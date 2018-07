El Congreso del PSOE, UPyD y la situación en Asturias, las preocupaciones de los oyentes

CONGRESO DEL PSOE

MARTÍN: Respecto al congreso del PSOE. Es posible, seguro quizá, que resulte entretenido para los medios de comunicación; aunque también es casi seguro que NO resulte decisivo, ni para el propio partido ni para España.

Algún dirigente saldrá reforzado y poco más.

ANTONIO: El debate de fondo, en mi opinión, debería girar entorno a que con este plantel España queda desprotegida totalmente, en manos de ineptos. Lo que le ocurra al PSOE o a sus dirigentes, tal como están las cosas, son un tema menor. Pero muy menor.

UPYD

Laureano: lo que ha roto el pacto es esta diferencia: psoe dice un acuerdo de "amplia mayoría" upyd dice que se debe concretar en una "mayoría reforzada"

y el estatuto del principado dice que se requiere "mayoría absoluta" ¡hale¡.descifrenme el galimatias. no hay ni buenos ni malos, como preguntaba onega. aqui hay mucho mangante apoltronado y calladitos para que nadie les menee el sillon.

AGAPITO: afiliado de upyd en Zamora, dice que sería conveniente la unión con “ciudadanos” de rivera por la coincidencia de ideas

DAVID: Pero que decís de la gobernabilidad? Lo que no puede ser es que mi voto en Avilés no valga nada en comparación con uno del occidente.

MÁS

BALDOMERO: preguntar por qué ningún periodista habla y da el coñazo sobre la MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL a nivel Nacional?? Este es el verdadero cáncer de todos nuestros problemas. CIU, PNV y demás. No al bipartidismo y SI a más partidos que se presenten en todo el Estado.

ESTAMPIDA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL JUEVES

MARIO: yo llevo tres años parados y al ver la actitud de los señores diputados me dio vergüenza e impotencia. Si le hubiéramos quitado el sonido aquello parecía un golpe de estado.

CATALUÑA:

PABLO: me gustaría quejarme públicamente sobre el tema catalán. Ahora mismo voy en un tren que cubre el trayecto Murcia - Barcelona, por megafonía anuncian las paradas ahora en castellano y valenciano y más adelante en castellano y catalán, me parece bien aunque es red nacional de ferrocarriles españoles. Y en el caso de que consiguieran la independencia a lo cual me niego porque consideró que un trocito de ese territorio es mío al igual que un trocito de Murcia, Madrid, Sevilla etc es de cada catalán, pregunto si consiguen su imposible, más adelante se podría independizar por ejemplo Tarragona de cataluña?.