Resaca electoral

ELECCIONES REGIONALES

Jose miguel: dos cosas han quedado claras con los resultados electorales en galicia y país vasco: el desplome de las políticas socialistas comandadas por rubalcaba y el avance de los nacionalistas vascos propiciados por zapatero y el tribunal constitucional. Así brillaremos en Europa como el plomo, y Cataluña acecha en el horizonte.

Sergio: Rubalcaba, a ver si te enteras de que ya estamos hartos de políticos dinosaurios aferrados a la poltrona y que queremos aires nuevos!!

Fdo.: un socialista cabreado (otro mas)

ALBERTO: Núñez Feijoó ha arrasado en Galicia sobre todo porque las alternativas eran malísimas (no creo que sea tanto un éxito personal de Feijoó). El candidato del PSOE (Pachi Vázquez) es uno de los peores que se podían presentar, no generaba ninguna confianza y su discurso ha sido excesivamente "radical" e incluso con una cierta tendencia NACIONALISTA, ADEMÁS, lo que está ocurriendo en Cataluña ha afectado a los resultados porque los gallegos queremos una España unida .

JAVIER: En el País Vasco, las cuentas son claras, los jóvenes de 18 a 25 años aproximadamente votan en un 80% al Bildu, es lo que han mamado y aprendido, y eso es muchos pero que muchos votos, el PP al que votan en su mayoría personas mayores, por ley de vida, va perdiendo llamémosle feligreses, el PNV tiene en la gente acomodada su filón y el PSOE, es muy variable, recoge votos de desencantados y de sus propios seguidores. Esto seguirá así siempre.

JUAN: Estos de BILDU ETA, podían haber jugado "limpio" desde hace 35 años, nos hubiéramos ahorrado 1000 muertos, total mientras no se demuestre lo contrario El País Vasco sigue siendo España.

OTRO: Hola a todos. No es que este de acuerdo con ellos. Pero el pueblo soberano ha hablado y bildu es la segunda fuerza política. Repito, el pueblo ha hablado. O hacemos como los demócratas del pp? Los ilegalizamos y así no oímos lo que no queremos oír? Un respeto ante todo al que mete una papeleta en una urna. Como yo respeto la decisión de los gallegos, aunque no me guste.

TERESA: Para los ciudadanos de a pie, los ciudadanos vascos, muchos de ellos, han preferido a los representantes de ETA. Esa es la lectura. Me parece decepcionante, la verdad. ¿Cómo se puede depositar un voto a una gente que han representado a asesinos? Pero qué moral...

FELIPE: El problema del auge de los nacionalismos como BILDU, no ha sido por permitir el Constitucional su existencia como partido político, ni que haya capitalizado el proceso de paz. El problema de raíz, es la permisividad que se ha tenido en la educación (ikastolas, etc.), el permitir entender la historia según han querido los nacionalistas. Esto era cuestión de tiempo, sino era la anterior generación, sería esta y sino la siguiente, porque lógicamente esta gente educada así acaba cumpliendo años y vota. La educación se ha tomado a la ligera y aquellas lluvias traen estos lodos. Totalmente de acuerdo con Wert.

INMA: Analizar estas elecciones en clave nacional es absurdo. Para mí la explicación sólo puede encontrarse en clave local. El PP ha arrasado en Galicia porque la alternativa era un tripartito de frikis. Se lo han puesto muy fácil a Feijoo, que por otra parte ha sabido rentabilizar muy bien sus logros. Lo del País Vasco es un claro voto de castigo al pacto PSOE-PP, que muchos votantes socialistas nunca perdonaron a Patxi López, lo que se vio en las encuestas desde el primer día. En cuanto a lo de Bildu está claro que ahí había un alto porcentaje del electorado que no estaba representado; está claro que en el País Vasco hay un fuerte sentimiento soberanista y a Rajoy le tocará lidiar con ello, esperemos que con algo más de cintura que ha demostrado con Cataluña. Lo del PSOE, de pena. Tienen muy difícil reponerse de ésta, la verdad. A los votantes socialistas se les ha acabado la paciencia y les va a costar mucho volver a atraerlos.

ARMANDO: Espero que el PSOE hable un poco de los grandes problemas que tiene y que el resultado obtenido en Galicia, no se siga diciendo que es en clave" gallega y no por el logro del PP. Y en cuanto al nacionalismo solo tenemos que dejarlos hablar y gobernar, ellos solo demostrarán quienes son y hacía donde van, como hacen en la actualidad en el País Vasco, que solo han logrado hacer "bulas" de ordeno y mando sobre la basura y robar dinero.

La herencia de Zapatero, LUIS: Cuando se fue Zapatero, le dijo lo mismo a Rubalcaba que en las ultimas elecciones de Felipe González(Rubalcaba esto se acaba).-anoche no salió a dar la cara porque estaba preparando un ere con Valenciano. Qué pena de partido.