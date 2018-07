Las cifras del paro centra la preocupación de los oyentes

Cifras del paro en Murcia:

José: Como dato importante y aclaratorio, solo mi empresa de trabajo temporal, ha realizado en Abril , más de 500 contratos de trabajadores/as para campaña agrícola. Esta campaña tiene entre 3 y 4 meses de duración. Un buen dato, pero coyuntural.

Juan Carlos: El mes pasado sacaron del paro a todas las personas que tenían un contrato de ocho horas/semanales y que antes se consideraban parados a los que trabajaban menos de media jornada “20 horas semanales”. así sí que se retocan las estadísticas.

Jose luis: La rebaja del paro está muy bien sobre todo para los que han encontrado trabajo, pero la reforma de la administración, ¿para cuando? No hará lo mismo que Aznar con la reforma educativa, que la aprobó un mes antes de terminar la legislatura. Hay comunidades autónomas con demasiadas empresas publicas, ayuntamientos sobredimimensionados, en los que no se llegan a pagar los salarios y el gasto corriente, etc etc

Ignacio: Hay que tener en cuenta que muchos de esos 12000 "autónomos" son forzados. Es decir, en muchas empresas te ofrecen trabajo pero debes darte de alta como autónomo.

Antonio: ¿Pero no dijo el Gobierno que la reforma laboral entró en vigor el 1 de julio de 2012? Si fuera así, habrá que dar más tiempo a ver si se extinguen los contratos de 1 año de duración a jóvenes…

Entrevista a Albert Rivera

Miguel angel: si uniese sus fuerzas a las de Rosa Díez acabarían arrasando.

MIGUEL: Soy médico catalán y “unionista” y me sabe muy mal que el Gobierno español actual actúe con semejante cortedad de miras ante el mal llamado problema catalán. Si, como parece, el porcentaje de gente que quiere una separación de cataluña es de un tercio, aproximadamente, no entiendo por qué no se favorece la petición de referéndum, y no sólo no se favorece sino que no se organiza desde Madrid. Ante tales resultados CiU tendría que callar la boca, dejar de perder el tiempo con este asunto y dedicarse a gobernar que es lo que hace falta. ¿Quieren saber una maldad?. Seguro que si desde Madrid se les dice "tal día podéis convocar la consulta..." van los de CiU y ERC y dicen que no, que se les impone desde Madrid. En fin, salud para todos.

Impuestos

Alberto: Lo que hay que hacer es un debate serio de qué servicios públicos queremos mantener y cuáles no para un país que tiene un paro estructural de 2 millones de personas y que es imposible bajarlo.

Al hablar de servicios públicos que hay que mantener, me refiero a servicios públicos básicos. No incluyo en esto la cantidad de empresas, organismos, entes, agencias estatales etc etc etc que eso si que es imposible mantener cuando hay crisis.

TURISMO

Pepe: sólo deseo que en Alemania, Rusia, Inglaterra o Francia no surja un ministro que fomente recetas para salir de la crisis como la del ministro Soria de hacer turismo dentro de España y no salir al extranjero.

MÁS (Willy toledo)

Chema: Por fin Willy Toledo ha encontrado un país realmente demócrata donde vivir. Allí podrá expresarse, sin temor alguno, con plena libertad. Cuando tenga diferencias con el Gobierno podrá manifestarlas en Cubana TV o, si prefiere, escribir un artículo en Granma. Muy pronto le seguirán Llamazares, Cayo, Gordillo y otros muchos. Está claro que el ser humano ha nacido para ser libre.

Salvador: Me acabo de quedar sorprendido, Willy Toledo se exilia, y en la maleta no le cabrán unos cuantos como él, que si se lleva a unos cuantos amiguitos y se quedan huecos, lo mismo nos luce algo más el pelo. ¡QUE TOMEN EJEMPLO Y SE EXILIEN! Y Carlos, no pregones que hay huecos para tontos que se nos llena rápido.

Enrique: Respecto a Willy Toledo, no crea que es tonto. Todo lo contrario. En Cuba no se pagan los impuestos como aquí. Si usted tiene unos pisitos en España y los alquila, con ese dinero vive en Cuba como un Rey.