto enfasis cuando se trata de los mismos follones pero del psoe. dese una vuelta por asturias y verá el desaguisado de todo tipo que los socialistas han dejado por aquí, ya desde las primeras elecciones en las que ganó el inclito zp, que prometio el oro y el moro, y aquí seguimos pagando el peaje del huerna, seguimos sin ave, con un superpuerto maritimo sin barcos (igual que el aeropuerto de c.real), con un agujero impresionan-te en el niemeyer, y así podriamos seguir hasta mañana.