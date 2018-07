Hartazgo ciudadano

Cuentas

LOURDES: El señor Rubalcaba tiene todo el derecho a haber ahorrado dinero y a tener un millón en activos financieros y un piso en Majadahonda, etc, pero siento decir que no me creo que lo haya hecho con un sueldo de sesentaitantos mil euros. Supongo que su paso por el gobierno habrá tenido algo que ver. Por qué no enseña sus declaraciones de los últimos cinco años y se deja de tonterías?

Maricarmen: Ya esta bien con el sr.Rubalcaba. En lugar de leer papelitos que saque las declaraciones de la renta (se supone que las tendrà, porque uno ya no se fia de este señor) de los ùltimos 10 años, como ha hecho al que quiere que se vaya, Sr.Rajoy. Parece que tiene miedo de sacar las cuentas de su partido para que las vea toda España, aunque con los personajes que tiene a su alrededor no es de extrañar. SEA VALIENTE SR.RUBALCABA Y DE LA CARA. Un saludo y que tengan un buen dia.

GLORIA: Ya sabemos que las cuentas publicadas del PP tienen superavit y en estas circunstancias es fácil y lógico que sus líderes y trabajadores puedan cobrar más. Aquí tiene Rubalcaba la justificación, si quiere admitirla, del sueldo de Rajoy. Sin embargo, sabemos que los bancos le han condonado 60 millones de euros al PSOE, algo que aún no ha explicado Rubalcaba, y en estas condiciones los líderes del PSOE se verían obligados a cobrar menos. Pero no parece que Rubalcaba haya estado mal pagado porque tiene mucho patrimonio sólo en activos financieros.

ANGELES: Lo que es un problema, es que a los que no somos políticos nos puedan influenciar lo que ganen o no los políticos. Parece que la clase política sabe jugar con esto, si no no lo haría. Ojalá se hubieran preocupado en educarnos para otra cosa que no sea el quedarnos con las apariencias y fomentar la envidia y las diferencias… pero me temo que no es así. Probablemente tengamos los políticos que nos merecemos…

LUIS: ¿Que puede trasmitir a nuestros jóvenes superpreparados, un líder de la oposición que gana 55.000 euros? ¿Que piensen que 25.000 euros es un sueldazo? Venga hombre!! Yo soy un profesor de gimnasia y con mi trabajo y una apartamentito que alquilo, gano lo mismos que Rubalcaba ¡¡Que le suban el sueldo a ese hombre!!! Campaña de afectados por el sueldo de Rubalcaba apuntarse aquí.

SECCIÓN NICOLÁS: JULIO: Dice el sr. Redondo que con lo que ganan los políticos -por ejemplo, los diputados- solo irán a la política los mediocres. segun esa regla de tres, solo irian a la universidad o a la investigación los muy mediocres. ¿sabe vd. lo que gana un catedrático de universidad al final de su vida académica?. 3.200 euros. mucho menos que un diputado. y compare vd. La preparación que se exige a uno y a otro. Por supuesto a maestro de primaria solo irían los que no sirvieran para ninguna otra cosa. ¿es que solo el sueldo es la piedra de toque de un político?

Juan carlos: Dejaos de tonterías, los políticos por lo general tienden al amiguismo y al me lo llevo, hacen falta gestores especializados en cada una de las ramas del estado que sepan gestionar. Seguramente entre los políticos habrá muchos que sean buenísimos gestores, pero en todos los rebaños hay ovejas negras y lobos con pieles de corderos. Todos estos cambios ente izquierda-derecha y viceversa, nos lleva a esta inestabilidad y casi inseguridad jurídica, porque aquí las leyes duran cuatro años. Llegaremos a ver una España más o menos lineal por un periodo superior a quince años??

ANTONIO: Es curioso que cada vez que aparecen noticias de corrupción política se opine que los políticos deberían ganar mucho más dinero para evitar situaciones de corrupción. Y cuando hablamos de los funcionarios (servidores públicos también) para mejorar su productividad se recurra a rebajarle los sueldos, quitarles la paga extraordinaria, recortarles derechos y aumentar su jornada laboral. ¿No parece incongruente?. Hay que ser honrado, se gane lo que se gane. Y el que no esté de acuerdo a su sueldo que se dedica a otra cosa.

otro: es triste ver cómo los políticos que padecemos se despellejan entre ellos. en lugar de discutir sobre planes económicos para mejorar la situación, pierden el tiempo en lavar su basura. España no se merece esto y los españoles tampoco.

CORRUPCIÓN

JULIA: Me parece vergonzoso, ¿cómo aún se atreven a decir que la corrupción no está generalizada en los partidos políticos?. La única verdad es que aún queda algún político incorruptible, pero la corrupción generalizada es una realidad,

JAVIER: Estoy harto de escuchar que los corruptos son una minoría...

No lo creo, pero en cualquier caso el problema es que la política sirve en bandeja la posibilidad de serlo. Debe ser tan sencillo como esceder el límite de velocidad en una autopista de tres carriles, montado en un ferrari y con la garantía de que no hay ni cámaras de vigilancia ni policías ni nada. Sería muy, muy difícil, resistirse a pisar el acelerador...

ESPIONAJE

MIGUEL: Expresar mi punto de vista al respecto de los casos de espionaje que están saliendo a la luz. Si realmente existiera transparencia, Institucional de todos los organismos públicos, y de todos las privadas con relación profesional con instituciones públicas o subvencionadas con dinero público, nada de esto ocurriría. Todo el que acceda a cualquier relación con dinero público, debe ser de dominio público todo…….

JOSE: En EE.UU. tuvo que dimitir un Presidente. En España tendrá que dimitir el florero...¡Ningún político es responsable de nada!

SUSANA: detective ha llamado para puntualizar varios temas que se han tratado en la tertulia: dice que son particulares bajo la ley de seguridad privada del año 82, no son espías, se les contrata de forma legal; otra cosa es que luego haya algunos que lo incumplan…Más: las personas que trabajaban en Método 3 eran policías: pues éstos tienen una incompatibilidad y tiene que dejar pasar unos años y además la información que tengan no la pueden utilizar, otra cosa es que lo hagan…Y sobre los métodos que utilizan: son totalmente legales, porej, trabajan para los abogados con pruebas obtenidas de forma legal, porque si no, no se lo aceptan en un juzgado…

Funcionarios

Cristina: Me da igual que los funcionarios catalanes traguen con que les roben otra vez la paga extra, a costa de mantener la catalanidad. El resto de funcionarios de España no vamos a tolerar un nuevo atraco. Como se les ocurra bajarnos un sólo euro de la nómina o quitarnos un sólo euro de las pagas extra...SE VA A LIAR LA DE SAN QUINTÍN !! Que ya hemos sobrepasado con creces todo lo soportable...

CASO MADRID ARENA

Virgilio, el macroconcierto Space se iba a celebrar el 1 o 2 de enero, se suspendión por la fiesta de Halloween y la organización dijo que se trasladarñia a Leganés, pero se suspendió también…el caso es que ya se habían vendido unas 12.000 entradas a 60 euros cada una y a día de hoy no les han devuelto es importe y les están mareando con el tema, de un lado para otro y con el dinero de momento, perdido…