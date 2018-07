Crítica ciudadana

Sonda espacial: Voyayer

Miguel: La "batería" de la Voyager es un reactor atómico. Bueno, algo más sencillo, pero aun así...El problema creo que fue conseguir colocarlo suficientemente lejos (en un extremo de un ala) para q no interfiriese con el resto de la instrumentación. Eso sí, siempre me ha parecido una gesta alucinante. Tengo 34 años. Hablo mucho con mis amigos que trabajamos todos haciendo "cacharritos", y flipamos con los ingenieros de la Voyager...

Antonio: Los que construyeron esos cacharros si que son "las generaciones mejor preparadas de la Historia". Cuando ves que aquí y ahora, un licenciado, es incapaz de situar la provincia en la que nació en el mapa porque sencillamente su profesor también lo ignoraba, te das cuenta que este título se lo otorga una casta política que es la que ha inaugurado esas escuelas o facultades para la foto y que coacciona al profesorado para que se apruebe por la cara para mejorar sus estadísticas. Creo que nos falta mucho para llegar a esas cotas de hace 40 años que esta gente alcanzó tan brillantemente.

Gustavo: La sonda esta 36 años funcionando y yo bajando a tomar el Vermú con el cargador del iPhone, chale huevos.....

CHEMA: enhorabuena por abrir el programa hablando de la sonda Voyager. Espero que dediques parte de el al analisis de semejante azaña. Quien podia pensar que ibamos a ser testigos de la llegada de un "objeto humano" a la Helioesfera? Dentro de un rato, cuarenta mil años, llegara a otro sistema planetario coincidiendo con los juicios de Barcenas, los ERES y Urdangarin. NO SOMOS NADA!!!

ERES, Griñán como senador, etc

JOSE: No logro entender lo de Griñán como senador. En su día dijo que abandonaba la Presidencia de la Junta porque asuntos familiares le obligaban a ello y necesitaba tiempo para dedicarse a esto. Si ahora es senador esto quiere decir que el Senado le deja tiempo para los asuntos familiares, vamos, que no hacen ni el huevo y le da tiempo para todo.. O se ha hecho senador por asuntos judiciales. A lo mejor será por las dos cosas. Tal como van las cosas en Andalucía apuesto lo que sea a que sí la sonda Voyager se da la vuelta y vuelve a la Tierra se encontrará todavía un gobierno del PSOE en Andalucía.

Antonio: Por favor ¿pueden decirme como así de la nada se puede uno hacer senador a su gusto y antojo cuando quiere?. ¿Dónde puedo hacer un cursillo de aforado?.

CATALUÑA

JAVIER: Si cuando han salido a la luz casos como el 3%, corrupción, cuentas en Suiza, viajes con la novia y bolsas de basura llenas de dinero no ha habido no una cadena humana ni tan siquiera una pulsera de 10 metros, quiere decir que eso importa poco y lo que realmente importa es la independencia.

Juan: ¿Por qué hay que dialogar con quien solo quiere imponer? Ese es el típico buenismo que defiende parte de la izquierda y que nos ha llevado hasta aquí. Quien te ataca, hay que defenderse, con la ley, por supuesto, pero no, tras recibir un golpe bajo, pedir encorvado sentarse a dialogar, porque quien quiere apela al dialogo, los independentistas, lo único que quieren es acabar con España en la lona, derrotada por KO.

Alfonso cree que sois vosotros los que no os mojáis abiertamente. Vale pactamos ahora y dentro de cuatro años ¿qué querrán?, esto es como lo de los compañeros de viaje del otro día, yo compañeros así no quiero y es más la gran mayoría de Españoles. Pero por favor, que se vayan con todas las consecuencias.

Joaquín: A ver si alguien me lo puede aclarar. El día 11 han salido a la calle 1'5 millones de personas. El censo dice que hay unos 7 millones de habitantes en Cataluña. Si calculamos que entre niños, menores de edad y muy ancianos o enfermos hay 1,5 millones, ¿qué ocurre con los 4 millones de habitantes?. Creo que es la mayoría silenciosa.

CHARO (y muchos otros): estoy hasta más arriba del moño de oir hablar de la consulta en Cataluña sobre su independencia.

Y yo digo, ¿por qué no nos preguntan al resto también si queremos que Cataluña siga siendo España?

Manuel: En un escenario de independencia, ¿Qué creen que ocurriría con la moneda catalana?

PARA CASIMIRO de Javier: los no independentistas en Catanlunya simplemente tienen miedo y no quieren problemas, porque lo fácil es salir a la calle con una bandera independentista y lo difícil con la española, unos respetan unas ideas pero otros no.

ENTREVISTA A ANA BOTELLA

María: Recordarle que sí que tenemos el mejor transporte público pero nos ha subido el billete una barbaridad, nos han cerrado bocas de metro, manteniendo una única entrada en muchas estaciones, la frecuencia de los trenes ha subido de tiempo de espera de 4-5 min a 15-20 min........