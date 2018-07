La educación del futuro, preocupación de los oyentes

FINANCIACIÓN GRATUITA DE LA DEUDA

LOMCE y clases de religión

Ismael: Soy profesor de lengua y Literatura en un instituto público de Valencia y llevo desde 1985 sufriendo una ley educativa (la LOGSE y sus variantes) que ha resultado extremadamente perniciosa para la educación en España. Son casi treinta años de mala formación. La enseñanza pública está cada vez peor. Y lo triste es que una ley que viene a enmendar los principales errores cometidos durante estos años se encuentre con toda la oposición enfrente por razones "circunstanciales" a la misma: la religión y el uso del castellano. No soy creyente, pero me parece bien lo de la religión, así habrá alumnos que sepan de quién o quiénes hablo cuando explico leemos a los clásicos (o en Arte estudian la pintura del Renacimiento o del Barroco, por poner por caso).

Luis: Yo no estoy en contra de la religión en la educación. Si realmente fueran clases de religión, cristiana, islamista, budista……, diferencias entre apostólica romana y protestantes, evangelistas… Historia de Cristo, Mahoma, Buda….Lo que realmente serian clases de religión y no catequesis, eso se debe dar en la parroquia

Otro: El gran problema de la LOMCE, es la financiacion de los centros, solo en funcion de sus resultados en las reválidas, sin tener en cuenta el contexto social. Ademas los directores podrán elegir los interinos de sus centros, para que entonces existen unas listas con un orden?, solo dara lugar a enchufismos, y les recuerdo que esa experiencia asi ganada es fundamental para poder sacar plaza.

Víctor: Yo si me he leído el borrador, en el primero solo el preambulo de la ley ya era un planteamiento ideológico, trataba a los alumnos como piezas que se fabrican, en el segundo se trató de suavizar el anterior. Pero más allá de controversias políticas y partidistas hay dos cosas de las que no se esta hablando, que financiación tendrá esta ley, todas las leyes de educación han fallado por aquí

Elena: Si queremos 1 hora de E.Fisica, religion, ciudadania, y que ademas sean bilingües, aparte de una estupenda formación en lo q de verdad importa, ¿cuántas horas de clase tendrian que tener los chicos? Planteadlo a los profesores y a ver que dicen. Ahora tienen por lo menos 1,5 horas menos que en los 80.

Andrés: Te escribo desde Cataluña y estoy de acuerdo con Pilar e Ignacio. ¿Por qué esa obsesión nacionalista por mantener en una sociedad bilingüe como Cataluña un empobrecedor sistema educativo monolingüe? Muchos padres catalanes preferiríamos una educación equilibrada en nuestros dos idiomas y no solo en uno. Todavía estoy esperando que Artur Mas nos explique cuáles serían las terribles consecuencias pedagógicas y los graves daños psicológicos que padecerían nuestros hijos por recibir su educación en nuestras dos lenguas al 50%, con un número equilibrado de asignaturas en un idioma y el otro. ¿O de lo que se trata es que nuestros hijos visualicen ya desde pequeños en la escuela que todo lo español, incluida la lengua española, es algo extraño a Cataluña?

Mariano: dado que tenemos 4 idiomas en éste País ¿por qué no se enseña dos de ellos por obligación? El de la comunidad donde se vivie y otro a elegir, creo que en Suiza se hace así.

Manuel: Entre Inglaterra y USA y los paises de la comonwealt por idioma tienen una especialidad afinidad, igual pasa con España y los paises de hispanohablantes, paises arabes , Etc. ETc..Que le pasa a Mas que ni Valeares ni Valencianos ni la parte catalanohablante de Aragon comulgan con ellos. No es que España este contra Cataluña sino Mas contra España.

Juanjo desde Granada: La LOMCE pretende ignorar que, al menos en Andalucía, los centros públicos inflan las notas de Bachillerato para que sus alumnos puedan aprobar la selectividad, ya que no se puede competir con los alumnos de centros de calidad, mucho mejor preparados. Las reválidas mostrarán esas vergüenzas, pero ¿qué se hace con un alumnado "subsidiado", fruto de una sociedad educada a vivir del subsidio y del dinero negro? Eso no lo arreglan las reválidas. El que no quiera estudiar, a aprender un oficio, y verán cómo las aulas se quedarán medio vacías.

Otro: lo malo es que todos sabemos que esta ley durará lo mismo que dure el PP en el poder y en cuanto lleguen otros la derogarán inmediatamente. Igual ni siquiera le da tiempo a entrar en vigor. Simplemente no se puede legislar sobre educación en contra de todos: de padres, de profesores, de sindicatos y del resto de partidos.

Francisco: El mayor problema es la falta de preocupación de los padres. Desconozco si en otros lugares es diferente pero en mi caso, y he sido tutor todos estos años, he de decir que no he conocido ni al 25% de los padres de mis alumnos. Todos ellos se han despreocupado totalmente por la marcha de sus hijos en clase. Los mandan al centro con la certeza que nosotros los cambiaremos, pero no podemos hacerlo solos, esto tiene que ser un frente común del profesorado y los padres. Si fallan los principales....

Silvia: No estamos teniendo en cuenta la dificultad que tenemos los docentes de estar adaptándonos constantemente a nuevas leyes, a nuevos temarios, a nuevos contenidos. Las leyes no llegan directamente a los alumnos, tiene que pasar por el docente y para eso se necesita tiempo de preparación y trabajo de la asignatura, si cada poco lo cambian, es muy difícil dominarlo. La autoridad del profesor pasa necesariamente por que los padres apoyen al profesor, sin eso, podemos hacer lo que queramos que no volverá la autoridad a los colegios. Un gran pacto sería esencial.

Mariángeles: para quien dice que hay que escuchar a los docentes, yo trabajo de laboral en un IES, donde lo único que preocupa a los profesores son los días de asuntos propios, cambiar días para hacer puentes, su remuneración que no se la toquen, pero es un centro con 275 alumnos de los que un 85% llevan mínimo de 3 suspensos y eso no les preocupa, ni tampoco de que los que se presentan este año a la PAEG sólo hayan aprobado 3 de 50, estoy totalmente de acuerdo con Pilar Cernuda que se premie el esfuerzo y no ser tan condescendientes, yo no estoy traumatizado por lo que me exigían y respetábamos a los profesores.