El sudoku autonómico

MONAGO

Angel: estoy escuchando el debate que teneis sobre Extremadura y si somos "los mantenidos" del pais es porque somos el parque de España y el coto de caza de madrileños y resto. Aqui se trabaja igual o mas que en el resto del pais pero se cobra bastante menos. Alguna ventaja deberiamos tener.

Ramón: Sr. Leguina, desde el respeto y admiración que le profeso, estoy profundamente en desacuerdo con usted en el tema Extremadura. Que ha hecho España históricamente por Extremadura? y en la actualidad? Cuando un gobierno empiece de verdad a hacer algo por Extremadura entonces hablaremos mientras tanto dejen a los extremeños que hagan lo que puedan con lo poco que tienen.

CHEMA: Dice Monago que va a bajar el IRPFa 500.000 extremeños por un total de 10 millones de Euros. Vamos que Monago invita a un café mensual a algunos de sus paisanos. No se hable mas: MONAGO FOR PRESIDENT!!!

CARLOS: Comparto la idea de que la excesiva presión fiscal ahoga la economía.Entiendo y me parece razonable que las comunidades que históricamente llevan décadas siendo cont ribuyentes netos (Baleares, Madrid, Cataluña, Extremadura, etc.) cansados de sangrar a sus ciudadanos para que se transfieran sus impuestos a comunidades más desfavorecidas, reduzcan la presión fiscal de la propia comunidad en sus ciudadanos. Sería más difícil de entender lo contrario.

Santiago: No puede ser que Monago disminuya su IRPF porque sus analistas aprecian que su comunidad autónoma se encuentra en el tramo descendente de la curva de Laffer? Eso supondría que bajar ese impuesto significa recaudar más, con lo que no lo veo descabellado. ¿No es posible eso?

Mariano: al final tendremos que dar la razón a los catalanes sobre lo que piensan de Extremadura y Andalucia, mientras unas autonomias pagan otras gastan el dinero de los demás.

Gonzalo: Y quién explica lo del céntimo sanitario en castilla y león. Las provincias periféricas no recaudan nada porque los camiones van a otra comunidad donde no hay céntimo sanitario. Y lo que es peor lo llaman sanitario y resulta que el tiempo de espera en los hospitales aumenta potencialmente. Tenían que hacer una auditoria a ver dónde gastan dicho céntimo sanitario.

Reflexión de Javier:

¿estamos todos locos? El problema de las cuentas públicas en España son los 40.000 millones de euros de intereses que tenemos que pagar al año a nuestros prestamistas y no las pensiones, y sin embargo hablamos de las “minucias” mientras en grave problema no lo solucionamos. Si queremos engañarnos pues a segur engañándonos como en estos últimos 10/15 años, pero mis hijos tendrán que emigar por que se le hace el juego al poder que nos arruina.

ERES Y SINDICATOS

jose miguel: por lo que se desprende de las últimas investigaciones de la juez alaya, no hay más que ser un dirigente sindical en andalucía, cuyo supuesto cometido es luchar por los derechos de los trabajadores, para vivir como un auténtico rajá, con dietas de hasta 2000 € mensuales. así es sindicalista cualquiera. qué poca vergüenza.

PASIÓN DE CATALANES:

ANDRÉS: Me siento decepcionado. Como español, creo que Cataluña es un problema. Cada vez que hay problemas en España, Cataluña amaga con irse. Cuando se ven las soluciones, vuelve al redil. El coste político de tener a Cataluña en España es inasumible (recordad aquella legislatura dedicada al Estatut cuando deberíamos haber estado luchando con la crisis que se venia encima) Por eso, pienso que ¿Cataluña? No, gracias

REFLEXIÓN SOBRE EL VOTO

EMILIO: La gente vota a Grillo o a quien se tercie, porque se está dando cuenta que aquí, hay dos grandes partidos: PP - PSOE, que se reparten TODO, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial La gente que tanto se equivoca votando a unos o a otros, está cansada de que todo lo marque el APARATO de los grandes partidos y cada vez haya menos democracia. Hablan de cambiar la ley electoral, pero no se cambia, hablan de hacer politicas de crecimiento, pero no se hacen. etc, etc. Al que le moleste, ya se sabe, que no se coma los ajos.