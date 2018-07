La corrupción

ENTREVISTA A UNO DE LOS ABOGADOS DE BÁRCENAS

carlos: según este señor, tú robas dinero, luego lo declaras y ya está blanqueado…!!!vengaaaa

Otro: fenomenal: Estoy haciendo obras en casa. Que bien!!!! Les voy a pagar a todos con metálico y si quieren que lo blanqueen ellos. Os aseguro que el origen de mi dinero es mi trabajo, así que yo no tendré culpa de nada. Vergonzoso!!!

ENTREVISTA A GRIÑÁN:

No doy crédito, que este tío vaya de buen samaritano honrado, y haya 1000 millones en eres fraudulentos en Andalucia. Mas todos los engaños que tú cuentas.

Eduardo: Griñan, en lugar de sacar pecho como ha hecho, tendría que dar explicaciones de los ERE en Andalucía, entre otras cosas

Tomás: Con respecto a lo que está diciendo el señor Griñan de las declaraciones que tienen que hacer los políticos sobre sus bienes, y en concreto en referencia al señor Chaves; este último, aunque solo tiene declarada una vivienda (creo recordar), ha dicho en más de una ocasión que ha ayudado a sus hijos a comprar sus viviendas; por lo tanto, ¿no deberían estar declaradas las viviendas de sus hijos?

Martín: Qué maravilla escuchar a un invitado como el que han traído hoy!

Así se entiende todo

Claro que hay que tener presente que nos hallamos ante un FUNCIONARIO de carrera, aunque haya estado 40 años en política.

Aquí se ve claro lo que decía ayer la Sra. Aguirre, hay que estar en política como servicio y no como medio de vida.

COMENTARIOS DE LOS TEMAS AL MARGEN DE LAS ENTREVISTAS

JUAN CARLOS: Bárcenas no es del PP, vale, pero todo este dinero lo amasó en aquellos años en los que estaba al mando de los dineros del partido, encima ha regularizado 10 millones de dudosa procedencia, que ahora son legales, seguramente pasará por la cárcel, poco tiempo, y después a casita a vivir la vida padre riéndose de los contribuyentes de a pie que estamos sableados por este gobierno!! Señores, insto a todo el mundo a afiliarse a un partido de los grandes, y después a defraudar en la medida de sus posibilidades, que al final no pasará nada.

Maricarmen: Por supuesto que el PP debe dar explicaciones y muy claras de lo que ha pasado, pero no creo que tengan que decir, como algunos periodistas, que ahora el psoe tiene que tirarse de lleno sobre el PP. ellos tienen mucho, muchìsimo que callar.

La corrupción del psoe, sin esclarecer la más grande (ERES DE ANDALUCIA) y ninguno de sus dirigentes ha dicho ni mú. Bueno le vuelvo a repetir que EL PP DEBE DE DAR EXPLICACIONES Y ENSEGUIDA

Luis: Mientras la política en este país siga siendo " a ver como destruyo al partido contrario para quedarme yo sólo", este país seguira siendo una carrera entre candidatos a dictadores, que quieren mandar eternamente sólo para que no mande el otro.Y eso no es DEMOCRACIA, es el camino directo a otro enfrentamiento que todos dicen que no quieren pero, parece que a muchos ( demasiados ) parece que no le importa. En una democracia sólida el líder del partido contrario, en público al menos, se lamenta del tema y espera que lo sepan solucionar pronto por el bien de todos. Luis

CORRUPCIÓN

José miguel: si reuniésemos todo el dinero que los políticos de uno y otro bando sen han ido llevando "a sacos llenos", quizás no se hubiese dejado sentir la crisis de la forma en que la estamos sufriendo. y lo peor es que aquí no aparece un euro, ni tampoco va nadie a la cárcel.

ANGEL: Hoy nos enteramos que es lo que hacían los que hoy nos están gobernando con dinero opaco. Si hacemos bandera con lo de la corrupción en Catalunya y luego sale todo esto ya solo queda que los ciudadanos, hartos de pagar el pato con todo, abanderemos la regeneración de esta pseudodemocracia. Propongo no votar más a los partidos corruptos, o sea PP, PSOE y CIU, hoy hay alternativas y si lo hacemos todos puede resultar.

Joaquin: Es impresionante el nivel de corrupción de este país y al final siempre pagamos los mismos. Personalmente no soy de gritos callejeros ni tomas de congresos pero creo que los españoles de clase media, que somos los que pagamos los platos rotos, enseñemos los dientes , y yo propongo una forma tan legal como efectiva y que consiste en que todos nosotros cuando presentemos nuestra declaración de IVA solicitemos a la vez el aplazamiento de su pago por seis meses......¿qué harían si esto lo pidieran todos los autónomos de España? Estoy harto, me quiero ir de este país

OTRO: ¿hasta cuándo tenemos que aguantar Barcenas, Gurtels, cuentas suizas de todos los partidos, mientras los demás nos peleamos por un trabajo de 800 euros mensuales, mientras nos suben la gasolina, el IVA etc.?