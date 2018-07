La educación del futuro

RESCATE:

JUAN: Si Rajoy recela del rescate o lo cataloga de "virtual", es porque se le pediría como condición una nueva reforma, la de la estructura política en España, reforma de la que abominan los partidos políticos. Eso sería acabar con "El Negocio de la Política", que es de lo que viven los partidos. Se puede recortar de todo, pero no de cargos y prebendas. En Castilla La Mancha, por ejemplo, se puede despedir a 100 médicos, pero no se puede suprimir el Consejo de la Juventud o la propia autonomía entera, que no ha sido otra cosa que una fuente de ruina y corrupción.

LA HUELGA GENERAL

JUAN CARLOS: Nunca he sido partidario de huelgas, pero esta vez está más que justificada, pero no un día, que al fin y al cabo es testimonial, habría que hacer tres días seguidos, eso si tendría efecto. En cuanto a los sindicatos, soy tan partidarios de ellos como de la santa inquisicion, pero son un mal muy necesario; y sobre su autofinanciación: me gustaría saber si se autofinancian los partidos, iglesia católica, algunas ongs, ect?? A todos nos gusta que financian lo nuestro y nos molesta lo de lo de los demás.

JOSE MIGUEL: resulta una incongruencia que este gobierno siga financiando incomprensiblemente a los sindicatos , y estos le responden con una segunda huelga general claramente politizada y manejada por el psoe desde la sombra.

la imagen que damos a europa, pendiendo del rescate, es de auténtico desastre.

SALESIANOS DE MÉRIDA

Javier: El problema que entren unos estudiantes en un aula, destrocen lo que encuentren a su paso y quieran quemar a los curas simbolicamente ( o no ) es que en España nunca pasa nada, es el pais de nunca jamás, o sea jamás pasa nada a esta gente, lo cual no me extraña que este pais sea un paraiso para mafias chinas, rusas o estudiantiles, nunca les pasa nada, a excepción si eres autonomo por ejemplo y si te pasas un solo dia sin abonar el I.V.A. o el recibo de autonomos tienes un recargo del 20% al dia siguiente.

CARLOS: Pues en los salesianos de Mérida, que celebran los 50 años, al servicio de la gente, han estudiado entre otros Rodriguez Ibarra PSOE, Pedro Acebo PP, actual alcalde.

ALBERTO: Lo de los sindicatos de estudiantes es surrealista. Se supone que los sindicatos son de trabajadores. Alguien tiene intereses y los maneja. No estamos en los ranking escolares europeos, precisamente en los primeros puestos. Si hubieran hecho la mili en las fuerza especiales de ferroviarios, habrían aprendido lo que es el respeto y no habrían hecho lo que han hecho.

Miguel: Me ha gustado tu editorial. Yo fui de los que se manifestó hace ya tantos años contra la reforma de la enseñanza media de Rubalcaba, la que parió la LOGSE. Afortunadamente para cuando empezaron los enfrentamientos, en los que se hizo famoso el 'Cojo Mantecas', yo ya me había marchado. Entonces nos parecía que esa reforma iba a a ser un desastre y, por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón y la LOGSE ha dado lugar a una generación de ignorantes. Ése era el objetivo del PSOE, cuanto más ignorantes seamos más fácilmente se nos manipulará.

Inma: Por supuesto que la educación en España tiene otros problemas y podemos discutir sobre ellos: selección y preparación del profesorado, adecuación de los contenidos, abusos de las editoriales, etc., pero vamos, decir como pretende Wert, que los recortes pueden ser positivos es tomarnos por tontos. Otra cosa es usar el dinero más racionalmente, pero quitarlo? Y relacionar nuestras protestas democráticas con los salvajes que han entrado en el colegio de Mérida, es además de injusto, una falacia. En todas las manifestaciones, incluso en las celebraciones futboleras, hay siempre grupos de violentos que se dedican a reventarlas y a fastidiar al resto. No tienen nada que ver con los demás ni nosotros tenemos nada que ver con ellos.

Jose manuel: El sistema educativo de paises europeos se asimila mucho a la LOGSE , pero dá buenos resultados en paises maduros, no aquí. La falta de interés de la sociedad en general es el principal problema, empezando por las familias. Me podría decir en que franja de edad somos líderes en alguna actividad a nivel europeo ó mundial ( ¿con qué sistema estudiaron?).¿ Cúantos nobeles hemos conseguido hasta ahora?

Siguiendo con el tema:

Alegría: yo me pregunto que tipo de educacion le estan dando los padres a los hijos,para que esten dando voces de educaciopn antifranquista, matar a los curas.no tengo hijos,pero yo creo que los padres lo deberian pensar un poco .

Alfredo: Tengo una nieta de 4 años que hoy no va al colegio porque los profesores se lo han exigido . Lo más grande es que ellos si van al colegio para no perder el día de sueldo , pero a los tontos de los padres que se busquen la vida.

Carmen: Yo soy una madre indignada por esta huelga y por la educación de este país. Pero tengo una gran duda que me gustaría saber si me podeis aclarar Entre toda la gran clase politica ( por la cantidad ) ¿ no hay ningún iluminado que copie el sistema educativo de un país donde los niveles educativos sea envidiable ?

Jose: yo fuí estudiante, pero tengo que decirte que ahora en España decir "Huelga de estudiantes" es una redundancia, ya me entiendes. Fácilmente manipulables desde el profesorado, permanentemente en huelga la mayoría.

CLARA: Creo que los estudiantes han hecho este tipo de cosas siempre. Durante mis años en el instituto, hace unos 10 años, cuando salió la LOU (que de hecho era para Universidades), también había mucha revuelta estudiantil. Recuerdo haber participado en varias huelgas de estudiantes, y manifestaciones. Yo coreaba cosas como “No a la LOU”, que no tenía ni idea de que era. Coreaba frases contra Aznar y contra el Gobierno, sobre el que ciertamente no sabía nada de sus políticas, ni tenía criterio para estar de acuerdo o no. Yo no leía las noticias, ni sabía nada de nada. Pero la corriente social es que el PP era malo y había que protestar. Los chavales protestan, y lo hacen sobre educación, que es lo que tienen a mano. Está en su naturaleza joven e inconformista, que le vamos a hacer...

OPERACIÓN EMPERADOR:

La operación contra la "mafia china" se quiere presentar como un gran éxito del estado. Pero ¿dónde han estado las instituciones (policía, inspección de hacienda y de trabajo, etc...) durante los últimos 10 años? Pues parece que el saqueo al sistema recaudatorio español no ha sido cosa de las últimas semanas. Para mí un fracaso de las instituciones que se supone que han de protegernos de estas organizaciones criminales.

CAMBIO RUBALCABA POR HOLLANDE:

XAVIER:; Parte de mi familia es francesa. Antes de sus elecciones presidenciales yo les advertía sobre los socialistas aunque ellos ya se tiraban de los pelos viéndolos venir. Ahora, todavía se tiran de los pelos más fuerte… y con ellos muchos votantes socialistas, y sin embargo… Y sin embargo, tengo un plan no se si diabólico, pero creo que muy beneficioso. Se trataría de poner a Rubalcaba y su entorno donde está Hollande y viceversa. De este modo, los socialistas podrían comprobar como siempre las cosas pueden empeorar, y acabarían añorando a Hollande, y al revés, nosotros como lider de la oposición a alguien más o menos tan capacitado como Rubalcaba, pero que no pondría palos en las ruedas, que no se dejaría llevar por el sectarismo y el rencor, y que tendría una imagen de España como nación y no andarían jugando al separatismo sus conmilitones regionales. ¡La bomba vamos!