La tragedia de los mineros, la bajada de impuestos y el espionaje estadounidense

MINEROS:

MARÍA: Aunque os escribo desde Madrid, soy de Santa Lucía, así que podéis imaginaros cómo estoy, mi cabeza no hace más que pensar en los fallecidos y sus familias, y en los heridos, por eso, este pequeño recuerdo hacia ellos, pero también mucho ánimo para todos aquellos que tienen que seguir bajando al " tajo" el jueves. Un abrazo muy fuerte para toda la Comarca de Gordón.

FRANCISCO: No necesitamos que mueran más mineros, más seres humanos. No necesitamos bajar a extraer carbón subvencionado (el 10% de lo que en realidad consumimos) ni importarlo de Colombia y otros paises (el 90%). Tenemos centrales nucleares, centrales de gas más eficientes y menos contaminantes y sobre todo tenemos el liderazgo en un mix de energías renovables (eolica, termica solar, fotovoltaica, biomasa, etc) que ha producido la mitad de toda la electricidad que hemos necesitado.

IMPUESTOS

UN OYENTE DESDE CÓRDOBA: Si los suben malo y si los bajan también. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Ya es criticar por criticar. Podía tomar nota aquí en Andalucía la Sra.Diaz pero me extraña. Siguen con el rollo de que paguen los más ricos que significa que paguen todos y cuanto más mejor.

UN MADRILEÑO: ya pueden bajar los impuestos que nos lo cobran por otro lado, como las vacunas para los bebes, antes estaban en el sistema sanitario y segun cartas adjuntas ahora las pagamos los padres y el que no pueda, ajo... y agua..., esto si que es ayuda a la maternidad y lo demas tonterias, jejeje.......

EMILIO: ¿Este señor que baja los impuestos es el mismo que decía que no tenía dinero para los comedores en los colegios? ¿Cómo se come esto?

FRANCISCO: No es ni bueno ni malo en si mismo que una autonomía haga uso de su autogobierno para rebajar impuestos. Lo que es incomprensible es que lo haga una autonomía que tiene retrasos por ejemplo de 7 meses para hacer una mamografía necesaria. Que se dejen de medidas electoralistas y se pongan a arreglar lo que nos afecta a todos

VLADIMIRO: En cuanto al impuesto de sucesiones, hay muchas personas que son de Castilla la Mancha, empadronan a sus padres mayores en Madrid y a la hora de pagar el impuesto, como están empadronados en Madrid, pagan una miseria, por eso se esta recaudando mas

PENSIONES EN CATALUÑA

PEDRO: El mensaje de “España nos roba” que les han estado repitiendo a los catalanes desde niños durante 35 años parece que ha calado. Ahora nos enteramos no solo del superávit comercial, sino que las pensiones son deficitarias en 6.000 y pico millones. ¿Por qué no se le da la vuelta a los que dicen que les robamos con datos, en vez de pactar con ellos debajo de la mesa?