Pasión de catalanes y corrupción centran la preocupación de los oyentes

PARO

MARIO: 2 año y medios parao mi mujer y yo,aparte del paro,es el estado de angustia de estar en esta situacion,pasan los dias,los meses,los años,y los politicos solo se preocupan de su bienestar,

Carmen: El drama de paro existe, sin lugar a dudas. Yo misma soy una parada desde abril de 2011 y como tengo 47 años no tengo fácil encontrar trabajo. Pero creo que hay que hacer alguna reflexión: Conozco casos de familias con todos sus miembros en paro, pero que en realidad ingresan bastante dinero, todo en negro. Esto, en los pueblos es más frecuente de lo que se cree.

FUNDACIÓN IDEAS

Javier: Y cómo facturaba el de la Fundación Ideas, ¿con un nif pseudónimo?

José miguel: el problema no es que cesen al director de la fundación por inventarse una persona para cobrar por los artículos que publicaba, sino que se paguen 3000 € del erario público por cada artículo para hablar sobre el cine nigeriano, que en España interesa muchísimo, y que no se compruebe siquiera quién cobra el dinero. Ahora se lo seguirán pagando a otro, y después a otro... y otro.

FERNANDA: Por favor, comprueben el curriculum de este tal Sr. Mulas, la experiencia me dice que los socialistas son auténticos maestros a la hora de inflar los expedientes académicos de sus miembros. No me fío, no me fío... Además, el haber sido el número dos de Sebastián, dice mucho de él. No recuerdo ningún ministro más absurdo y con ideas más peregrinas. Recuerden las bombillas, la corbata en el Congreso de los Diputados...

CORRUPCIÓN

David: Soy taxista en Madrid y no encuentro ni una persona que no hable con fastidio de la corrupción política estos días. Los partidos políticos saben que la gente piensa así pero no mueve un dedo contra los corruptos, no fortalelecen y dan independencia a la justicia, ni obligan a devolver el dinero a los que roban...porque si hicieran esto perjudicarían sus sueldos sus dietas y a sus partidos. Para ellos España es solo el medio de garantizarse todo esto y no quieren hacer nada para cambiarlo. En las próximas elecciones podemos votar a Ángela Merkel?

Pablo: Alguien sabe si algún "beneficiado" de los ERES de Andalucía ha entrado en la cárcel o ha devuelto lo robado? Para instruir el caso de alguien que jamás estuvo en la empresa que se lo dio no se necesita más de medio folio y menos de cinco minutos de juicio.

AMNISTÍA FISCAL:

ANGEL: Ayer nos enteramos de algunos de los detalles de lo de la amnistía fiscal y a mí me surgen muchas dudas, ¿Cómo sabe Hacienda que el dinero regulado no proviene de actos delictivos? ¿Hay investigaciones para averiguarlo? ¿Cómo puede ser que prescriban delitos de esta índole y nadie hable de cambiar la ley inmediatamente? Tengo la sensación que esto sirve para que se beneficien amigos del gobierno y delincuentes de guante blanco.

PASIÓN DE CATALANES

CRISTINO: Ayer el Parlament de Cataluña votó la soberanía. Y el gobierno de España dice que no pasa nada. Y no hace nada. Y los que no queremos ser independientes, qué hemos de hacer? De momento aguantar y ver, y cuando llegue el momento de del referéndum quedarnos en casa. Y entonces, ¿si habrá pasado algo? No lo entiendo.

Inma: A mí me parece totalmente coherente que Mas siga adelante con su referéndum. A él lo han votado llevando esa propuesta, así que sería lo honesto. Además la mayoría del parlamento se forma con fuerzas que también se han declarado a favor; es lo que la gente ha votado.

Manuel: y Si por ejemplo se hiciera la consulta y saliera en Tarrasa que no quiere estar dentro de la democracia catalana ¿la dejarían en España?

DOLORES: Somos muchos los catalanes que, tanto a nivel particular como empresarial, sentimos preocupación y pena ante el proceso soberanista, que está ya perjudicado a Catalunya social y económicamente. Ciu lleva años malgastando dinero en cuestiones identitarias y ha jugado con su electores, los cuales no son todos independentistas.

Jesús: una pregunta: ¿Podría mi comunidad de vecinos, por mayoría absoluta, eso sí, independizarse de España? Es que el Ayuntamiento y el Estado nos agobia con impuestos.

MARÍA: Se dice que la declaración del parlamento de Catalunya nos preocupa mucho a los ciudadanos y yo creo que esto es falso. A los catalanes y españoles lo que nos preocupa más es el paro o la corrupción política, lo demás solo sirve para que políticos y periodistas discutan de un tema que a muchos nos hace bostezar.