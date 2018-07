Blesa en la cárcel

SECCIÓN PSOE

PABLO: Nicolás Maduro, a falta de papel higiénico, está entregando a los venezolanos LA TARJETA DEL BUEN VIVIR. Si es que no hay nada como el socialismo del siglo XXI. Solo será superado por el socialismo del siglo XXII con Rubalcaba al frente.

JUAN: Si el Sr. Blesa va a la cárcel por los perjuicios causados, ¿qué habría que hacer con el Sr Zapatero, el PSOE y los que los votaron?

TEMA BLESA:

DAVID: Junto con Blesa deberían ingresar más de un director de antiguas cajas y bancos que nos pusieron a cerca de millón y medio de familias el índice IRPH en las hipotecas, un índice que marcan los mismos bancos y cajas libremente sin ninguna regulación exterior, formando un oligopolio, e inflando este índice de mala manera, abocando así a la mayoría de estas familias al desahucio. Un apunte, hoy el IRPH está el 700% más caro que el Euribor, y subiendo.

IGNACIO: Por qué nadie dice que en las cajas de ahorro cuando sus directivos se han ido con las indemnizaciones que se han ido (todas probadas por sus consejos de administración formados por políticos y sindicatos entre otros) eran pactos hechos por “yo apruebo este préstamo, esta financiación y lo que quiera que queráis, pero después no quiero saber nada y me voy con esta indemnización” Por qué nadie nos dice cuánto dinero se le ha prestado, en qué condiciones, o se le ha condonado a los partidos políticos y sindicatos y cuánto se le ha prestado a empresas que se sabía que no lo iban a devolver. Al final lo pagamos todos los contribuyentes y los ahorradores.

Francisco: No han pasado aún 24 horas desde que Blesa ingresó en prisión y ya son legión los que nos cuentan que le han metido en la carcel por ser un mal gestor al tiempo que se dice que no era peor que otros banqueros. A Blesa no le procesan por ser un mal gestor. Y que haya otros banqueros que probablemente sean igual de delincuentes -presuntamente- no le quita ni una pizquita de culpa.

MARIANO: ¿me pueden decir los contertulios por qué ni PP, ni PSOE, ni IU, Sindicatos ni el BCE presentaron denuncia ante semejante tropelía bancaria? ¿Quizás porque todos formaban parte del consejo de administración de las Cajas?

Manolo desde Badajoz: Si Blesa va a la cárcel por llevar a la ruina a Caja Madrid ... ¿qué hacemos en Caja Badajoz con Peña, Vara y Monago? Han arruinado una empresa rentable para enriquecer a sus golfos enchufados y han quedado sin futuro a cientos de familias. ¿Qué hacemos?

JESÚS (sobre la justicia) El señor Blesa, si reúne la fianza de 2,5 millones, ya puede salir a la calle y no sigue existiendo el riesgo de fuga??????? Y ... todos somos iguales, pero si tienes dinero te libras de la cárcel y si no, te jorobas ahí dentro. ¿¿¿qué son 2,5 millones para ese señor??? Como 1.000 euros para el resto de los ciudadanos…

Jose: Cuando hacían las pruebas de resistencia de las cajas, el banco de España siempre nos dijo que estaban fortísimos y no había ningún riesgo. Lo decía para engañarnos o porque no tenían ni idea Habrá que pedir responsabilidades

BANKIA Y RESCATE BANCARIO

José Miguel: Dejemos de alimentar la idea de que todos los españoles hemos pagado el agujero de Bankia. NO ES ASÍ, de momento solo le hemos prestado dinero. Sí que lo han perdido los inversores y los poseedores de preferentes.

LOMCE:

MANUEL: En España se pretende fomentar la Formación Profesional y nuestros Ingenieros son los más cotizados en Europa... Lo increíble, es que la nueva LOMCE, elimina la asignatura de Tecnología. ¿Cómo se fomenta las FP sin que vean una herramienta en secundaria?