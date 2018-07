Los escraches, las elecciones en Venezuela y la Banca, preocupaciones de los oyentes

CRISIS Y LA BANCA

Juan Carlos: Las culpables de la crisis han sido las agencias calificadoras que inflaron los valores de empresas, bancos y demás., además de nuestros dirigentes que han dilapidados grandes sumas en infraestructuras absurdas que han repercutido en el déficit público, todos ellos se han escapado de rositas, y los pagaremos los que tenemos una triste nómina. Me joroba muy mucho esa frase de "Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades"; todos hemos vivido con la posibilidades que teníamos; nuestra culpa es no saber habido ahorrar.

Javier: Es increíble la jeta del representante de la Banca. Ahora resulta que "los bancos" no han dado créditos que sabían que no podían cobrar, no tienen fondos de inversión que operan a corto, no han restringido a 0 la financiación QUE ES UNO DE SUS OBJETOS SOCIALES (me pregunto por que esto no lo recuerda nunca nadie...), no se han revendido esas hipotecas toxicas.... Unos santos que no tienen culpa de nada! ALUCINANTE

Ángel: Escuchando a este representante de la banca aprecio mas prepotencia que nunca. Si hoy estamos como estamos es en gran parte por la nefasta gestión de sus directivos, inflando precios de tasaciones hasta crear una burbuja con los resultados que hoy vemos. El lavado de cara que se pretende ya no vale y de lo que tienen que hablar es de devolver las ingentes ayudas públicas que les estamos dando. En países democráticos de verdad ya estarían todos en la cárcel.

VENEZUELA:

Daniel: En muchas elecciones desde que hay Chavismo, ha habido amaño. En principio, estos amaños servían para dar más contundencia a las victorias que sí obtenían. El caso es que en estas elecciones esa trampa ha servido para dar la vuelta al resultado. El lado bueno es que esto NO ha terminado y el descontento popular va en aumento. Es posible que en los próximos días veamos recrudecer las protestas que ya hay en las principales ciudades

Mercedes: El pueblo está en la calle luchando por re instaurar la verdadera democracia en el País, Henrique Capriles ha logrado despertar al pueblo Venezolano, podemos probarlo pero no tenemos medios de comunicación solo la voz de cada VENEZOLANO

Chema: Hugo, no estes triste. Es cierto que tu hijo Maduro es un tarugo y se va a cargar la revolucion bolivariana en Venezuela pero alegrate ya que tu revolucion es un exitazo en Andalucía.

ESCRACHES

Inma: El error de los escraches como estrategia es precisamente que han conseguido desviar toda la atención hacia ellos y que prácticamente no se hable de los desahucios, que es lo realmente importante. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas debería replanteárselo porque no creo que fuera ésa la idea precisamente.

Ismael: los escraches no son el nazismo, pero por algo se empieza (y no hace falta aludir con tanta desvergüenza a los judíos para tenerlo claro)

Miguel angel: La señora Valenciano parece ignorar que el ascenso de Hitler al poder en 1933, fue posible porque el partido Socialdemocrata Alemán, mantuvo una posición de connivencia (Posiblemente por miedo) de sus diputados a las hordas de manifestantes nazis. Despues vinieron las purgas, los campos de concentración y de exterminio. Luego los bolcheviques (Comunistas) siguieron con la misma labor después de la II Guerra Mundial…….. Eliminar por el miedo a la oposición política democráticamente constituida.

SECCIÓN MAR

Dices que en eeuu, no saldrá ningún juez de no se que juzgado defendiendo los derechos del terrorista, si te parece lo cogemos y lo ahorcamos en plaza pública; hay que acordarse de que los derechos humanos son hasta para los malos.

MANTENIMIENTO DE ANTENAS

Francisco: Ruego que sigan ustedes con la limpieza digital de las ondas, sobre todo de la emisora de Sevilla, puesto que hoy se oye a Carlos Herrera con una voz que no es la habitual, se nota la voz un poco más ronca de lo normal, e imagino que como están con esas tareas de mantenimiento es por ese motivo, asi que continuén hasta que recupere la sonoridad normal.