Ajustes y recortes

Boston y el cónsul

Ricardo: Exactamente lo mismo que hizo el cónsul en Boston nos hicieron a un grupo de la Junta de Castilla y León de personas mayores tras sufrir un robo en San Petersburgo. Después de informarnos telefónicamente de que no había ninguna comisaría donde hablaran inglés o español, nos dijeron que es que se iban en media hora y que no podían hacer más en ese tiempo. Eran las 14 00. Eso si, te hacen sentirte como en casa!!!

REFLEXIÓN DE Javier: El principal problema que tenemos en España es que estamos sobredimensionados como país , esto no da para 45-46 millones de personas cuando hace pocos años éramos 40 millones . Sobramos 5 millones . Somos generadores de gasto en subsidios de paro , sanidad , educación etc.…y la economía no da para eso .

Es duro pero es así y si no están de acuerdo piensen como cambiaria el escenario económico si se produjera una emigración de 2-3 millones de personas.

Jose luis: Vamos aplicar el lema de la plataforma stop desahucio con el ajuste en la administración publica, SI SE PUEDE. Se puede porque todavía hay mucho cargo de confianza sin tocar Mucho coche oficial. Sindicatos viviendo de dinero publico y con cuentas opacas, sin dar números de liberados. Y el producto estrella, la administración paralela donde se colocan allegados a los partidos gobernantes. Después de un año y medio seguimos muy cerca de la linea de salida.

Rafael: Discrepo cordial y totalmente de la opinión de Pilar de hoy en la tertulia, no creo que el sector público haya realizado el ajuste necesario, de hecho ha realizado un ajuste lineal de gastos pero no de eficiencia en los servicios prestados, además de subir los impuestos de las clases medias frenando el consumo nacional.

ENRIQUE: Quiero hacer un comentario sobre el argumento de Pilar:



En mi ciudad, teníamos tres gimnasios gestionados por autónomos que vivian como negocios normales. Un día, al alcalde, henchido de los vientos del estado de bienestar para todos, decidió montar el gimnasio municipal.



Partidas de cientos de miles de euros para construirlo, acondicionarlocon las últimas tecnologías´etc. Cuota simbólica para los ciudadanos.

Los tres gimnasios privados no pudieron aguantar la competencia desleal y a los pocos meses tuvieron que cerrar y ponere en la calle a empleados, locales vacios etc.

Cuando llegó la crisis, los ajustes hicieron que el alcalde tuviera que cerrar el gimnasio municipal.

Ahora, gracias a la demagogia (parace que ya nadie sabe hacer deporte en un parque, hace falta un gi,nasio), ya no tenemos gimnasio al que acudir.

RECORTES Y AJUSTES:

no puedo estar de acuerdo en que no hay por donde recortar. Ustedes que tienen acceso a más información lo sabrán mejor, corre el rumor de que en España hay más políticos viviendo de la política que en Alemania. Y probablemente no sean cargos electos sino cargos de confianza, colocados en los consejos de administración de las empresas públicas creadas según ellos para una gestión más eficiente, según más de un transeúnte, creadas para colocar a los amiguetes. Que empiecen por ahí y se dejen de monsergas que diría mi abuela.

Juan: La gran Gotera de la administración además del despilfarro de cargos es el estado autonómico. No hay manera de meterlas en cintura.

CONDENA A LA PANTOJA

Marta: Es normal q un juez comunique la sentencia en directo o para eso se paga a unos procuradores? Que se pretende con ello?

José miguel: hoy sería un gran día para que la Pantoja entonase su famosa canción que dice "hoy quiero confesar". Eso sí, la mayor condena no la recibió en la sala de los juzgados sino en la calle, donde la gente que otrora la aclamaba ahora la abucheaba.

Para Carmen Igual de “chusma” son los que le gritan: ¡ guapa! Que los que le gritan :¡choriza!!!!

Simón: Que la Pantoja es una artista no lo pongo en duda, pero de ahí a defender que le acosaran a la salida de los juzgados ni de broma...., cuando estaba robando no le temblaba el pulso , ni a ella ni a tantos como ella , por su popularidad tubo tantos privilegios , así que por su popularidad que aguante su vela. Mucha gente honrada está siendo asfixiada por tantos y tantos chorizos que hay en España , ni cantantes , ni princesas ni hasta la santísima Trinidad ....

ORIOL PUJOL

Inma: al sr. pujol no se le pudo agredir, porque 1º no era esa la intención de los funcionarios que salieron a pitarle y 2º y más importante porque los mossos ya se encargaron de que no sucediera, rodearon a los funcionarios arrinconándolos en la escalera, últimamente cuando nos manifestamos por alguna cosa nos mandan a los antidisturbios y nos acorralan como si fueramos los peores criminales.