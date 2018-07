¿Por qué nos quedamos sin olimpiadas?

OLIMPIADAS / MADRID 2020

Miguel angel: Esto me recuerda al Festival de Eurovisión, todo mangoneo y amiguismo.

ISABEL: Al COI no le interesa una candidatura que tenga el 80 % de las instalaciones ya construida. Demasiados intereses creados. Al COI le gusta los regalitos y poder llevarse lo suyo. Madrid tenía una candidatura BUENA, BONITA Y adecuada a los tiempos que estamos viviendo en el mundo. El COI vive en su burbuja de cristal y van a lo suyo. Felicito a los que han trabajado en MADRID 2020 por el buen trabajo hecho y a nuestros deportistas con los que cada día disfruto más.

Luis: la tertulia de hoy demuestra la poca unión que hay respecto a conseguir para Madrid (España) unos Juegos Olimpicos, no se puede poner en solfa continuamente todo lo que hacemos, creo que la Sra. Botella estuvo correcta, el Presidente correcto, el Principe sensacional y Pau Gasol esplendido, así es como conseguiremos algo. No obstante hay que reposar el fracaso y no presentarse a las del 2024, tendremos rivales bastante mas poderosos.

Ahora a apoyar (desde Madrid) a Barcelona 2022 para los juegos de invierno.

MARTIN: No estoy totalmente de acuerdo de acuerdo con sus opiniones respecto a la diferencia entre "cómo nos vemos" y "cómo nos ven desde el exterior". Recientemente ha habido en el exterior opiniones que alaban nuestra actuación en la lucha contra la crisis económica. Creo, que hay que diferenciar entre las manifestaciones de los miembros del COI y las de los gobiernos de las naciones. Me huelo que en el COI pesa más la economía a muy pequeña escala que la geoestrategia.

Juan Carlos: Estaba claro que en el 2016 después de Londres 2012, las olimpiadas no iban a venir a Europa y en el 2020 casi que tampoco. Les falto miras a nuestros políticos. Si lo hubieran pagado con su dinero a lo mejor lo hubieran estudiado un poco mejor.

Manuel: No hay ningún problema por no habernos dados las olimpiadas de 2020. La solución es invertir todo ese dinero que se iba a invertir en las infraestructuras que faltaban, invertirlo en el programa ADO, preparar a nuestros atletas de una forma adecuada y competitiva y ya que no podemos traernos las olimpiadas, traernos todas las medallas, demostrarles que cuando a uno le tumban a base de golpes bajos, llega un momento que salen callos y nos hacen más duros y si se ponen chulitos nos traemos el resto de cobre que tengan por ahí, solo tenemos que nacionalizar a algún atleta rumano experto en estas lindes.

TONO: Creo q vale la pena presentarse para 2024 (con representantes q hablen inglés x favor) pero el fallo fue presentarse a 2016 cuando sabíamos q no hay olimpiadas dos veces seguidas en el mismo continente. Y aunque los ingleses digan q no son Europa, para el mundo Londres está en Europa.

ANTONIO: Nos han dado un suspenso muy merecido, somos como el padre que no reconoce que su hijo es un petardo.Y que aprendan inglés por favor, que no podemos seguir haciendo el ridículo así.

FERNANDO: A mí personalmente, la votación del COI, me pareció humillante. Y espero que ningún político se le ocurra volver a presentar ninguna candidatura para las olimpiadas................hasta que se hayan muerto todos los que ahora votaron.............o hasta que el infierno se hiele.

A JORGE, lo que le parece más indignante no es la tropa de mentirosos e interesados del COI y sus falsas promesas, sino que Alejandro Blanco diga ahora "Hay que pensar que la orientación del COI en estos momentos vaya a otros mercados". Que la organización de nuestra candidatura no fuera consciente hace meses de nuestras nulas posibilidades, o peor aún, que sí lo supieran pero que nos ilusionaran haciéndonos creer que ésta era nuestra oportunidad, sólo me constata, una vez más, la ineptitud de nuestros líderes.

PARA ENRIC de JAVIER: Lo que tenía también Barcelona 92, es al país entero apoyandola, a diferencia de la nula presión que Cataluña ha hecho en el mundo a favor de Madrid. Como suele sí, región tan ingrata como siempre.

Angel: pregunta: “¿Cuál es el plan B” Es claro que la apuesta del PP para salir de la crisis es el ‘’pan y circo’’. Los juegos solo hubieran alargado un poco más la agonía y ahora yo quiero saber cual es el plan B, si lo hay. Está claro que dejar el país en manos de Eurovegas o el turismo no es una buena fórmula para que nos vean como país serio. Creo que este gobierno no tiene soluciones para nuestra crisis y es lo que percibe todo el mundo.

TEMA CATALUÑA Y DIADA

JUAN: Los asistentes a la cadena serán UN MILLON como siempre que los nacionalistas convocan. No ha habido ninguna ocasión que en la que no digan esta cifra, aunque la realidad sea distinta…