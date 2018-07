De norte a sur

ERES

JUAN: Nunca van a comprender cómo es que cualquiera, incluso una juez, es capaz de acusar al maravillosísimo Gobierno de Andalucía. Con lo buenos, bonitos y baratos que son ellos y lo han hecho todo siempre. El problema de todo este asunto no es la imputación de los Presidente de la Junta, sino que toda la sociedad está podrida.

AGUSTÍN: Sin permiso de Chaves y Griñan, los ERE´s no existen. Ambos ex presidentes y uno ex consejero de hacienda. Aunque sólo fuera por no mirar, eran responsables.

Pedro: ¿Que es esto del aforamiento? Es la garantía de impunidad de los corruptos políticos, que serán juzgados a la carta por un Tribunal nombrado y controlado por ellos. Así tenemos sentencias como la de José Blanco o de José Bono cuyo patrimonio no se corresponden en nada con lo que han ganado y cuando los pillan con las manos en la masa los exculpan sus amiguetes. La corrupción Judicial es insoportable para los ciudadanos.

MANU: Verdaderamente y con la mano en el corazón, los dirigentes de la Junta no sabían nada del dinero de los eres y en el PP nadie sabía nada de los sobresueldos.. Por favor, aparte de llevárselo muerto, nos están llamando ignorantes. En el caso de Andalucía es la nueva forma de "caciquismo" del que tanto hablaban en tiempos de Franco y con el cual se han desquitado.

ANTONIO: Mientras que muchos andaluces sobramos pensiones de miserias, hay algunos que se han quedado con los fondos de los pensionistas y se lo han gastado en prostitución y drogas. Los responsables tiene que devolver e ir a la cárcel sea como sea o la credibilidad de la democracia está en entredicho.

La corrupción es a todos los niveles.

NICOLÁS: El PSOE andaluz no sólo ha creado el asunto de los ERE, lleva años creando empresas públicas sin contenido en una trama de administración pública para ir colocando a los salientes de todas las elecciones de todo tipo durante 30 años y evitar que se fueran de la lengua si eran abandonados. Eso lo sabemos todos los andaluces. Todos conocemos 2 o 3 excargos que al salir de su puesto es colocado y bien colocado. Pueden ser de 3 a 4 mil millones de € año.

EDUARDO: Pues yo no estoy seguro de nada referente a si se enriquecieron o no, porque si no, como se explica que autorizaran tamaño despropósito.? Con que objeto? A quien pretendían beneficiar? Y lo más importante. desde que sale a la luz el asunto de los ERE, ¿Que medidas tomaron ambos dos para liquidar esa actividad?. NINGUNA. Diganme Uds. que son estos señores, porque yo no se escoger, entre tontos o inútiles.

Salvador: Por estos de los EREs de Andalucía al igual que los de Gürtel, Barcenas etc, etc, etc, etc…. No sufráis por que no le pasa nada a ninguno, ya se apañaran para cargarse al juez, por demorarlo en el tiempo para prescriba o lo que sea, estos políticos tienen un sistema perfecto de Estado, para ellos claro. A quien les pasa es a los ciudadanos de a pie, que se las ven negras para llegar a fin de mes.

CATALUÑA / DIADA

ALEJANDRO: Si yo me quiero ir de la casa de mis padres, no me tiro 20 años intentando negociar con ellos una salida “diga”… Tendría que hablar con amigos, hermanos, primos, la UE, USA… para tener ayuda y tener a donde ir. Pues bien: ¿Le importaría mucho al Sr. Mas dejarnos en paz 5 minutos, e irse por ahí a hacer el ridículo, de forma “independiente”?

JOSE: Vivo en Reus en el centro, he salido y contado el número de banderas independentistas en los balcones de las principales calles y no llega al diez por ciento. Si hoy se movilizan 400.000 personas suponen un quince por ciento de la población. Como pueden hablar de clamor popular por la independencia?

Martín: ERC ha prometido la consulta y de ahi caminar hacia la independencia, arrastrando al Sr. Mas y a las masas( que no son los seguidores de Mas). Afirman que tienen derecho a decidir, un derecho de dudosa cabida en la legislación. ¿Qué pasa con los que que se juraron defender la integridad territorial de España, las Fuerzas Armadas? Juramento absolutamente dentro de la ley, ¿Les concede el Sr. Mas el derecho a cumplir su juramento?

Pepe: que se separen ya, y asi en aragon tendremos playa.

Miguel angel: Respecto a la entrevista a Joan Herrera alguien debería decirle a este señor y a muchos otros que el caso lingüístico español no es muy diferente al de otros países como por ejemplo Francia, donde al margen del francés se habla catalán, vasco, corso, bretón, provenzal, alsaciano... Y esto se extiende a otros países europeos. En definitiva, España no es tan diferente.

Isabel: He echado de menos una pregunta: Si se produjera una Federación o Confederación, ¿están ustedes dispuestos a asumir igualdad real entre todos los federados o confederados?, es decir, ¿pagarían o recibirían lo mismo que todos los demás, y no más como hasta ahora?

Otro: el problema es que se mezcla todo con politica. el catalan es un idioma, el idioma madre de mucha gente, el igual que es euskera y el gallego. yo soy de donosti, y entiendo perfectamente que en los puestos publicos exijan el catalan, ya que siempre hay gente que al ser su idioma madre entienda todo mejor en catalán, pero por llegar mejor a la gente, NO POR LA DICHOSA POLITICA., NI POR QUERER ELIMINAR A NINGUNA OTRA LENGUA TAMBIEN IMPRESCINDIBLE.