A vueltas con la variedad lingüística

Variedades lingüísticas:

En argentina se enseña el español de argentina no el de España

José: Ya está bien. El Estatuto de la C.Valenciana dice que el idioma es el VALENCIANO. No el catalán.

Otro: Le recuerdo al Sr Juliana que el catalán normalizado con las Normas de Castellón se implanta en la Comunidad Valenciana por un acuerdo político en el Pacto de Reus, es decir, la unificación es política y no filológica.

David: yo lo entiendo como si, por ejemplo, desde España se obligara a Argentina a no enseñar el voseo en sus escuelas.

Martín: Los primeros en usar la lengua como ELEMENTO POLÍTICO han sido los políticos catalanes. ¡Ahora que apechuguen con las consecuencias!

Otro: por qué no vamos a Cataluña y les obligamos a hablar en gallego, vasco, francés etc, porque es Cataluña, no? pues en Mallorca queremos hablar en mallorquin.

Enrique: ¿Está diciendo este señor que Valencia, Baleares e incluso Aragón son o han sido colonias catalanas como sí fueron colonias españolas Venezuela o Colombia? El catalanismo catalán se está inventando una historia que no fue, se pueden encontrar mapas actuales en los que hasta Nápoles, parte de Francia y Cerdeña serán parte de sus paisos. Esto recuerda cada vez más a Serbia, Montenegro y Croacia.

Jose: Me parece una vergüenza que los catalanes reconozcan el valenciano como una variante del catalán. El reino de Cataluña nunca ha existido mientras que el reino de Valencia sí.

Jose: Señor Juliana, LAPAO es un invento de la prensa catalana

Por concluir: Dedicar tiempo lectivo en las escuelas a tener que aprender una “lengua” con la que solo te vas a poder comunicar con

“4” personas es una pérdida de tiempo, de recursos y algo totalmente inútil.

Ya no vale eso de que es nuestra historia, nuestras raíces. Por esa regla de tres deberíamos hablar en latín, o tal vez en árabe. Deberíais reconocer que el tema del idioma es un tema político que quieren sacar adelante unos “políticos” que quieren poder mangonear el dinero de sus comunidades autónomas dando cuentas a la menor cantidad de gente. Es preferible dedicar todos estos recursos a que nuestros estudiantes aprendan idiomas útiles, ingles, chino, cualquier cosa menos perder el tiempo con catalán, gallego, vasco y todas esas pamplinas. A ver si los que están buscando trabajo en el exterior ponen en su curriculum que dominan el catalán…… va a ser que no.

EL PACTO

CHEMA: Ahora la moda es pedir el pacto anti crisis, como si eso fuera a solucionar nuestros problemas. En su día dimos la mayoría absoluta al PP para que nos sacara de esta crisis y, hoy día, todos deberíamos saber que solo saldremos de ella cuando consigamos DEFICIT CERO. Sr. Rajoy, Vd. corte todo el tocino de los presupuestos y vera de vuelta la confianza y la inversión y, paso a paso, la creación de empleo.

MÁS:

Juan Carlos: Que la ley laboral es rígida? Si con esta rigidez, ya vamos por mas de seis millones de parados, a poco que la flexibilicen, se queda parado hasta el rey.

Encuestas

MARTÍN: Si en una situación tan delicada como la que estamos pasando el Gobierno sufre un desgaste que le permite estar todavía por delante del PSOE en la intención de voto, calculen el lastre que arrastra. No sólo necesita un cambio sino auténtica refundación.

Vicente: La pregunta es, ¿para que sirve votar?, ¿para elegir quien me va joder los proximos cuatro años?, sí´es así, votas por alguien en base a unas promesas que crean en ti una ilusión y una visión de futuro que luego cuando estan en el poder se diluyen al ver que todo es mentira, que te han engañado para conseguir el poder. Lo que pasa es que la gente esta ya muy harta de los políticos españoles, sin distinción, todos son iguales. No vale de nada votar, solo para ellos es bueno. Estamos todos desencantadoss.

15-M

UN OYENTE: En Zaragoza se entrevistó para un diario a tres de sus representantes y tuvieron la desfachatez de hacerse fotografiar a los pies de un elemento urbano de información pintarrajeado con sus siglas. Hoy, otro representante sugiere el asambleismo como modo de participación ciudadana. Éste no ha estado nunca en una junta de vecinos. Que hagan un partido y se presenten a las próximas elecciones.

Fórmula 1

Juan manuel: ¿Vieron vds. ayer la carreara de Fernando Alonso en Barcelona?, fuera aparte de destacar el trinunfo de Fernando, ¿no les llama la atención la imagen que mostraba Artur Mas escuchando el himno Nacional, ó es que llevaba tapones en los oidos?.

Fernando: Ayer gano Fernando Alonso ,en Montmelo y sono el himno español, y ademas hubo bandera española.............la de bilis que tuvo que tragar Artur Mas con todo ello, debia de estar descompuesto.Supongo que pensaria que todo eso era foráneo y no tenia que ver con el...............