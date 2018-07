La corrupción y la política

LA GRAN INJUSTICIA

CHEMA: Es muy injusto que todos los jubilados españoles nos vayamos al otro barrio sin conocer el resultado de los casos Urdangarin, Gurtel, ERE's andaluces, Campeon, Pujol, Faisan y miles mas. Solo los nacidos en este siglo tendran ese privilegio. Por favor, no nos descubran mas casos de corrupcion hasta el dia que el Tribunal de Strasburgo este listo para dar la ultima sentencia.

ENTREVISTA A AGUIRRE

Martín: Completamente de acuerdo con la Sra. Aguirre! La política debería ser un servicio y temporal y no una profesión. Esto mismo lo afirmaban hace un año unos políticos aragoneses retirados; lo malo es que lo afirman cuando están fuera.

VLADIMIRO: ¿ustedes piensan que es ético, que una presidenta de comunidad que está diciendo a sus ciudadanos y empleados públicos que hay que apretarse el cinturon y bajar sus sueldos, mientras ella misma declara que gana 158.000 leuros “netos”(como diria herrera), y que en el 90%, vienen de los presupuestos del estado (partido), y de la comunidad que gobierna?.

Pedro: Estoy escuchando a la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid Sra. Aguirre y quería recodarla que tenemos una Ministra de Trabajo que no ha cotizado nunca en una empresa privada, solo ha vivido de la política desde que acabo su licenciatura.

POLÍTICOS

Juan carlos: Me parece alucinante que estos políticos que tenemos sean tan eficientes gestionando sus economías y tan malos con las públicas.

Acaso practican con las públicas y tratan de no aplicar los errores es las propias o cuando suman y dicen aquello de me llevo una, lo hacen literalmente? Como tienen la cara tan dura de quejarse de que están muy mal valorados? Dad gracias a dios de estamos es una España medio civilizada, y no en la Francia de la guillotina.A este paso será más fácil ver por la calle un unicornio que un político honrado y decente.

DAVID: sólo decir desde la indignación que yo creo que esto de la corrupción se acabaría rápido , y como?bien pues político o personas de confianza que se demuestre que roben al "pueblo" por que no olvidéis que están robándonos de entrada bienes embargados y la la cárcel , pero no cárcel con lujo no , que estén en las cárceles hasta que devuelvan hasta el último céntimo , seguro que más de uno se lo pensaba esto de robarnos.

HÉCTOR: Siempre culpamos a empresarios, politicos y sindicatos, pero estos no son más que un subconjunto del total de la población, y representa pues los mismos vicios y defectos que el conjunto de la sociedad. ¿Quien no conoce a gente que cobra el paro mientras trabaja en negro?¿que está de baja estando sano?¿que no cobra el IVA?¿que no paga ipuestos?¿que utiliza mil triquiñuelas para aprovecharse de algo social? La gente que robaba las bolsas para excrementos de perros, es ya un ejemplo de cutrez máxima.

MAS: DAVID: El señor Barcenas puede dormir tranquilo nunca tendrá q devolver el dinero robado y si por fin le condenan sus compañeros políticos de todos los partidos le indultarán... Hoy por ti mańana por mi. Dejando a mi madre en diálisis me pusieron una multa de 200 euros...por la crisis cada mes mi cuenta se vacía por los gastos de comida e impuestos q pago puntualmente. El ayuntamiento se ha enrocado y me persigue con apremios y embargos para conseguir su dinero Esta es la España q nos venden los políticos

XAVI: ¿Y nadie sospechó nada, cuando al entrar en el despacho de Luis Bárcenas, en la pared tras su mesa de despacho, año tras año, veía aquel calendario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zurich con la foto de las montañas, las vaquitas…?

JAVIER: Basta ya de políticos corruptos, ahora Bárcenas, que tipo más ahorrador, manda webs!!!!! Se necesita un castigo ejemplar YA!!! Que esta gentuza vea que esto va en serio.

PASIÓN DE CATALANES

jose miguel: parece que la cosa va de sacos, unos como más porque afirma que el gobierno va "a saco " contra todo lo que se hace en cataluña, y otros como los pujol porque que llevan el dinero "a saco" y "en sacos" a los paraísos fiscales.

DEPENDENCIA

DOMINGO DESDE SEVILLA: Los cobros de la dependencia no son de fallecidos como decia Onega. Son expedientes aprobados de personas que no les dio tiempo a cobrar en vida pues fallecieron durante la larga travesia del desierto de los expedientes administrativos de la Dependencia y se les abona con efecto retroactivo a los herederos desde la fecha correspondiente a la fecha del fallecimiento.

Jose luis: Casado, 3 niños pequeños. Pedimos la dependencia de mi suegra en 2009 (>66%). Nos la concedieron en septiembre de 2011. Falleció 4 meses después, en enero de 2012, y así lo indicamos a servicios sociales.

Estuvimos cobrando la prestación hasta mayo, solicitándonos después su devolución. La pregunta que nos empezamos a hacer muchos españoles es: ¿visto lo visto, cual es la línea en la que dejamos de ser los justos para convertirnos en los tontos que pagan la fiesta? De bueno a tonto haya muy poco, decía mi abuela. Teme la ira de un hombre tranquilo, dicen otros.