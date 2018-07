Aires federalistas

PROTESTA EN EL CONGRESO

Juan Carlos: crees que a la gente que no tiene un horizonte en la vida les importa que los amenacen con meterlos en la cárcel?

MARÍA: Yo si creo que la democracia está secuestrada por la élite político-económica y por lo tanto no nos representa a la mayoría. Aquí se gobierna, pasando olímpicamente de los programas, para que bancos ganen dinero y para que políticos se aseguren sus privilegios, mientras, el resto somos los que pagamos.

Iñaki: Los contertulios opinan desde su pedestal. Sin darse cuenta de la desesperación e impotencia de millones de ciudadanos "marginados". Ustedes tienen un micrófono en una radio para expresarse. Nosotros solo podemos gritar en la calle. ¿Qué tiene de malo?

José Luis: Pues yo creo que voy a ir al congreso y no puedo permitir que me llaméis facineroso, porque no lo soy. Mi mujer es funcionaria, de esas que trabajan, que las hay, y lleva acumulado en recortes un 33% mientras sus jefes no sólo no se recortan si no que dicen que se han subido. Y por otra parte, afectado por los recorte en los colegios a los niños con necesidades educativas especiales y he tenido que solucionarlo huyendo a un concertado con algún medio más... Se están cargando a los más desfavorecidos. Pero no voy por eso. Voy porque nos recortan para salvar a los bancos que nos han hundido. ¡Que los cierren! Que no los salven.

MARIBEL: Parece ser que los organizadores del intento de bloqueo del Congreso y Senado, no seguros de obtener suficiente concurrencia con la población de Madrid, traen gente de otras poblaciones lejanas. Mi sobrino, 17 años, que vive en Pazablanco (Córdoba), me ha comentado que algunos compañeros faltarán a clase para venir a Madrid a la concentración, en autobuses que han fletado para ala ocasión. No ha sabido decirme quien lo organizaba. Son unos irresponsables

Mirita: ¿Por qué no hablamos de lo que cuesta mantener blindado el Congreso? ¿Solo nos interesa cuando viene el Papa?

REPORTAJE DEL NY TIMES

El New York Times se está aficionando últimamente a hacer reportajes fotográficos en blanco y negro sobre la crisis en España. El último de ellos se llama "España, Austeridad y Hambre". Es preocupante que se de esa imagen pero yo me pregunto: ¿Y si las fotos fuesen de los suburbios de NY o de la cuasi ciudad fantasma de Detroit, o de las grandes áreas de Louisiana sin reconstruir tras el Katrina o los afectados por las subprime, etc, etc,? Me parece que EE.UU. no son quienes para dar lecciones de justicia social cuando según sus propias estadísticas tienen 46.2 millones de pobres, mas de 1,5 millones de personas viviendo en la calle y la población reclusa más grande del mundo tanto en términos absolutos como relativos.

PALABRAS DE RUBALCABA

MIGUEL: Hoy quisiera añadir, después del giro federalista del PSOE, que este PSOE se ha desviado tanto del sentido común que ya forma del problema y no de la solución.

Alfonso: ya está bien de tonterías, España es un estado, y, parece mentira, que tengamos que hablar siempre a la sombra de los nacionalistas, si a estos se les ocurre algo, el psoe tiene que sacar algo similar alternativo, el querer hacer un estado federal, puede acabar en una guerra civil, ya está bien de tensiones estúpidas.

Manu: Año 2012 y no sabemos todavía hacia donde queremos ir, ni lo que queremos ser. No me extraña que de cara al exterior tengamos una imagen de país de risa. En fin tenemos lo que nos merecemos.

EDUARDO: Un estado federal en España, gobernado por quienes?, por los mismos que han arruinado las autonomías?.

Cualquier opción política en este país está condenada al fracaso, mientras no tengamos una clase política honesta, y de eso aquí carecemos. Y para los que piensen que nuestros políticos son honrados, les remito a q intenten encontrar una autonomía, una provincia, o un ayuntamiento en este país libre de algún escándalo, o episodio de corrupción.

El ejemplo más reciente, el que está misma clase política permita q ocurra lo de la comisión de investigación de los eres en Andalucía. Esperpentico

ALVARO: en el estado federal alemán, no hay policías autonómicas, ni embajadas de landers y la educación esta más centralizada. ¿Eso quiere Cataluña?

Pedro: Acabo de oir la entrevista del secretario de organización del Psc y tengo los pelos como escarpias. Si este señor cree que lo que nos quita el sueño a los españoles es la organización territorial del Estado, está totalmente desconectado del pueblo. Los socialistas después de habernos arruinado pretenden despistarnos de los problemas con una cortina de humo. Toman a sus votantes por tontos y a los demás españoles como imbéciles.

DOS REFLEXIONES:

ALMUDENA: No entiendo por qué hay que estar facilitando y agradando tanto la vida a todos los independentistas catalanes, que le debemos? Y Ya está bien de “choris”, otros que baten récord: ¿cómo podemos permitir que se rían esta "partía" de frescales con el tema de los ERES, no me importaría tener el patrimonio que esta gente ha apañado y de camino reírme de todos y en primer lugar de la justicia.

CATALUÑA Y MAS

ROBERTO: No seria mejor que el Sr. Mas, pensara "MAS" en la creación de empleo, que no en la creación del estado catalán?..., o es que prefiere pensar en esto porque en lo otro no tiene ni idea de como solucionarlo?