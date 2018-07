La reforma de la Administración, los silbidos a la reina y el caso Snowden centran los comentarios de los oyentes

REFORMA

Ignacio para su tocayo: Por fin!!!!!!!!!!!! Alguien lo ha dicho claro. El problema NO son los funcionarios, son los puestos a dedo. Que quiten a todos los que le han regalado el puesto de trabajo y se acabó el problema.

Jose luis: Mire, no se engañen sobran funcionarios, laborales, estatutarios, y cargos de confianza. La solución: que no exista el puesto en propiedad, y tener que demostrar su utilidad cada día como el resto de las empresas y si ya no es útil, que se deshagan de él. Mismo sistema que la revalorización de las pensiones

Otro: Ya que se habla de recortar y reformar la administración, ¿pueden decirnos si ese proceso afecta a las cuestionadas diputaciones?, o es que ¿acaso resultan ser organismos ejemplares en la administración?

Mariano: el problema autonómico es que sus presidentes se creen presidentes de estado pero sin sus responsabilidades como tal, si las autonomias fueran estados federales seguro que algunas renunciarian a ello. ¿ Verdaderamente necesitamos 17 autonomias?

DÉFICIT Y DEUDAS

Chema: es obligación de los gobiernos anticiparse a lo que es obvio que va a ocurrir y tomar las medidas necesarias para contrarrestarlo. Lo obvio es que tenemos ante nosotros una escalada de los tipos de interés. Las razones principales son dos: el "agotamiento" de la máquina de hacer billetes de EE.UU. y la caída del crecimiento chino que puede agravarse si les explota la estratosférica burbuja inmobiliaria que tienen. Los que tienen memoria recordaran como Japón en su día tuvo que repatriar todas sus inversiones en deuda exterior para hacer frente a su crisis. China tomo su lugar, pero ahora no hay nadie para sustituir a china. España, con semejante deuda y déficit, se encuentra en una situación muy delicada y a estas alturas deberíamos haber conseguido déficit cero.

PITADAS A LA REINA

Jose: no estando de acuerdo con la pitada, y pese a que la casa real dice que las pitadas no van dirigidas a ellos, hay que ser ciego para no ver que la popularidad de la casa real ha bajado una barbaridad gracias a urdangarín y la infanta, y los escarceos del rey.

Martín: Cuando la Reina asiste a cualquier acto SOLA, jamás se le ha pitado ni abucheado. Cuando asiste a un acto acompañada de algún o algunos políticos, si se les pita. La razón, en mi caso, no es mi desamor hacia la Reina, es mi repugnancia hacia toda la casta política. La Reina es la única persona de la Casa Real que merece todos mis respetos. Aprovecho este e.mail para rogarle a la Reina que cuide más sus amistades y que no se deje utilizar por la casta política como escudo.

Otro: si yo hubiese estado en el Teatro, me hubiese levantado con vivas a la reina y aplausos, para acallar a los otros verduleros y verduleras - con mi mayor respeto para los y las que venden en los mercados de abastos -.

Carmen: el sábado yo estaba en el auditorio cuando llegó la reina. sinceramente los pitos y abucheos fueron los mínimos, los aplausos fueron los máximos. yo estaba sentada en la fila 4. y ví a la reina como siempre sonriendo y aguantando el chaparrón, es decir como siempre TODA UNA SEÑORA. la mayoría de la gente que estábamos allí ante los pitos nos levantamos del asiento, levantamos los brazos y con ellos en alto aplaudimos a la gran señora que es su majestad a rabiar. al final nos dolían las manos.

INMA: No sé, igual los abucheos a la reina responden a una sencilla razón: que la gente está un poco harta de la Monarquía en general y de la familia real en particular. Y claro, pues se abuchea a sus miembros; no se va a abuchear al frutero de la esquina.

PASIÓN DE CATALANES:

CARLOS: Pero ¿por qué esa reivindicación de un trato diferente presentando como esencia de esa reivindicación un sentimiento (muuuuuy profundo)? ¿Pero de que estamos hablando? sentimientos cada uno tiene los suyos. Menú para los pringaos, y para los vascos/catalanes, como que son más sensibles, a la carta, una merlucita... Es que, a los no nacionalista, nos tomáis por bobos. O peor hay que ser nacionalista para que no te tomen por bobo. Eso es en definitiva lo que ha pasado en Cataluña y el país vasco, es más rentable estar todo el día dando la matraca. Al final me conviene ser nacionalista/separatista ---> así te tratan mejor.

SNOWDEN

Inma: no es que Edward Snowden se haya buscado malos amiguitos; es que ésos son los únicos que han salido a apoyarle. el hombre lógicamente se agarra a quien intenta ayudarle; no se va a poner encima a rechazar apoyos sólo porque no le gusten a algunos.

Otro: Si tanto molesta a algunos que Snowden se ponga en manos de Garzón y de según qué dirigentes, por qué no se brindan a ayudarle ellos? O pretenden que rechace las ayudas que se les ofrecen y se las apañe él solito? Se sabe de algún país "de los buenos" que se haya ofrecido a acoger a este señor????

Salvador: Cual es la diferencia entre que la información filtrada por el tipo este sea libertad de expresión o traición?????? Pues tan fácil como del país que se filtre esa información: si es de EEUU, pues es traición, si fuese de China, Corea del Norte, o cualquier país del eje del mal (desde el punto de vista USA) pues seria libertad de expresión.