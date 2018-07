La encuesta en Cataluña y el caso Blesa, las dos preocupaciones de los oyentes

ENCUESTA:

Mariano: ¿no creen que si Cataluña hubiese tenido el mismo concierto que los vascos hoy no estariámos en el punto que estamos con respecto al independentismo catalán?

Xavier: Respecto de la encuesta de “El Periódico”, decir que si se comparan otras de la misma publicación y los resultados reales de hace 6 meses, conviene tener en cuenta dos cosas, : el batacazo de CiU aún podría ser mayor, y dichas encuestas acostumbran a castigar al PP y a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. En este último caso, obtuvo 9 diputados cuando la misma encuesta le daba 3, si no recuerdo mal. Eso sí, que suba ERC, irresponsable, pésimo, nefasto, gestor de lo poco que toco durante los dos Tripartitos, es para pensar si el delirio en que vive parte de la sociedad catalana, procede de un calentón, o más bien de la mezcla de drogas duras con “Aromas de Montserrat”…

Angel: Si en Catalunya la gente se vuelca hacia el radicalismo tendríamos que pensar que a la sociedad no les gustas políticas que están destruyendo el estado del bienestar y que esta democracia solo protege a poderosos y corruptos frente al ciudadano de a pié. La sociedad está desencantada y esto tendría que hacer reflexionar sobre todo al gobierno del sr. Rajoy y a la oposición socialista. No busquemos más culpables.

Otro Angel: Me sorprende que se extrañen del incremento de los índices de independentismo en Cataluña porque era algo evidente. Desde hace 25 años llevan educando en colegios e institutos a los niños en esa corriente y cada vez se incorporan más a las listas electorales. Lo mismo se observa en el País Vasco.

Quien transfirió la educación estuvo muy avispado, fue un gol de los nacionalistas en toda regla.

Reflexión de Chema: En lugar de la Marca España deberiamos promocionar la Marca Castilla. Con ERC subiendo, quien va a invertir en el Kosovo catalan, o en el aberchale Euskadi de la Edad de Piedra, o en la Junta Bolivariana andaluza donde se usa la palabra confiscación sin rubor alguno. Cada dia esta mas claro, Teruel, Soria, Segovia y un par de provincias mas son las unicos sitios que ofrecen garantias a inversores extranjeros.........y buen jamon.

BLESA:

Antonio: Vergonzosas las declaraciones que está haciendo en este momento el representante de Manos Limpias. Cuando no nos dan la razón hay detrás una mafia o un lobby. Otros que quieren ser estrellas medáticas. Se ha quitado la careta.

Jose luis: Por que no están en la carcel con el Sr. Blesa los componentes de su consejo de Administración? por qué no hay ningún político ni sindicalista que cobraban religiosamente sus dietas? parece extraño no?, solo tomaba decisiones él?

Otro: Las instrucciones defectuosas no son ninguna novedad y yo siempre me pregunto lo mismo: si al final dan lugar a la nulidad de las actuaciones, ¿a quién benefician? Al imputado, obviamente. Pues bien, si una instrucción irregular llevada a cabo por un juez a quien el conocimiento del Derecho se le presume, acaba beneficiando al imputado, ¿no podría ser deliberada?

JUECES

María teresa: Está claro que la fiscalía actua a las ordenes del gobierno, cuando hay acciones judiciales contra alguien influyente no se escatiman medios para machacar al juez de turno. ¿Cómo creen que los ciudadanos podamos confiar en la justicia? Los hechos dan la razón a los que como yo no confían en esta institución.

Inma: Qué buena es Alaya, que impecablemente que está investigando lo de los EREs! Es tan imparcial y tan íntegra ella! No como el juez Castro, que vete tú a saber con qué ocultas intenciones está investigando a una infanta de España!!! O el juez ese prevaricador que ha enchironado al señor Blesa, con lo buena persona que es. Estos dos no quieren más que salir en la portada de los telediarios. Como Garzón. Más malos!!!!!