Variedad de temas

LOS OSCAR

CHEMA: No ha estado mal la gala de los OSCAR, el único pero es que nadie ha hablado de Bárcenas, ni Urdangarin ni de la dimisión de Rajoy. Poco a poco, algún día, llegaran a la altura de los GOYA's.

JOSE MIGUEL: sin duda, este ha sido un fin de semana de alfombras, la roja de Hollywood en la ceremonia de los Oscar, y la negra de los juzgados de palma para el paseíllo de Urdangarín y sus adláteres.

URDANGARÍN

FÉLIX: Es inadmisible que se le dejara llegar hasta donde ha llegado al Urdangarin por medio de la casa real, sin haberle cortado las alas nada más conocer supuestamente los primeros pasos del camino de rosas que llevaba "supuestamente", es indignante tanto faisán suelto por los parques.

PAPELES DE BÁRCENAS

XAVI: Si lo he entendido bien, y escuchando a este profesor sevillano, mediante los “Papeles de Bárcenas”, se puede anticipar el resultado de la “Bonoloto”. Así no me extraña que el menda haya obtenido la fortuna que tiene…

Luis: la teoría de Benford me ha dado la mañana, permítame q me vuelva a acostar aunque haya empezado con muchísima ilusión el lunes. NO HE ENTENDIDO NADA

Clara: No estáis cumpliendo la premisa de la ley. El matemático ha dicho que los números tienen que ser de distinto orden de magnitud. Indicáis que los sueldos de la redacción empiezan todos por la misma cifra, esto es, por ejemplo todo el mundo cobra 30.000 y pico. Eso son números del mismo orden de magnitud, luego la ley no aplica. Tampoco aplicaría a lo que se gastan los españoles en la compra, cuyo orden de magnitud también sería similar. Entre decenas y centenas. Y ni mucho menos a la lotería, que siempre son los mismos números.En matemáticas, las premisas lo son todo...

PREGUNTAS PARA LOS TERTULIANOS

ALVARO: ¿qué pasaría si, en un caso hipotético, el porcentaje de gente "antisistema" siguiera aumentando y un día llegara a superar el 50% de la población?

¿por que no llamáis más a menudo a otros matemáticos para que nos puedan explicar la "supuesta justicia" de la ley electoral, que tan mal reparte los escaños en función de los votos?

CASO MAREA:

María José: Todo olía mal en aquella consejería. ¡Legalmente había 85 asesores! todo el PSOE estaba allí metido y los profesores en las clases dando la cara sin recursos.

ITALIA

EMILIO: A lo mejor la sociedad italiana, la industria italiana, es una potencia, porque los empresarios van al margen de la política. No como aquí.

CASO MARTA DEL CASTILLO

JOSE: dentro de unos días asistiremos a la bochornosa puesta en libertad de ese niñato llamado cuco, que saldrá volando libre riéndose de todos nosotros y de la justicia. no estaría de más que publicasen una imagen de este bicho, para que todos estemos alerta.