Variedad de temas

Venezuela:

ABEL: la entrevista de Carlos León dando a entender que el seguimiento de ambos candidatos en España está prácticamente al 50% es simplemente ridícula. Sólo los trabajadores chavistas de la Embajada y sus allegados siguen a Maduro. El 99% de los venezolanos que residen en España, como ocurre en el resto del mundo, son antichavistas, como no podría ser de otro modo. Reitero que en Venezuela no hay democracia, sino un régimen dictatorial. Los motivos para recontar los votos, incluso para repetir las elecciones con garantías de imparcialidad son abrumadores. Basta mirar en internet los numerosos testimonios de pucherazos chavistas o conocer testimonios de primera mano como tengo yo.

OTRO: No hay que olvidar el tema de la utilización vergonzosa por parte de Maduro de toda la maquinaria estatal, incluso saltándose a la torera la jornada de reflexión. Cuando faltaba poco para cerrar los colegios a las 18:00 hrs. de ayer, estaba claro que Capriles había ganado, y Maduro no dudó en ampliar el horario hasta las 12 de la noche, enviando a sus huestes a la búsqueda y captura del voto. ¿Y todavía preguntáis si habría que recontar?

Rosana: Yo creo que Capriles tiene que luchar ahora, la estrecha diferencia en un régimen tan corrupto y en una lucha tan desventajosa para el opositor, indica una clara victoria de éste. No puede irse a su casa como habéis dicho, tiene que defender los votos mal contados que ha sacado; su Gobernación del Estado Miranda, le queda pequeña, él ha sido elegido para gobernar Venezuela, tarea árdua y dificil, y no lo han respetado; seguir bajo la herencia chavista, es el hundimiento total del país. Es ahora, ya no queda tiempo.

CASO MARTA DEL CASTILLO

MIGUEL: este asunto demuestra es que hay que cambiar la legislación española urgentemente: No prescripción de los delitos. Cumplimiento íntegro de la penas. Considerar mentir como agravante. Cambiar la edad penal. Etc., etc.

CONGRESO de UGT:

XAVIER: Pues sí, sí, lamentable lo del Zar de todas las UGTeses, pero digo yo que, de lo malo lo mejor, ¿qué “renovadores” podrían ser alternativa al mismo? ¿Alguno ó alguna recién llegado de Corea del Norte que haya vuelto admirado de todo cuanto vio? ¿Alguno que ve razonable acosar a otros ciudadanos, asaltar negocios o comercios, o justificable dar una paliza al enemigo quién no sea de su cuerda -que los hay, y no en la base del sindicato exclusivamente-…Pues la verdad, ¡Viva la abuela de la fabada!

Expropiaciones en Andalucía

Jesús: tengo amigos alemanes y suecos que tienen vivienda en Andalucía que la utilizan exclusivamente en su temporada de vacaciones, y tienen la duda y el miedo de que sean expropiadas porque la forma de poner los requisitos serán muy subjetivos y aunque ahora sean los bancos, pase posteriormente a expropiarse a particulares que tengan segundas viviendas que utilizan estacionalmente, por lo que las facturas de luz y agua pueden aparecer muy bajas en un periodo largo de tiempo ¿Cómo se protege a estos señores extranjeros?

DÉFICIT

PABLO: La cantidad de escándalos que azotan España nos tienen distraídos y nos impiden ver la causa principal que nos impide salir de la crisis. Pasan los días, los meses y hasta los años y continuamos gastando mucho mas de lo que ingresamos y, por tanto, acumulando deuda. Si millones de familias hemos ajustado nuestro presupuesto en una tarde, como es posible que el Gobierno es incapaz de hacerlo en tanto tiempo?

JUNTA DE ANDALUCÍA

Por qué en las delegaciones de la Junta los asuntos se tratan con tanta lentitud, se ponen innumerables trabas (de ejemplo nos sirve el asunto “Valcárcel en Cádiz capital) e incluso se personalizan decisiones dependiendo de quien las solicite. Soy arquitecto de Madrid y estoy ejerciendo en la actualidad en Cádiz y llevo algunos asuntos que tiene que pasar por la delegación de Medio Ambiente. No te puedes llegar a imaginar cómo pasan los meses y los expedientes se quedan cogiendo polvo, sino se pierden directamente. El NO es la respuesta habitual, cuando siempre se pueden encontrar soluciones. La impuntualidad, la desidia te llegan a desesperar.