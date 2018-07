¿Becas selectivas?

BECAS

ANTONIO: Brillante el señor Wert. La moraleja es que estudien aquellos que tengan dinero, aquellos que no dependan de beca. Sobran universitarios para este ministro. Sobran trabajadores para este Gobierno.

MARTÍN: Si no estoy equivocado, la nota media de los universitarios españoles, de todas las carreras y todas las universidades, es superior al 6´5. ¿Debe disfrutar de beca el alumno que no alcanza la media? Otra cosa son los casos particulares, que bien podría resolverlos cada universidad.

Teresa: De toda la vida se ha dado la beca y los premios a los que tenian mejor expediente, no entiendo el debate.

Vicente: Cuando un estudiante pide una beca, lo que hace es llamar a la puerta de los demás ciudadanos de España y decirle: "por favor, ayudadme que QUIERO ESTUDIAR y NO PUEDO". Entonces los demás ciudadanos nos registramos en nuestro bolsillo, sacamos nuestro óbolo y se lo damos para que estudie. Pues bien, ahora que entre todos les hemos dado la OPORTUNIDAD, por su parte debe existir una OBLIGACIÓN, y el estudiante debe corresponder al esfuerzo que los demás ciudadanos han hecho para que él pueda estudiar. Si no, esto es el ejército de Pancho Villa.

Carmen: Pero, ¿de qué becas hablan?. Mi hija sacando un 8,5 no tiene acceso a beca. Trabajamos mi marido y yo. Por tanto o tienes dinero negro o eres pobre de pedir para que te den beca.

Luis, ingeniero de caminos: Yo invito a estos señores contertulios tan inteligentes a que hagan Caminos teniendo que trabajar para ayudar en casa y manteniendo la nota media de 6,50. A ver si eran tan chulos.

Carlos: De lo que nadie dice nada es del esfuerzo que tenemos que hacer las familias para que nuestros hijos estudien sin tener Universidad en nuestra ciudad. Un médico de Madrid manda a sus hijos a estudiar casi gratis. A un campesino de las Hurdes le sale un riñón. Es mi caso.

Fernando: ¿Y por qué no copiamos a los EE.UU? Quien tiene dinero se paga la facultad, y quien no, pues tiene dos opciones: sacar buenas notas (en cuyo caso se le da una beca) o sacarlas regulares o malas (en cuyo caso puede pedir un préstamo, que pagará cuando, acabada la carrera, empiece a trabajar). ¿Esta no es una solución para que nadie que quiera estudiar, aunque sea malo, lo pueda hacer?

DAVID: La excelencia en la educación está muy bien, pero no olvidemos que de estudiantes mediocres a veces salen grandes profesionales. No todo en la formación son las notas académicas.

JUAN ANTONIO: Quienes exigen que todo el mundo tenga derecho a BECA, incluso aquellos que sacan apenas un 5, que digan que están dispuestos a que les opere uno de esos cirujanos que acabaron su carrera con un 5, o que les construya su casa un arquitecto de 5, o que les lleve un piloto de 5. ¿Habrá en toda España algún PROGRE que pida BECAS para estudiantes de SOLO 5, o ya se habrán tomado un botellín y se habrán caido al agua?

CARLOS: El problema, como dijo el gran Pla, radica en ¿esto quién lo paga?. A mi si un papi quiere subvencionar a su hijo, para que se tire 8 años para tener estudios UUUUNIVEEESITAARIOOOOS (¡¡¡Oooooh!!!!!) en sociología o políticas con un 5,2 de nota final global, la verdad, me la trae al pairo. El problema es si soy yo el que tengo que subvencionar a este tipo de "estudiantes". Otra cosa es si uno vale, si quiere estudiar, NINGÚN PROBLEMA en pagar, el estado entiendo que (entre otras cosas) está para esto. Todo lo demás es demagogia barata (ej. Valenciano).

MONTORO Y LAS EXPLICACIONES

JOSE MIGUEL: Montoro ya ha encontrado la explicación a que trece notarios se equivoquen simultáneamente con el mismo DNI de dos cifras; la culpa la tiene Murphy y sus leyes, ahí queda eso.

ITALIA Y BERLUSCONI

NÉSTOR: Siendo verdad que otros continentes tienen personajes lamentables en sus gobiernos como los Chavez, Castros, Ahmadineyad, etc, etc, resulta increible que la moderna Europa se haya permitido tener como uno de sus mandatarios a un tipejo de esta calaña. Creo que no podemos criticar a nadie sin antes mencionarlo y sonrojarnos.