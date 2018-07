Variedad de temas

Tema educación

Antonio: He sido profesor en un centro bilingüe y estoy en contacto directo con chicos que tanto en primaria como en secundaria tienen parte del temario en inglés. Lo que dice la secretaria de estado es una verdad a medias por no decir una mentira. Los chicos no aprenden mucho más inglés del que aprenderían si esas clases las dieran en castellano y lo peor de todo es que las asignaturas impartidas en inglés no las aprenden, no tienen ni por asomo el nivel exigido ya que no entienden la mitad del temario. Es una medida electoralista y que pretende engañar a los padres. Si quieren fomentar un mayor bilingüismo que pongan más horas de inglés, que cambien la ley de radio-televisión para que los contenidos se den en inglés como en otros países verdaderamente bilingües, etc., pero que no traten de engañar a nadie, los chicos que dan Física y Química(como ejemplo) en inglés no aprenden más inglés y lo peor, aprenden bastante menos Física y Química.

Manuel: ¿Saben en qué consiste la atención individualizada a los niños que solicitan que su lengua vehicular sea el español? Pues la enseñanza se sigue impartiendo el catalán y el niño tiene derecho a preguntar en castellano, dejando a elección del profesor el contestarle en español o en catalán.

TOMA DE POSESIÓN DE MADURO

IRONÍA DE PABLO: Ahora que la revolucion bolivariana hace furor en España lo minimo que podria hacer el Principe Felipe es acudir a la toma de posesion del hijo del Comandante Eterno. Somos unos autenticos desagradecidos.

SENTENCIA de PANTOJA

Juan Antonio: ¿ Me puede explicar alguien el circo de ayer? Es que no entiendo por qué en los juzgados de Palma se entra como Pedro por su casa, y en los de Sevilla y algún otro tiene que haber el pertinente espectáculo en la puerta. ¿ me van a decir que la Policía Nacional es incapaz de contener a la Chusma? ¿ O es que interesa el Circo?

DACIÓN DE PAGO

Xavier: No hombre no, no han entendido Uds. lo de la “dación en pago” de la Plataforma de “Afectados por la Hipoteca” y demás. Se pide la dación en pago, es decir dejar de pagar pero quedarse con la vivienda por que esas criaturitas en algún sitio tiene que vivir… porque cosas así se están escuchando. Y si luego se encarece el crédito hipotecario y lo hace inalcanzable, ya seguirán movilizándose y amenazando para exigir que los bancos regalen viviendas.

Roberto: Quería reflejar que a todos los que alegan que ese sería el método justo y que se da en otros países como EEUU, decirles que si que es verdad que allí existe la dación en pago pero que allí se pagan unos intereses hipotecarios entre el 8% y el 12%, frente al 2% que se paga actualmente en España en la mayoría de las hipotecas (Euribor+0,25%/0,50%). Por lo que habría que preguntarse si realmente querríamos ese método hipotecario en España, amén de que la retroactividad carecería de sentido pues como ya he dicho no se habrían pagado los intereses que harían rentable (o incluso viable) la dación en pago para los bancos que es del 8% mínimo.

HIPOTECAS

Mariano: si a los ciudadanos trabajadores nos han hecho una reforma laboral, despiden cuando lo crean oportuno, te rebajan el salario, te congelan y rebajan pensiones y las viviendas no valen lo que valian y más que deberian bajar el precio ¿por que no pueden hacer reformas hipotecarias en consonancia con la realidad del País?

Carmen: ¡Qué pasa con la moralidad de este país! Se premia al que lo hace mal y se castiga al que lo hace bien, al que paga su hipoteca o al que, como yo, no queriendo sumarme a la especulación inmobiliaria, vivo de alquiler.

Antonio: con el asunto de las hipotecas y la dificultad de muchos ciudadanos para hacer frente al pago, debe haber un acuerdo entre el Estado y la Banca para que el acuerdo que ofrece el banco de ampliación de plazo o modificación del condicionado, fuera gratis. Tengan en cuenta que cualquier modificación hay que hacerlo ante Notario y eso tiene un coste. Igual que hay Abogados de oficio debería de haber para este caso Notario de oficio.

Juan carlos: No estoy de acuerdo en la dacion en pago generalizada, sólo en casos puntuales y analizados uno a uno. Yo me levanto todos los días y me curro mi sueldo para poder vivir y pagar mis deudas; estoy de acuerdo que hay gente que lo intenta y no encuentra trabajo, a esa gente si hay que ayudarla, pero hay mucha gente acostumbrada a vivir del subsidio. Hay que hacer una ley hipotecaria que se pueda llamar justa. Me molesta muy mucho la gente que se queda en el artículo de la constitución, en el que se alude a que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, siente he pensado que me den un trabajo y sueldo digno, que el resto ya me lo buscaré yo. Por cierto, soy de izquierdas, que no crea la gente que esto son pensamientos solo de derechas.