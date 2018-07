De sueldos y horarios

CONGELACIÓN DE SUELDOS

CARMEN: Al personal de Iberia nos han bajado el sueldo un 11%. Ahora mismo estamos cobrando lo mismo que en el año 2008.

Jorge: Estos recortes y congelaciones no son solo a los funcionarios, son todos los empleados del sector público. Interinos y otros contratados incluidos muchos de ellos con contratos temporales que se renuevan mensualmente. También añadir que ademas de estar congelados desde 2010 ese mismo año se recorto un 5% el salario y el año pasado se suprimió una paga extra.

HÉCTOR: Mi comprensión a los funcionarios por tener el sueldo congelado desde 2010, pero en la empresa privada en la que trabajo:

- Los tenemos congelados desde el 2007

- Nos lo han bajado en el 2011.

- Han despedido a cerca del 20% de la plantilla

- Ahora, quieren que trabajemos más horas, con menos días de vacaciones y con disponibilidad horaria absoluta sin compensación...

Mal, estamos todos

ANTONIO: Tienen trabajo, no lo despiden hagan lo que hagan , siguen muchos entrando tarde y saliendo templano, o sea como antes,, si a ellos le han rebajado el sueldo un 5 % , el mio me lo ha rebajado casi un 50% ,, cobraba casi 1200€ y con un ere que hucieron no llegamos ni a los 650 €.... AL final la crisis la estamos pagando siempre ,los mismos

Juan: Yo no tengo nada en contra de los funcionarios, de verdad, pero no podemos dejar de reconocer que su puesto de trabajo, que lo han ganado con muchisimo esfuerzo, no hay quien se lo quite.

Pascual: Soy un pequeño empresario, y me estoy retorciendo en el despacho, menudo problema no subirles la nomina, cuantos años llevamos los demás sin subidas, vacaciones y extras, meses cobrando lo minimo para poder vivir y seguir pagando a los trabajadores. Aquí no hay huevos a echar funcionarios a la calle que es lo que pasa, sobran por todos los lados, y en mi sector lo he demostrado innumerables veces. Hay que dejarse de memeces y tomar el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer.

SUBIDA DE LA LUZ e impuestos

ANGEL: Es claro que el milagro de la recuperación económica se basa en saquearnos con impuestos a las clases bajas-medias de este país. Ahora toca nueva subida de la luz, a este paso antes que acabe el año seremos el país con las tarifas mas caras de Europa y en muchas ciudades, con gobierno del PP, subida de los valores catastrales al doble o más, lo que implicará el doble de IBI. Así cualquiera cumple con el déficit, hasta el más tonto

Jose: Le voy a informar que la comunidad con los impuestos mas altos de ESPAÑA es ASTURIAS.

PENSIONES

CARLOS: por qué no se acaba con las pensiones vitalicias???

Horarios

ESTER: Si estoy de acuerdo con el cambio horario. Asi Galicia, Canarias y nosotros tendríamos el mismo horario, el mismo que Portugal. Esther.

Jose carlos: Teneis la misma hoa que yo en Viena y.... eso es una locura.Cuando aqui ha amanecido, en Madrid todavía es noche cerrada, y al revés cuando aqui ya es denoche mis padres estan paseadno con luz de día. Otra cosa son los horarios laborales, pero depende de la conciención del empresario y del trabajador

Héctor: El señor Casimiro acierta de pleno, el problema no es el adaptarnos al horario que en realidad nos corresponde, que es una hora menos. El problema es adaptarnos al horario de vida Europeo, algo que divide a la población, entre los que como yo, considera que el horario de trabajo (normal) es entre las 7-8 de la mañana y las 16.00-1700 de la tarde. No gastar 2 horas para comer, salir a las 8 y meterse en la cama a la una o dos, cosas así.

Cristóbal: yo creo que para que cambie la cosa, solo habria de cambiar el horario de la tele. no puede ser que un partido de futbol acabe a las 12, pero a las 7 hay que estar en pie. a partir de las 12 de la noche no deberia haber prime time.

Rafael: Ya lo que nos faltaba, ahora entramos a las 8:00 y salimos a las 20:00, lo proximo será entrar a las 6:00 y seguir saliendo a las 20:00.

Otro: Pero que cada uno coma a la hora que le de la gana, como si no quiere comer, que tiene que ver eso con la hora oficial!

Alberto: Trabajo de 8 a 8. Son lentejas. Me rio yo de la conciliación

Isabel: Es una muy buena idea!!!Yo vivo en Alemania desde hace ya 7 años. Al principio me costó un poco acostumbrarme, sobre todo, a la hora de las comidas, pero al final he visto que solo tiene ventajas: más tiempo para la familia, más tiempo para aficiones, etc. Incluso duermo mejor!!!

Ricardo: Creo que el cambio horario seria bueno para mejorar la produccion y la competitividad. Pero creo que algunos trabajadores tambien deberian colaborar hechando menos horas al facebook en horas de trabajo.

Blas: ¿Afectaría el cambio horario a nuestras costumbres? ¿A qué hora tocaría el aperitivo o las tapitas? ¿Dejaríamos la siesta de lado para parecernos a los europeos? Creo que se están quebrando la cabeza demasiado habiendo tanta necesidad de ideas.