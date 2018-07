Acuerdo sobre desahucios

DESAHUCIOS

JUAN: Ja ja ja ja, este chiste debía ser de Eugenio........ ¿Sensibilidad de la banca tururu?, siempre hay que acudir al refranero....."AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA, MONA SE QUEDA".

OTRO: Si quieren saber como va a ser la modificación de la Ley Hipotecaria, conteste a esta pregunta: Cuanto dinero deben el PP, el PSOE, los demás partidos políticos y los sindicatos a los bancos y sobre todo a las cajas. Si contestan esta pregunta sabrán hasta donde llegara la reforma

Vicens cree que una posible solución sería que durante un tiempo los bancos no cobraran los intereses de la hipoteca, sólo el capital, y cuando pasara un poco la crisis, cobrar esos intereses

Rafael: ¿Alguno de los participes en la tertulia de hoy a ambos lados de la radio, se ha enterado de que hayan embargado algún aeropuerto, palacio de congresos, un pabellón polideportivo, equipo de futbol, casa del pueblo, incluso algún ayuntamiento que por deber,… debe hasta de estar callado?. Yo no, y mira que curioseo por internet…..Tiene cojones que de mi dinero el gobierno le preste a Bankia y la tal Bankia le embargue el piso a un conocido de alguno de los que estamos ahora en la radio.

Ignacio: Creo que los bancos han abusado y no han dicho toda la verdad cuando se firmaba una hipoteca y tampoco los notarios, que nunca se habla de ellos. Yo estoy pagando desde hace tres años por la "clausula suelo" que ni mi banco me informo ni el notario, es verdad que estaba en la letra pequeña. Pero los bancos deben de asesorar correctamente a sus clientes ¿no? Han actuado de forma poco ética, seguro que no actúan así con las grandes fortunas.

MANUEL: Y no seria más fácil simplemente reconocer que el derecho hipotecario español es injusto como ha señalado la UE? No es causa suficiente ya esto para cambiar la normativa?

SECCION ARCADI: Me gustaría que le preguntasen a Arcadi si conoce el caso del jubilado griego que se suicido delante del parlamento y dejo una nota diciendo que no iba a pasar sus últimos años buscando comida en la basura después de haber trabajado honradamente toda su vida. ¿Piensa que este caso de suicidio tampoco tiene nada que ver con la crisis?

DECLAS DEL MTRO DE GUINDOS

RAIMUNDO: Ayer el ministro “ DE WINDOWS” le contestó al sindicato de policía que había que hacer cumplir la ley en los desahucios. Ante la actitud de pasividad declarada por este sindicato a partir de futuras actuaciones. ¿ Y a los banqueros y políticos que han robado y se lo han llevado crudo?. ¿No se les hace cumplir la ley?.

CAMPAÑA ELECTORAL

XAVI: Probablemente han visto la foto del cartel de campaña de Artur Mas a lo Hugo Chávez, o -me temo- que “a lo Artur Mas”, y no se si han tenido ocasión de ver la foto del candidato de ERC, Oriol Junqueras, a lo Cristóbal Colón…¡Dios mio, ¿le queda a alguien una duda de que los catalanes corremos grave peligro?! Por lo demás ¿no hay sentido de la estética ni del ridículo entre los nacionalistas? Sia demás leen la entrevista del tal Oriol Junqueras, entonces el ataque de ansiedad es inevitable…

HUELGA

Soy personal laboral del estado (con oposición y una antigüedad de 20 años). Mañana voy a hacer huelga en contra de mi voluntad, me explico. Voy a hacerla porque de alguna manera hay que quejarse de lo que está pasando con lo público. Los curritos de abajo estamos trabajando por cuatro perras y ahora sin ninguna seguridad, y vemos cómo se deteriora la atención al público y cómo los elegidos a dedo siguen ahí, con unos sueldos que son inmorales. Se ahorra en material de uso directo del ciudadano e incapaces elegidos por los políticos siguen a la sopa boba. Y esos no se van a ir nunca, venga quien venga.Y la hago en contra de mi voluntad porque no quiero reforzar a unos sindicatos que no han hecho nada por nadie hasta ahora que se ven ellos atacados.

JOSE: el único aspecto positivo que podemos encontrar en la huelga general, por buscarle alguno, es que, al menos por un día, puede que nos libremos de tener a Arthur más hasta en la sopa. ¡ qué cruz ! es más pesado que el aceite.

FRANCISCO: Esta tarde, como cada jornada previa a una huelga, un jefecillo de mi empresa bajará a charlar un rato con los trabajadores. Hablará sobre cuando vencen nuestros contratos, sobre lo mal que están las cosas, sobre lo absurda que es una huelga. Y los trabajadores entederemos lo que nos pasará si mañana no vamos a trabajar ejerciendo nuestro derecho sagrado. Tenemos suerte de que al menos nos avisan. Bueno, nos amenzan, vale. No sólo los sindicatos ejercen coacción. Me pregunto porque siempre se habla de los piquetes violentos y nunca se habla de los piquetes coactivos patronales.

Javier: Desde que comenzaron las políticas de recorte (mayo de 2010) en España, el paro ha aumentado en más de un millón de parados y 5 puntos de tasa de paro (del 20 al 25 %). Y nuestros gobernantes, nos siguen queriendo convencer de que la mejor manera de crear empleo, es destruirlo primero. Que seguirán los recortes y que seguirá el aumento del paro. Si por la vía de recortes está demostrado tanto en España como en el resto de países (Grecia, Portugal) que ni crean actividad económica, ni crea empresas, ni crea empleo, hay que cambiar las políticas económicas. Por todo ello, yo sí haré huelga general.

Hospitales

Soy una trabajadora del Hospital del sureste (En Arganda del rey). lo primero, me parece increible lo poco que se está hablando muy poco de la privatización de la sanidad madrileña. Que por otro lado, me parece alucinante que el presidente de la comunidad hable de inconstitucionalidades cuando el derecho a la sanidad pública y gratuita.

OTRO: Se nota que el señor González está muy enterado del problema cuando habla de servicio de pediatría en el hospital de la princesa