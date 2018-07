Los 'Gin tonics' a tres euros centran el interés de los oyentes

ASUNTOS ECONÓMICOS

PABLO: Los españoles deberíamos ser mas optimistas, nuestros políticos y economistas ven CRECIMIENTO por doquier. El "CRECIMIENTO negativo" de la economia nos esta llevando a un "CRECIMIENTO negativo" del superavit y, por tanto, a un "CRECIMIENTO negativo" del empleo. Muy pronto, todos estos crecimientos daran su fruto.

MARIANO: ¿estamos ante la imposibilidad de crear empleo para un pais de 47 millones de habitantes? ¿Tendría que vaciarse éste pais de una buena parte de sus habitantes para poder subsistir?

GIN TONIC EN EL CONGRESO

MARINO: Ahora entiendo porque el hemiciclo esta vacío a 3 euros el Gintonic,

Enrique: Ah!, pero ¿está permitido el consumo de alcohol en un lugar de trabajo como el Congreso? En mi empresa no lo está, como en la mayoría de centros de trabajo.

José miguel: lo peor no es que subvencionen los gin tonics a sus señorías, sino que estén "cargaditos" de combinados a la hora de tomar decisiones importantes para todos los españoles. así no es de extrañar cómo nos va.

VLADIMIRO: Como les van a subvencionar a los parlamentarios las comidas y las bebida (el menú), en el Congreso, si tienes 1800 leuros de gastos al mes sin justificar para éstas cosas y otras?.

OTRO: Si, yo trabajo en un organismo publico, con cafetería con precios para los trabajadores reducido, pero el transporte desde mi casa al trabajo me lo pago yo, y no tengo un sobresueldo de 1800 leuros sin justificar, para transporte y comidas.

LUIS: Qué país tenemos¡¡¡ Los congresistas con los cubatas subvencionados y para los comedores escolares no hay dinero. Que se vengan a Granada a hacer botellón y se compren los cubatas en los chinos… y nos saldrá más barato a los contribuyentes…

DAVID: Eso de que todas las cafeterías de los organismos públicos están subvencionadas no es cierto. Ejemplo: Cafetería del Edificio histórico Publico, perteneciente a la Diputación de Jaén, antiguo hospital San Juan de la Cruz, que es el archivo de Diputación Provincial, NO ESTÁ SUBVENCIONADA DE NINGUNA DE LAS FORMAS. Le invito a que pase a desayunar o comer, pero usted paga.

Guillermo: Porqué subvencionar a políticos, funcionarios y periodistas qué tienen sus sueldos y no precisamente bajos en muchos casos. Si pasa cualquier otro ciudadano por ahí, un parado por ejemplo, le sirven un menú a 4€ ? Subvenciones para quien las necesite...

COBROS EN B DEL EX JUEZ GARZÓN

ANTONIO: El ex-juez Garzón, además de lo narrado por Guerra en su libro, se de primera mano que, durante años, estuvo dando clases de preparación para la carrera Judicial a opositores en su domicilio particular en Aravaca y, por supuesto, cobrando en B.

CASO BÁRCENAS

Luis: ¿Por qué nos tendríamos que creer lo que dice Luis del Ribero sobre la oferta que le hizo El País? Ya tenemos numerosos indicios de la autenticidad de las notas de Bárcenas, incluso algún empresario si ha confesado que financió al PP mediante otras empresas cuando no se podía. Yo no me creo a los empresarios y si creo que dieron dinero al PP, si no, ¿de donde han salido los millones de las cuentas suizas?

CASCO PARA BICICLETAS

Santiago: entiendo perfectamente que el casco es un método de protección efectivo cuando se circula en vía interurbana, o dentro de la ciudad por la calzada. pero en sevilla tenemos un carril bici que evita este co-hábitat de bicis y coches, donde la gente cada vez tiene más conciencia para con las bicis. ¿para qué queremos un casco? a ver, a 10-15 km/h, si tienes que parar bruscamente, pones pie a tierra sin problema. cuando maría seguí hable de cifras, que diga los accidentes graves que ha habido en el carril bici: ninguno

David: Lo siguiente que se le va a aplicar al ciclista, que va a ser, contratar un seguro obligatorio de reponsabilidad civil. ¿no?

Inma: no puedo entender lo de la obligatoriedad del uso del casco por ciudad para los ciclistas. me parece un insulto a la inteligencia. el número de víctimas ciclistas por traumatismo craneal en ciudad es irrelevante (está en torno al 0.0004%, 3 muertos el año pasado!!!!), así que establecer como obligatorio el uso del casco no va a tener efectividad ninguna, es una medida tan desproporcionada como si se obligara a los peatones a usar casco porque hay 3 muertos al año por caídas de maceta en la cabeza. o 7 muertos por resbalones en charcos y desnucamiento. puestos a prevenir, también podríamos salvar 5.000 vidas si pusiésemos casco a los ocupantes de coches o 300 vidas si obligásemos a utilizar el chaleco salvavidas a todos los bañistas de piscina y de playa. me parece una mamarrachada sin paliativos.

LÍMITE DE CIRCULACIÓN

VICENTE: Circular en ciudades por calzadas con varios carriles a 30 km por hora lo único que supondrá es una mayor contaminación, aumento de impuestos para las arcas de Hacienda y lentitud en la circulación, porque tendremos que utilizar normalmente marchas bajas, primera o segunda, que son las que más combustible consumen.