Variedad de temas

Centroafrica

Rafael: me gustaría que hablarán sobre centro África, sobre la situación en la que se encuentra el país, sumido en una guerra llevada a cabo por extremistas islamistas, que quieren implantar una república islámica, al estilo de la que se intentó implantar en Malí con la diferencia de que en Malí entro rápidamente Francia, y aquí Francia esta prácticamente de brazos cruzados solo envió 150 soldados más que se han unido a las 350 que había ya en el país, un país que tenía un presidente que llegò al poder gracias a la ayuda francesa hace ya unos años. Los rebeldes dirigidos por Seleka han publicado además una lista de personas non gratas, entre las que se encuentran al menos un misionero español (monseñor Juan José Aguirre obispo de bangassour) que alza su voz para que el mundo escuche a su gente y en Europa miramos para otro lado.

REFLEXIONES DEL PTE DEL EUROGRUPO

LUIS: Las reflexiones del presidente del Eurogrupo son razonables, de hecho, si estamos como estamos es porque la estrategia de la derecha que gobierna Europa y España ha sido el cargar la mala gestión bancaria y política sobre la ciudadanía. Estos bancos hubieran tenido que caer y no puede ser que la banca alemana o accionistas que han hecho malas inversiones se salgan de rositas.

Julián: Estoy con Arcadi los bancos deberían ser rescatado con el dinero de accionistas y acreedores. No con el dinero de los depositantes

Si me toca la lotería además de pagar el 20 por ciento a Hacienda resulta que mi dinero no estaría seguro en ningún banco

Usted me dice España no es Chipre. De acuerdo pero se ha sembrado un terrible precedente en la Unión

Francisco: Los primeros que deben rendir cuentas son los que tomaron la decisión de comprar tanta deuda Griega, estamos hartos de escuchar que tenemos que diversificar, tampoco no es justo que sólo paguen los de 100.000€.

Javier: ? Que diferencia puede haber entre que no se rescate a la Banca o que la banca sea rescatada por sus inversores ? si al final a no ser que sean los estados quien rescate a los bancos, serán sus inversores quien la salven y salgan perdiendo ellos. Es decir si no rescata el estado a la banca, quien pierde de todas todas es el cliente del banco, el inversor.

IVÁN: Tengo 43 años y tras trabajar como un cabron toda mi vida tengo un patrimonio de unos 800.000 euros, repartidos entre dos bancos: Deutsche Bank y Citibank. (No creo mucho en la banca española, y desde los 18 años hui de las cajas).



QUE HAGO?

-EL MODELO DE CHIPRE ES SOLO PARA CHIPRE....O SE PUEDE APLICAR A OTROS PAÍSES?

- El fulano holandés tiene razón o habló por hablar?

Preunta de Demetrio: Qué pasa a un depositante que ademas tenga una hipoteca. Le hacen la quita del deposito y de la hipoteca? Le compensan su deuda con la del cliente?

Teresa: ya estoy harta de escuchar a economistas como el de hoy decir que todos hemos hecho uso del crédito facil. Yo misma y muchos de mi entorno vivimos de alquiler y no tengo ninguna deuda con nadie ni la he tenido. Me niego a ser responsable de algo que nunca he hecho que es vivir por encima de mis posibilidades y no tengo por que pagar las deudas de los demás. Es indignante escuchar esto.

Amparo: totalmente de acuerdo con Arcadi y Miguel Angel.

Trabajé durante 21 años en la misma empresa y hace tres años me despidieron por despido improcedente. Recibí como indemnización 198.000 euros. Este dinero lo he depositado (depósitos) en un banco pues lo quiero dejar para mi jubilación, (tal y como están las cosas, no sé si habrá pensiones para entonces). Mi pregunta es, ¿por qué tengo menos derecho a conservar mi dinero?

Bankia:

Mariano: soy accionista de Bankia que tengo 14000 euros en acciones de bankia procedente de las preferentes que me fueron cambiadas el año pasado, doy por perdido ese dinero, pero pregunto ¿tengo que sacar el resto de mis ahorros y mi plan de pensiones de esta entidad?

Eres

Chema: hay ciertas partes de esta investigación que ya deberían estar juzgadas y cerradas. me refiero a todos los que fraudulentamente se acogieron a los ere's. han devuelto el dinero? se les ha multado? por que no estan ya juzgados y camino de la carcel? no me extrañaria saber que todavia reciben el pago mensual de la pension.

Jose miguel: hay que tener muy poca vergüenza, como el presidente de la junta de andalucía, para decir que él no tiene ningún problema por comparecer en el congreso en sesión conjunta con la oposición y el caso bárcenas. ¿ qué tiene que ver el tocino con la velocidad ?

Butroneros

jose maría: Con respecto a los butroneros puestos en libertad "con cargos" y miles de delincuentes que se van de rositas Estoy indignado Si la justicia tiene por objetivo el recuperar del individuo para la sociedad y por buena conducta se le van rebajando la pena me parece correcto si éste no vuelve a cometer delitos y queda reinsertado en la sociedad.

Pero la justicia no está preparada para los reincidentes. Que no me vengan en cambiar las leyes , lo que hace falta es .

1º que se cumplan

2º que no existan beneficios para ellos

3º Y ES MI SUGERENCIA. QUE LAS PENAS TENGAN PROGRESIVIDAD ESTO ES .DUPLICAR LA PENA COMETIDA ANTERIORMENTE-