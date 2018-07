Déficit y reducciones

DÉFICIT

Pablo: El 7% de déficit [más del 10% con los rescates bancarios] es la piedra que España tiene atada al cuello y no la permite salir a flote. El punto de inflexión para salir de la crisis se llama déficit cero.

Jesús: Os parece poco el haber evitado un rescate, rebajar el déficit en dos puntos y que la prima de riesgo esté más cerca de los 300 que de los 500.

Miguel: Algo que habría que dejar claro para que nadie se lleve a engaño. Lo que se denomina política de austeridad, no es otra cosa que ajustar los gastos a los ingresos y efectivamente lo natural e ineludible, es que hay que reducir gastos cuando ingresas menos, aunque con ellos no haya opción a la reducción de servicios. En cuanto a la política de estímulo de crecimiento, es en realidad el endeudamiento por encima de tus posibilidades y que requiere de prestamistas que te den ese dinero. Estas políticas, NUNCA HAN DEMOSTRADO resultado probados, más aún, cuando esos créditos conseguidos, se destinan a mantener el sistema insostenible que nos han traído hasta aquí. Que nadie se engañe, en ambos casos, España sigue endeudándose. Deuda que nadie debe engañarse, de una u otra forma, Los Españoles acabaremos pagando.

CARLOS: Me parece otra tontería que nos "agradezcan" los esfuerzos que hace la sociedad española, con los recortes. Si no hay otro remedio! y aun deberían ser mayores. Sin la realidad es que aún nos gastamos más de lo que el Estado ingresa ¿ Que nos tienen que agradecer? ¿Que no hagamos el estúpido y nos pongamos a quemar cosas?

Héctor: En realidad es fácil rebajar el déficit:

- Fusión municipal y eliminación de las diputaciones

- Baremos de sueldos de alcaldes y concejales en función de la población y con las dietas prohibidas.

- Prohibición de la contratación de asesores personales.

- Eliminación del "derecho" a secretario y oficina para tantos ex- cargos politicos y revisión de las pensiones

- Control en los absolutos desfalcos de los consejos de administración de entes públicos, como el de REE.

En fin, medidas que vayan contra la grasa que genera la casta politica de forma torticera y aprovechada (me contengo para no insultarlos) . El golpe es siempre contra los funcionarios y contra las nominas y sueldos de los curritos, via impuestos que ya son confiscaciones. Esta situación es insostenible, y hasta una persona muy moderada como yo, empiezo a estar harto de la casta de impresentables politicos

REDUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (sección Miguel Angel Rodríguez)

Ricardo: Lo que hace falta, según mi criterio, es optimizar el modo de funcionamiento, dejando al funcionariado de carrera hacer su trabajo de acuerdo a criterios técnicos y no servilistas al político como los puestos a dedo.

DAVID: Me gustaría matizar:



1-El ajuste de la banca, rescate de 38.000 millones se ha realizado con cargo a la deuda pública. Es decir si la banca no pagara, se hará con el dinero del estado, de todos.



2-Funcionario no es lo mismo que empleado público, los primeros son 1,2 millones, los segundos 2 millones. Estoy de acuerdo en que es necesario optimizar y aligerar, puede que también suprimir algún séctor dentro de ésta innecesario. Si es innecesario se eliminan, pero no es de recibo vender que no es necesario y posteriormente privatizarlo dando el servicio la empresa "de".

Jorge: Quiero indicarle al señor Miguel Ángel Rodríguez, que yo soy funcionario del cuerpo auxiliar estoy en excedencia y quiero reingresar puesto que llevo más de un año en el paro y no me dan plaza, sin embargo a los grupos A ingresan ene l acto prácticamente.

Lucía: Señor Rodríguez, gano 1000 euros, le voy a llevar mi cartilla para que lo vea, aprovechando que está en Zaragoza. Y la vida me sube. Y no me puedo quejar porque otros están peor que yo, pero muchos de ellos, los de la burbuja inmobiliaria, todos los que vivían del ladrillo, han pasado épocas ganando tres veces lo mío: albañiles, fabricantes de puertas y ventanas, de azulejos y, y con lo que ellos ganaban, se compraban coches y vivían los del automóvil. Y se iban de vacaciones y vivían los del turismo. Y nosotros estábamos ahí, haciendo números, porque ese sueldo lo tengo desde hace muchos años. Y ahora, van mal las cosas y nosotros los paganos.

HERENCIA POLÍTICA

RUBÉN: ya sabemos que zapatero lo hizo muy mal, de acuerdo. La famosa herencia recibida. Pero en Madrid, baleares, valencia, Galicia...no gobernaba el Psoe...lo hacia el PP. El paro y la corrupción inmoral de estas comunidades es de los populares ¿cuándo asumirán sus culpas y dejar de mirar para otro lado?

ERES ANDALUCÍA

José Miguel: unas de las cosas más molestas del caso de los eres de Andalucía es, además del dineral que se han llevado, el escaso nivel intelectual de los que han urdido esta trama. No hay más que ver a individuos como Pastrana, lanzas, guerrero, etc, que no saben hacer la "o" con un canuto.