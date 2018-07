Huelga en la sanidad madrileña

Huelga de médicos

Jose Luis: Los hospitales en Madrid tienen privatizada la gestión en su mayoría ya, en todos ellos hay la oficina de una concesionaria. Lo que se pretende es privatizar lo todo. Dicho de una manera, es como sí cogen en el Morato de Sevilla y manteniendo la propiedad del edificio el sas le conceden la gestión a una empresa que despide a todos los médicos magníficos que hay y que debido a sus conocimientos y madurez cuestan una pasta y contrata a toda una panoplia de recién terminados de la facultad o del Mir, o sencillamente traen medicos mas baratos del extranjero. Eso es lo planteado en Madrid. En los que se privatizan se está comunicando a todo el personal funcionario que tienen traslado obligatorio a hospitales no privatizados. El resto quedan pendientes de despido o de adaptarse a las ofertas de contratación que ofrezcan las empresas. Los costos se reducen seguro pero como usuario de la sanidad la operación me da pánico. Esto no es privatizar la gestión.

Enrique: La huelga de facultativos continúa hoy y mañana convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid Y ES INDEFINIDA.

Pilar: QUE NO OS CONFUNDAN: A los médicos de la sanidad pública madrileña se les bajó el sueldo y no hicieron huelga. Se les aumentó el horario laboral y no hicieron huelga. Se les recortó la paga "extra" (de extra nada,el salario se divide en 14 pagas y quitaron una) y no hicieron huelga. LLevan años firmando contratos cada 6 meses (siendo ilegal) y no hicieron huelga...Que nadie se confunda, la huelga es para defender el sistema público de sanidad y se hace por y para los pacientes porque todos somos pacientes

Laura: Trabajo en sanidad privada y conozco muy bien la pública, hablando con gente que esta de huelga estos dias al final lo que te dicen es que privatizando van a trabajar mas horas y a cobrar menos (ya que el convenio sera de privada). Y no se el dato pero si lo estudiaramos seguro que mas del 50% de los médicos que trabajan en los hospitales públicos también lo hacen en los privados (en mi departamento todos los médicos están por la mañana o por la tarde en la pública.

Pedro: Si justifican la privatización de los hospitales, para mejorar la gestión, si es así, desde el equipo de gestión de esos hospitales hasta el consejero de sanidad tendrían que ser despedidos y si es debido a las rigideces del sistema público que dice el Sr. Lasqueti, lo que se está diciendo es que se quieren eludir las leyes sobre contratación pública, derechos de los trabajadores, gestión del dinero público, etc.

Pablo: Con relación a la afirmación del Sr. Leguina sobre que "los mejores profesionales de la medicina están en la sanidad pública", me gustaría decirle que eso es cierto, pero que en la mayoría de los casos, esos mismos profesionales también están en la privada y utilizan su privilegiada situación en la sanidad pública como trampolín para el desvío de pacientes a sus consultas privadas. Esto no es una opinión, es un dato. De verdad piensan que es lógico que un funcionario (razonablemente pagado), sea de uno u otro campo, compatibilice su puesto en la administración pública con la privada. ¿Son conscientes de las ventajas que eso supone frente a los que solo trabajan en la empresa privada?

Belén: Soy médico y trabajo en Inglaterra desde 1995, y hoy os escucho por internet por que tengo turno de tarde. Estoy escuchando el debate acerca de la huelga de médicos por la sanidad privada. Solo quiero tranquilizar a quienes temen que la gestion privada sea un ataque a la medicina pública. Aquí se viene haciendo a nivel hospitalario desde hace unos años (por ejemplo en el hospital HItchingbrooke en Cambridge) y los resultados publicados de la última auditoria ha demostrado ahorros de forma significativa con mejora de la atención al paciente (se puede ver en la prensa especializada) Por otro lado, se está empezando a aplicar en atención primaria y aunque es muy pronto, también parece que se puede economizar bastante en la gestión manteniendo la calidad.

RAMÓN: Podrías preguntarle al Sr Lasquetty si piensa que los pediatras son prescindibles u opcionales en los centros de salud, según el nuevo modelo de sostenibilidad. Si no es así, ¿por qué no han decretado servicios mínimos de pediatría en los centros de salud? Si las cifras de seguimiento que han dado son ciertas, cómo explica que el jefe de guardia del Hospital de Niño Jesús haya dimitido por colapso de las urgencias pediátricas de más de 7 horas (algo parecido ocurrió también en el Puerta de Hierro y supongo que en el resto de hospitales)

Corrupción

Guillermo: Le preguntaría al sr. Leguina, si esta corrupción generalizada en la clase política, no es imputable a los partidos políticos y a sus cargos de dirección, por haber establecido desde el primer día de la democracia, la financiación de los partidos por medio de las comisiones, o como dijo el sr. Maragall, el 3% y en muchos casos, muchísimo mas del 3.

DETENCIONES EN LOS AYTOS DE SABADEL Y MONCADA

José Miguel: Es curioso que el alcalde con el premio a la transparencia en su gestión haya sido imputado por una trama de cobro de comisiones del 3% en todas las obras de su territorio, amén de un anticipito de 120000€ al empresario que quiera trabajar con la administración. Desde luego parece que no sólo ha sido transparente, ha sido cristalino.

JOSE: Según Catalunya Radio, el juez instructor decidió atrasar las detenciones previstas para la semana pasada a esta semana, para no influir en las elecciones.

JOSE LUIS: como es posible que ahora que no se construye nada, salgan tantos casos de corrupción política en el cobro de comisiones en obras, cuando ahora no se construye nada, y en los años de la burbuja inmobiliaria no se destapara casi ni un caso, ¿silencio de la sociedad?.

PARA RGUEZ BRAUM de José: así también hago negocios yo , le inyecto al banco de valencia 4.500 millones de euros y se lo vendo a caixabank por un euro, y si después sigues teniendo pérdidas con la venta de activos, te sigo ayudando, calcaito a lo de Banco Sabadell y la CAM, donde se da la paradoja que están vendiendo las viviendas procedentes de la CAM, mas bajas que las propias del Sabadell. Conclusión, ahora el SABADELL y LA CAIXA se pueden permitir el lujo de vender mas barato. Porque el FROB me va a seguir ayudando. Como diría Manolo Escobar QUE VIVA ESPAÑA.-

OCDE:

INMA: Hay que ver lo fiables y exactas que eran las predicciones de la OCDE en época de Zapatero cuando preveían desastres mil y lo poco fiables que son ahora cuando dicen que el año que viene va a ser de pesadilla. !Qué curioso, oye!

VÍDEO DEL PSOE:

José Manuel, de Murcia, resulta curioso el video para pedir perdón del PSOE. Realmente es un video de propaganda para captar votos, no para pedir disculpas, ya que piden perdón precisamente de lo poco que hicieron bien, intentar reconducir al final el dispendio, pero no dice nada ni piden perdón por toda la gestión de los años anteriores de derroche y mala gestión.

EDUCACIÓN FÍSICA:

LUIS: Ha olvidado introducir el debate en un tema importante y que la ministra de sanidad expuso ayer, se trata de dar 1 hora diaria de Educación Física a los niños para evitar el sobrepeso que en la actualidad afecta a más del 45% de los niños, creo que es un tema muy importante y se le debería dar importancia a nivel nacional y desde luego introducirla en el debate, esta demostrado que los niños que hacen educación física no tienen sobrepeso y los que lo tienen y se integran en esta actividad lo rebajan hasta en un 50%.