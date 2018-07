Variedad de temas

El mundo al revés

PABLO: Mientras Rusia, China y hasta la Cuba de Los Castros se abren de par en par a la propiedad privada y la Economia libre, Europa , sin rubor alguno, confisca a sus ciudadanos sus pertenecias. El Gobierno te quita via impuestos un 60% de lo que ganas, vives austeramente y hacienda hucheta pensando en el futuro y un estafador banquero sin escrupulos te mete en Preferentes y, con ello, te somete a otro 60% de quita. Finalmente llega Europa y te pega el mordisco final. Definitivamente, colchon y economia sumergida son la unica defense ante tanto atropello.

Impuestos

Raúl: ¿por qué habláis de efecto confiscatorio sobre los depósitos de los ahorradores en Chipre y su posible extensión a la UE, si en España tenemos de toda la vida el impuesto sobre el patrimonio, que es el castigo al ahorrador?

Antonio: Sorpresa, sorpresa, el Psoe andaluz (Junta Andalucía), con el impuesto de sucesión se queda con el 25,5% del total de la herencia; herencia no de un ducado de siglos, muy al contrario, del ahorro tras 30 años de trabajo. Se han quedado con 120.000€ (20 millones de pesetas), para luego ver como se lo reparten y gastan. No hay que ir a Chipre para ver las "quitas", en Andalucía el que más quita/roba (llevan mas de 3 decádas haciéndolo), es el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Bancos:

Ayer nos escribía un oyente que decía que no confiaba en las cajas españolas y tenía sus ahorros en otros bancos, uno de ellos alemán: HOY le contesta:

JUAN: Los bancos alemanes en España utilizan el nombre de sus filiales, pero no dejan de ser sociedades domiciliadas en España con su CIF español, por lo tanto no creo que sea más seguro un Deutsche Bank que otro con nombre español, sólo por el hecho de tener nombre alemán.

ERES

Joaquín, sobre Lanzas, pregunta: ¿Cómo se pueden comprar 16 inmuebles con un sueldo medio o medio alto y que Hacienda no se entere?

PACO: Es muy sospechoso que no haya ninguna sola manifestación en nigún lugar de Andalucía

Jesús: Mi pregunta: ¿saben la razón para que el caso de Bárcenas (vergonzoso) salga en todos los debates de las televisiones generalistas y no salga nada del caso de los ERE de Andalucía?

Imagino que la respuesta está en las audiencias...

De CORRUPCION habla SERAFÍN:

La corrupción es generalizada por lo que ha dicho Amando de Miguel: el grupo propio tiene interés político en la ocultación (que protege) de los propios corruptos, y eso es corrupción del colectivo, del sistema. Así lo entendemos muchos... no sólo españoles sino europeos y del resto del mundo. El ciudadano alemán estará encantado viendo como somos, el peligro que tenemos, los españoles... en general. Lógico que traten de protegerse con medidas desmedidas de austeridad y control. A mí me parece que el 20% de la población española es lo más granado del planeta, capaz de poner entre los países más importantes del planeta a su patria y mantenerlo ahí, arrastrando de un 20% de parados, otro 20% de jubilados, otro 20% de estudiantes y otro 20% de golfos. Así que es verdad que no todos somos corruptos pero va siendo hora de poner a cada uno delante de su responsabilidad. En la Policía se inventó el grupo de asuntos internos para luchar contra la corrupción interna. Los partidos podrían copiar. Tendrían que copiar para ser creíbles.

Jose para Fidalgo: La realidad (él lo sabe perfectamente) no tiene nada que ver con la picaresca, ni con el carácter de los españoles, sino con que las leyes bancarias se hacen al servicio de la banca, las de comercio, al servicio de las los "carrefoures" y las de urbanismo, al servicio de las grandes constructoras e inmobiliarias. Ese es el problema, que los partidos políticos están al servicio de esos señores, en lugar de defender a los ciudadanos.

Deshaucios:

Antonio: Yo creo que hay mucha demagogia con esto de los desahucios, como con todo en España. La izquierda utiliza cualquier cosa para cargar contra el PP. ¿Acaso tienen la culpa de los desahucios los acosados en sus casas?

Y además aquí nadie se atreve a salir de lo políticamente correcto. Habrá desahucios dramáticos, pero son los menos. Lo que más se dá es gente que quiso hacerse rica comprendo casas para venderlas a los dos días y se las han comido con patatas...

Acoso a políticos

Martín: El pasado lunes el alcalde de Zaragoza. Sr. Belloch, demostró cómo actuar ante un grupo de manifestantes cuando fue a inaugurar un tramo del tranvía.

Recordando sus tiempos de ministro de dos carteras, adelantó la salida del convoy para librarse de los manifestantes, llegando incluso a llamar "gobernador" al Delegado del Gobierno en Aragón, y eso que la protesta tuvo lugar en la calle y no en la puerta de la urbanización donde vive. "De ya la orden de salir Gobernador" dijo al parecer.

Si estarán obsesionados con tiempos pasados que todavía no asimilan que la figura del "gobernador civil" desapareció hace muchos años.