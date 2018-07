Portugal, la Casa Real y los escraches centran las preocupaciones de los oyentes

DÉFICIT

PABLO: La cantidad de escándalos que azotan a España nos tienen distraídos y nos impiden ver la causa principal que nos impide salir de la crisis. Pasan los días, los meses y hasta los años y continuamos gastando mucho más de lo que ingresamos y, por tanto, acumulando deuda. Si millones de familias hemos ajustado nuestro presupuesto en una tarde, como es posible que el Gobierno es incapaz de hacerlo en tanto tiempo?

PORTUGAL:

No se por qué se extrañan del Constitucional portugués pues el año pasado hizo lo mismo. Los recortes no sirven pues desde que se implantaron Portugal está mucho peor y no hay visos de recuperación alguna.

Así que los que tienen que tomar medidas distintas son los de la troika

Cristóbal: es decir, que según ustedes las decisiones judiciales no pueden gobernar los países? de acuerdo, pero si las decisiones gubernamentales no se ajustan al derecho, tendrá que existir un tribunal que diga que eso no se ajusta al derecho, no? qué ocurre? que es por causas de fuerza mayor y bueno,...la ley "nos la pasamos por el forro". De acuerdo, deroguemos las leyes y aqui la ley de la selva. No señores, las leyes marcan unas reglas de juego, y lo triste es que tanto en Portugal como en España por ejemplo, se tomen decisiones por los legisladores que no son coherentes al derecho, que son ilegales al fin y al cabo. luego, con que para le pueden pedir a nadie que se comporte conforme al derecho???

Antonio: Tan sólo quería decirte que creo que no tiene ninguna razón tu tertuliano (jose Antonio) ya q el ejecutivo lo q tiene q hacer es ejecutar las leyes y punto. Y los jueces decir si son correctas o no las leyes q se aplican. Si quieren reducir déficit, lo q tienen q hacer es reducirse sus salarios y ahorar en sus gastos, todos prescindibles. Como los japoneses todo el gobierno sin sueldo o con uno igual q el resto de compatriotas

FUNCIONARIOS y paga extra

David: Yo soy funcionario y afectado por los recortes sufridos, con los cuales estoy de acuerdo ya que todos tenemos que apretarnos el cinturón. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con el comentario de uno de los tertulianos, el cual ha dicho, que como los funcionarios tienen su puesto fijo tienen que aportar más ya que tienen un seguro laboral que no tiene nadie. Mi pregunta a ese caballero es la siguiente. ¿Se acordarán de los funcionarios cuando la economía vaya bien? ¿o seguirán manteniendo congelado los sueldos cuando todo el mundo vuelva a ganar más de 2000€ como hacían antaño?

Jaime: De verdad puede el tribunal Constitucional resolver el problema de las pagas extra? Yo entiendo que no ya que como funcionarios son personas afectadas y por lo tanto interesadas por lo que no pueden intervenir. Los jueces no intervienen cuando hay interés directo en el asunto y en este caso es asi

RAÚL: os escribo para deciros que estais equivocados en la paga extra de los funcionarios, ya que en los presupuestos viene puesto como sueldo para cobrar en 14 veces, no para cobrarlo en 12 veces y otro apartado como extra del funcionariado, por tanto no fue supresion de paga extra, sino una modificacion encubierta de los presupuestos generales en las retribuciones de los funcionarios y que se realizo una bajada del 5% minimo del sueldo, no de la supresion de una extra si no de una parte integra del sueldo. Esto para que sepais de lo que hablais ya que estais dando por sentado que como es una medida de gracia la extra no es malo quitarlo. No es tal medida de gracia, es una reduccion salarial como una casa.

ISABEL: No entiendo de economía, pero me pregunto, si además de bajar el sueldo a los funcionarios de aalgunos países de la Unión Europea, como ha hecho España,se lo rebajaran también, a los miles de funcionarios y altos cargos que forman la plantilla de la U. E. ¿no ahorraríamos mucho dinero todos los Países?

Tengo entendido que los sueldos y las dietas son algo fantástico.

¿Son intocables?

INMA: Y a la troika quién la juzga? Están llevando a Europa al desastre y a una depresión económica tan profunda que va a ser muy difícil si no imposible salir de ella, y todavía se permiten seguir dando lecciones a todo el mundo. Está claro que sus recetas son un fracaso absoluto y sin embargo ahí están, sin que nadie se las discuta. Quién vigila al vigilante?

JUEZ CASTRO:

PEPE: El juez castro no entró por el cuarto turno. Es juez de carrera desde 1976.

INMA: Corregidme si me equivoco pero tengo la impresión de que defendeis que la juez Alaya, que está imputando a media Andalucía es una juez ejemplar, modélica, con un espíritu de trabajo encomiable, capaz de enfrentarse a todo y a todos, pero el juez Castro, que se ha atrevido nada más y nada menos que a imputar a una infanta de España sólo pretende popularidad y el aplauso del vil vulgo. Es más o menos así?

JOSÉ MIGUEL: resulta curioso ver cómo urdangarín rechazó el empleo que le buscaron en la fundación laureus ganando 200.000 €/año y, sin embargo, acepta el cargo de segundo entrenador de la selección de balonmano de qatar. y es que no hay nada como poner tierra de por medio cuando vienen curvas.

JOSE LUIS: Lo que la sociedad no tolera es que se nos remita al debate imputación sí/imputación no como excusa para exculparla moralmente. Una cosa son las responsabilidades penales y otra la responsabilidad y coherencia que todos esperamos de cualquier miembro de la Casa Real.

RUBALCABA

XAVI: Cuando Rubalcaba anunció ayer el parto de los montes, al decir “400 millones para los Ayuntamientos, 400 millones para las Comunidades”, y al hacer una breve pausa antes de anunciar el destino de los 200 millones restantes, tuve la sensación de que iba a decir “y 200 millones para EREs falsos y las comisiones correspondientes”. Por cierto, no me extraña que esté calvo. Planes como el suyo los hacía yo en 4º de EGB sobre un cuaderno de espiral.

MÁS:

XAVI: D.Carlos, a Ud. no le gustará hablar de “Pasión de Catalanes”, pero mucho me temo que viene una racha de la misma… a Artur Mas, se le está poniendo cara de fado. Ya verá…

ESCRACHES

No soy demasiado partidaria de los escraches, más que nada porque no les encuentro utilidad ninguna. Nadie va a cambiar su voto o su idea sobre algo porque vayan a la puerta de su casa a chillarle, más bien al revés, le reafirmarán en su postura. Pero también creo que la indignación de los políticos porque durante media hora un grupito les increpa en su domicilio es francamente humillante e insultante para las personas que a diario padecen la constante amenaza real de un desahucio. Es tan desproporcionada la situación de unos y otros que me parece una tremenda muestra de cinismo hablar de filoterrorismo, nazismo y barbaridades por el estilo.