Resaca electoral

Luis: El PSOE hace tiempo que ha dejado de ser (si alguna vez lo fue ) Obrero. Hoy por hoy, tampoco es Español, por lo que hemos visto en Cataluña y Euskadi ( también López -ese vasco- pidiendo referendum independentista ). Por tanto, se ha quedado solo en un “P-S”. Y mientras lo más importante para ellos sea...el “PS” y no España o los trabajadores o la situación económica o la injusticia o.....seguirá hundiéndose en la miseria.

Santiago: el domingo un lider socialista dijo en la tele después de ver el descalabro, q un año era poco para superar la derrota electoral de hace un año, y por otra parte piden a Rajoy q en 8 meses arregle su desaguisado? tienen una cara q se la pisan!!!!

Javier: ¿Y lo adecuado para el PSOE no sería que el sr. Herrera les enviase una grabación de “¡A los Carromatos!”, y con semejante ritmo se pusieran todos en marcha hacia la puerta, camino de algún desierto? Por qué ¿hubo alguno, de la conserjería a la buhardilla, que no aplaudiese cada jaimitada del niño ZP, incluso las más hirientes e irresponsables (ETA, Estatut y cientos más), sin otra excepción que algún estigmatizado? ¿O la alternativa es seguir con su política de tierra quemada, de barricada y asalto?

MANUEL: El problema del PSOE no es q no haya ningún líder preparado el problema es q no hay democracia interna y como dijo guerra el q se mueve no sale en la foto. Alguien se cree q los cargos publicos dan su opinión sincera, yo desde luego no, sólo piensan en no molestar al líder para q les ponga en la próxima lista, q es lo único q les importa. Esto vale tb para PP y los demás. En cualquier país con democracia real hay cambió de líderes y no supone ningún drama. Aquí siempre están los mismos, los "profesionales" de la política, una nueva casta sin oficio ni beneficio, q jamás volverán a su profesión ya q su profesión es la política.

JUAN: Creo que la pregunta que debe hacerse el PSOE es muy sencilla: ¿Que instrumentos e ideas defendíamos cuando el PSOE tenía mayoría absoluta, y gobernaba en más de la mitad de las CCAA, y qué ideas e instrumentos defiende ahora? Considero, humildemente, que el Sr. Zapatero se cargo: la economía, la unidad de España, la unidad anti-terrorista, la transición, la constitución y a su propio partido. Si siguen por la senda del Sr. Zapatero, van arreglados...

INMA: el Sr.Rajoy se siente respaldado en las reformas y recortes por el resultado de Galicia, una coincidencia más con el Govern de Cataluña, después de las generales que le dieron mas votos a CIU, el Sr, Mas dijo lo mismo.

Ricardo: ¿Es posible que, después de la caida del Muro de Berlín y de la URSS, la gente se haya dado cuenta de que el Sistema Economico Socialista solo genera hambre y pobreza?

OTRO: El pp lo tiene mal en el país vasco porque es el partido nacional que claramente es pro España. Al psoe le va mal por no ser no chicha ni limoná. La propaganda y adoctrinamiento anti España a que durante 30 años ha sido sometida la sociedad vasca y catalana en colegios, universidades, médicos, etc., ha logrado hacer crecer el separatismo y naturalmente mermar al pp. Se necesita treinta años de trabajo para deshacer ese esfuerzo cuasi fascista del nacionalismo con información equilibrada.

UNA PREGUNTA DE JESÚS: cuando habla Urkullu con Mas en que idioma hablan ?, en catalán o en vasco?.

ERES DE ANDALUCÍA:

José miguel: en Andalucía, después de 1200 millones de euros desaparecidos y dos meses de sesión continua de teatro en la comisión de los ere, estamos como al principio; es decir, aquí no ha pasado nada. Vamos, que seguiremos en plan cortijo con Griñán y Sánchez gordillo al frente. Vergonzoso.

CASO DE LA NIÑA DE ALBACETE

Han llamado varios oyentes que se preguntan qué es lo que está fallando para que las fuerzas de seguridad no reaccionen hasta que ya no se puede hacer nada. Uno decía que la madre ya lo había denunciado varias veces.

COTIZACIONES DE LOS FUNCIONARIOS

VICENTE: Hoy he escuchado la noticia por la que los funcionarios se quejan de la eliminación de la paga extraordinaria de Diciembre y sin embargo le descuentan como si percibieran 14 pagas. Antes que nada señalar que yo soy funcionario andaluz. No sé si es que aquí somos más listos que nadie o más tontos. Nuestras centrales sindicales más representativas HAN PELEADO porque no nos bajaran las cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de la eliminación de la paga extra. Estoy plenamente de acuerdo con esta posición ya que la eliminación de la paga es una medida temporal (se supone)y no quiero que además afecte a mi futura pensión.