José Blanco, Ponferrada y el Cónclave centran los comentarios de los oyentes

JOSE BLANCO:

José miguel: el sr. José blanco es el modelo de comportamiento de los políticos en España. el gallego se aferra a su cargo contra viento y marea, cual percebe de la costa da morte, y no sólo no dimite, sino se queda y escribe un libro sobre su turbia historia. qué vergüenza !

Alfonso: el único coherente de los comentaristas de radio y televisión, sr. leguina preséntese usted como candidato por el psoe, y que vuelva la coherencia al partido.

Juan: parece que la "gestión" ha generado un beneficio económico no al sr. blanco en principio pero sí a un tercero. y esto sí lo contempla el código penal: incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

juan Carlos: porqué hay quien intenta centrar el tema campeón en exculpar a blanco si no ha cobrado? no es suficiente que haya influido para que un amigo evite un pago y defraude a hacienda, en perjuicio de todos los contribuyentes? o que haya influido en una adjudicación que podía haber recaído en un tercero?

otro: existen miles de expedientes paralizados en los ayuntamientos españoles, por lo tanto el tema sería conocer cuantas llamadas hizo el señor blanco para agilizar su tramitación y así contribuir a la creación de empresas y puestos de trabajo. Personalmente creo que algunas, pocas, y me temo que las que hizo fueron para favorecer a amigos. También creo que hay muchas formas de devolver favores.

Alfonso: sr. leguina, parece mentira que haya sido vd. presidente de una comunidad. Las obras las adjudican comisiones políticas tras el pertinente informe técnico, es raro que se adjudique algo contra dicho informe porque canta mucho. Al primer elemento que hay que embadurnar es al técnico. y me atrevo a decir que por cada político corrupto hay, como mínimo. Tres funcionarios corruptos. además después de adjudicar una obra hay que vigilarla y curiosamente tampoco se vigila porque se embadurna a otro técnico, y para reírse a carcajadas, luego hay que mantenerla y no se mantiene correctamente porque se embadurna a otro técnico, y etc, etc, etc

Rosa: hay algo que no soporto y es el "doble rasero" cuando salen corrupciones de políticos, por parte de ellos y por parte de algunos periodistas.

Blanco tiene la cara muy dura, ¿no recuerda las barbaridades que ha dicho de sus rivales? lo siento pero las imágenes de la gasolinera no son propias de uno que va de digno.

Martín: efectivamente, una cosa es lo que dice la ley, hay que demostrar que el sr. blanco sacó beneficio; pero otra cosa es la realidad.

creo que cualquiera puede imaginarse lo que significa que todo un señor ministro de fomento llame a un alcalde para interesarse por los negocios de un amigo. basta esa llamada para que automáticamente se agilicen los trámites, más aún si el que llama además de ministro es un importantísimo cargo del partido. ¡vamos, sale adelante aunque el alcalde sea del pp si no quiere quedarse sin la carretera prometida por fomento!

Marco: los socios de los políticos en todos las administraciones adjudicatarias son los técnicos. si quitas a los políticos, se convierte en imposible evitar la corrupción.

SECCIÓN CALLEJA: XAVIER: Ay sr. Calleja: cuando Ud. habla de los socialistas me recuerda Ud. a la abuelita de Heidi, toda candor y bondad.

LUIS: Sorprende el señor Calleja cuando si son unos trajes, hay que dimitir y pasar al lado oscuro de la politica, y si te reforman el chalet hay que ser comprensivo y darle tiempo al tiempo. "Curioso"

CASO PONFERRADA:

Juan carlos: Porqué se centra el tema Ponferrada en si es moral o no el apoyo de un acosador? Nadie se pregunta que se le ha prometido al cesante a cambio de su dimisión? O es que ahora los políticos dimiten porque si?

TRABAJO PARA JÓVENES

Lola: Me parece muy fuerte que solo se preocupen del trabajo de los jóvenes de menos de 30 años, (que si es necesario) pero y los hombres mayores de 45 años como mi marido que lleva más de 4,5 años en el paro y cada vez que va a un puesto de trabajo para optar a él le dicen que es mayor y como no hay subvenciones en la seg. Social que prefieren coger a una persona joven. Los jóvenes no tienes por lo general pagos de vivienda y familia a la cual mantener mientras que los de 45 años si lo tienen. Me parece injusto que se olviden de ellos a la hora de ayudar a conseguir un puesto de trabajo. CON ESA EDAD YA NO VALEN PARA TRABAJAR.

AYUDAS A MENORES DE 30:

Jose antionio: Yo, con 45 años ,parado desde hace dos años, ¿que puedo pensar sobre mi futuro laboral? Si ya lo tenia difici, imaginense ahora lo primero que va a mirar una empresa cuando recibe un curriculum: La edad. Ya no vale la experiencia ni la valia profesional. Ahora si que he perdido la esperanza.

BANKIA

Mariano: Sr. Leguina creo que usted es un afectado de preferentes de Bankia como yo (14000) euros, que luego me cambiaron por acciones, tengo mi plan de pensiones y ahorros a plazo fijo, le pregunto ¿cree usted que despues de la estafa a sus clientes, hay que seguir confiando en esta entidad?

FÚTBOL

Carlos...por favor, olvidate hoy del papa, del pepe blanco, del barcenas........haz un monologo sobre el FC. Barcelona!!!!.....que tu no sabes los 15 dias que llevo, rodeado de vikingos madridistas calentandome.....anda....haz comentarios de esos tan sesudos tuyos que tanto joden a los blancos. Un abrazo cule

JULIO: menudo pelotazo me acabas de dar esta mañana, querido Carlos, poniendo el Himno del MALAGA a las 8:00. Espero que nos clasifiquemos y mañana lo vuelvas a poner para celebrarlo, y si no, pues también, por que lo que estamos viviendo este año los auténticos malaguistas, los de toda la vida, es único.

Pañuelos de bolsillo

Dolores: los pañuelos de bolsillo ya hechos, son mas antiguos que los balcones de "palo" de la calle Pureza miarma. Cuando yo tenia trenzas y calcetines blancos, y de eso hace ya mucho, lo daban de propaganda las sastrerias y la tiendas de confeccion de solera ...asi que de invento ...

Cónclave

jose miguel: un soplo de aire fresco para la iglesia sería la elección del cardenal norteamericano timothy dolan; su carácter extrovertido acercaría más a los fieles la figura del papa. lástima que tenga "tan sólo" 63 años, porque a buen seguro que su edad condicionará su elección.