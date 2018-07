Emigrantes a la fuerza

Huelga de padres y alumnos

Curro: Soy un padre de una alumna de un colegio de Sevilla-este(Sevilla), a la cual para que se sumen todos los alumnos a esta huelga extraña, los profesores los están amenazando, que no van a tener este año ninguna excursión, ni viaje de fin de curso, por culpa de los “recortes” de la administración, ósea tienen un problema con la administración y lo pagan los alumnos que no van a tener ni excursiones ni viaje, todo por dar 2 horas mas de clase a ala semana, arriba los privilegios.

PILAR: soy profesora, hoy no tengo alumnos, hacen huelga apoyados por sus padres ¿creen ustedes que alguno sabe por qué protesta? son marionetas, me siento fracasada porque mi lucha es que piensen y sepan expresar con coherencia sus pensamientos (soy de lengua castellana), el 75% no hace nada, no da palo al agua, solo guasapean, apoyados por sus padres, esos no tienen derecho a estar estafando a todos los ciudadanos, un puesto escolar es muy caro.

EMIGRACIÓN

PACO: en la época del ladrillo también emigraban españoles pero no comprendo con las cifras de ahora como el paro no baja.

JOSE MARIA: Por desgracia creo que son bastantes más de los que dicen las cifras oficiales.Mi hija lleva tres años en Francia, en Normandía, ejerciendo como dentista y sigue dada de alta en el censo aquí en España. Al igual que ella todas sus compañeras que están allí, ninguna se ha dado de baja del censo, quizá por aquello de que igual un buen día vuelven o por no desarraigarse del todo de su tierra. Por cierto, mi hija está a punto de abrir su propia clínica allí, en el norte de Francia. Cada día que pasa me veo más cerca de irme yo allí a vivir y no que ella vuelva.Por lo tanto una cosas son las frías cifras oficiales y otra la dura realidad

HECTOR: Es verdad que se va gente calificada, es verdad que son muchos y es verdad que es una pena, pero aquí en España hay gente muy calificada que se queda, no sé si mejores o peores, pero la emigración, aunque sea mucha es siempre un fenómeno minoritario que los que se quedan.

MANUEL: Tengo sólo 38 años y hoy empiezo a trabajar en la Cocina de un Hotel en Noruega. Si todo va nien, mi mujer y mis 2 hijas de 4 y 7 años se vienen en pocos meses.El problema de esto es que no es algo temporal. Voy a empeñar mucho tiempo y esfuerzo en aprender Noruego, por lo que, una vez conseguido, ¿creeis que me voy a volver y tirarlo todo por la borda?

CRISTÓBAL: también cabria preguntarse cuanto movimiento de gente hay dentro de España. sin ir mas lejos, yo soy de almeria y ya conozco bastantes paisanos aqui en madrid. y cuando bajo en tren, ultimamente siempre va lleno, y no creo que todos los que bajan se vayan unos dias de hotel (es una impresion mia). con respecto a volver, pues mientra que no cambie la mentalidad empresarial eso no pasara. mientras la frase preferida de un jefe a las demandas de sus empleados sea: "aqui hay una puerta de entrada y seis de salida", tal retorno no sucedera. al menos a mi que no me esperen en almeria, yo no voy a dejarme la piel por unas migajas.

PASION DE CATALANES

Javier: Estoy indignado porque no hay ningun político en España que cubra mis espectativas respecto a Arturo mas. No creeis que ya está bien de soportar ese lenguaje ambigüo, decimonónico y trasnochado de esa gente (llamese arturo mas)? Que significa eso de que ¿Quiere Ud. que Cataluña sea un estado nuevo

en la unión europea? Pero esto que es? No... La pregunta sería ¿Quiere Usted independizarse de España y dejarnos en paz de una vez? Bueno... pues mi respuesta sería. ya mismo. dejenos en paz señor mas. dejenos disfrutar de nuestra selección española. de nuestro himno y de de nuestra patria, aunque sea mas chica. Hombre ya está bien de ir de víctimas.

JOSE MIGUEL: el sr. más es cansino hasta decir basta, pero tenemos que reconocer que ha conseguido que se hable más de sus historias que del paro o la prima de riesgo durante dos semanas, lo cual es de agradecer.

CASO CARROMERO

Javier: he escuchado la entrevista a la viuda de Oswaldo y se me ponen los pelos de punta. A todos estos imbéciles pro régimen que viven ( y muy bien) en este país les ponía de las orejas allí a ver que tal les va...

Mariano: Ví con desagrado las informaciones de el diario El Mundo respecto a las sanciones de infracciones de Tráfico que tenía Carromero aqui.

Flaco favor a un compatriota echando leña al fuego.

Ahora lo ha empleado el fiscal en el juicio.

Podrían comentar algo al respecto?

SECCIÓN RODRÍGUEZ:

Antonio creo que tiene razón. Comentarios como los de miguel angel ahora, pueden complicar las cosas para que venga a españa. Todos sabemos lo que es una dictadura y que lo inteligente es dejar que venga y luego que hable aquí lo que quiera decir y contar. Pero con la postura de miguel angel se le pueden complicar las cosas al que está allí donde le pueden subir la condena o hacérsela cumplir allí y entonces tener un mártir político allí a costa de una persona que aquí podría contar más cosas. Un poco de prudencia ahora puede beneficiar a ese hombre.

OTRO: lo de la jeringa en la ingle no es tan extraño, se le ha podido extraer sangre en la autopsia a Payá, para ello se utiliza la femoral y puede que se le hayan olvidado quitar la aguja o la jeringa tras extraer esta muestra.

REFLEXIÓN SOBRE EL PREMIO NOBEL

¿No creeis que es poco ético dar el premio Nobel de economía en éstos tiempos? Tanto talento y pensador económico y no ha servido ninguno para evitar la ruina que tenemos encima.