La portavoz: Ana Mato, impuestos y espionaje centran los comentarios de los oyentes

DEBATE:

CHEMA: Sin restar un apice a la corrupcion, dejemosla en manos de los Jueces y centremonos, como un rayo laser, en la recuperacion economica que es lo unico que puede sacarnos de la crisis y crear empleo. Ahora, mas que nunca, necesitamos una separacion de poderes y que cada poder cumpla con su cometido. Muy negro sera nuestro future si el Debate de la Nacion es usado unicamente para remover el barrizal en que estamos.

JOSE MIGUEL: un buen golpe de efecto para mariano rajoy sería comenzar el debate anunciando la destitución de ana mato. de esta forma no sólo demostraría su disposición a luchar contra la corrupción sino que conseguiríamos que se hablara en el debate de lo que de verdad importa, el paro.

ANA MATO

INMA: Lo de Ana Mato es ya insostenible. Una mujer que estaba casada con un cooperador público y notorio de la trama mafiosa Gürtel y que se ha estado beneficiando personalmente de los chanchulleos de esa trama... con qué cara puede pedirnos sacrificios a los españoles???? Y si es cierto que no tenía ni idea de dónde salía el dinero que entraba en su casa, cómo puede dirigir una persona tan "distraída" nada menos que un Ministerio de Sanidad? Pordiosss, que Dimitir no es un nombre ruso!!!!

ALTURA POLÍTICA

FRANCISCO: Váyase Sr. González...váyase Sr. Aznar...váyase Sr. Zapatero....váyase Sr. Rajoy.....¿en qué año vivimos?, ¡Qué expresión tan antigua!, tenemos una altura intelectual política penosa, ¿cuándo van a remar en la misma dirección? Basta ya de criticar por criticar, España necesita nuevas ideas, aportar para avanzar, vista de miras a largo plazo...España no se acaba a los cuatro años.

DICIENDO Y NO HACIENDO

JAVIER: Hace unas semanas el Gobierno dijo que rebajarías las cuotas de autonomos a los emprendedores menores de 35 años durante los seis primeros meses. Hoy dicen que han llegado a un acuerdo con La Caixa para facilitar microcréditos a las empresas. Y como éstas, en los últimos tiempos, una retahila de medidas de las que prefiero no acordarme. A día de hoy lo único cierto es que con fecha de 1 de Enero subió la cuota de autonomos unos 3€, y el Gobierno no devuelve el IVA ni por recomendación.

DECLAS DE MONTORO SOBRE TRIBUTAR EN EL EXTRANJERO

ALBERTO: estoy de acuerdo en lo que comentas de Banderas e Iglesias pero reconocerás que el minstro Montoro tiene su parte de razón. Recuerda una famosa tenista que tributaba en Andorra y sin embargo se le permitió defender la camiseta española en olimpiadas, ganó medallas y encima cobró por ellas. El estado le pagó cuando ella tributaba fuera. Ejemplos como este son los que, creo, se refiere Montoro y son muchos. Esto es lo que el estado no debería permitir, en todos los gremios.

Otro oyente: lo que sucede es que Julio iglesias no recibe subvenciones del estado igual que Rafa nadal,o Fernando alonso etc etc lo que no es de recibo es que se den subvenciones al mundo de la farandula y encima los actores que se aprovechan de esto no tengan domiciliado su irpf aqui y encima chuleen a los demas.

ECOS DE LOS GOYA

AGUSTIN: Me gustaría ver al señor Bardem o la señora Cruz en la gala de los Oscar con el mismo sentido critico, eso es aprovechar la democracia y tener sentido "social" Al igual que me gustaría ver a estos fenómenos hablar con la misma libertad sobre la Iglesia cristiana y por ejemplo, la Musulmana.

BERNARDO: ¿Criticara en la gala de entrega de los oscar al gobierno estadounidense por la política que lleva a acabo en la cárcel de Guantánamo?

JORGE: Viendo los extractos de la gala de los Goya, entiendo perfectamente porque el cine español no triunfa. Creo que los que se dieron cita en esta gala, estaban mas pendientes de meter su cuña política que de promocionar su profesión para que realmente se valore el cien español. Lo que queda claro es que estos días después de la Gala del cine mas importante del país, no se esta hablando de cine, sino de las bromas, interpretaciones y manifestaciones de los que hablaron en dicha gala. Por lo tanto, quien pierde es el cien español, las peleas políticas ya están todos los días en la prensa. No soy cinefilo, pero me gustaría ver algún día, que el día después de estos premios se hable de su esencia que es el cine.

APUNTE A LOS TERTULIANOS

CARMEN: Quería hacer un apunte a lo que acaba de decir unos de los tertulianos que acaba de hablar, sobre que en los partidos hay personas jóvenes que van a los mítines y que están detrás de los dirigentes de los partidos y que van pagados. En el PP, hay mucha gente que va a los mítines y no cobran nada como mucho el autobús que les lleva, o si hay que apoyar en otras comunidades como en época de elecciones, pagan la comida, sólo se paga a las personas que van y cumplen una función, como es estar de azafata/o, organización, servicios… pero no por estar detrás.

OTRO: Si conoce un caso del PSOE no diga que somos todos, porque a mí me ofende, soy afiliado del PP y voy a meetings sin cobrar, los domingos electorales voy de apoderado sin cobrar y sin bocata PORQUE QUIERO.

Entrevista a Armengol:

Emilio: Los jueces son como la casta política, se protegen a ellos mismos y lo demás no les importa nada. Que se pongan en huelga para recuperar la SEPARACIÓN DE PODERES, eso, a lo mejor no les interesa. JOSE: ¿Qué entiende el Sr.Juez por separación de poderes....?.¡Vaya desfachatez.!.¡Vaya Democracia!.Asi nos va... juan carlos: Les recuerdo que la Guardia Civil no puede hacer huelga y si tiene asociaciones. Quien incumple la ley? Porque un Juez me sanciona por no ir a Juicio cuando estoy de vacaciones y ellos cierran en Agosto?

ESPIONAJE

JUAN: Que digo yo, que hace una agencia de detectives haciendo un estudio de las avellanas, que ocultan estos frutos secos, si no fuera por la pasta trincada habria que darles un premio a la originalidad

MÁS:

ANTONIO: Quisiera comentar la penosa actuación de la concejala de Alcalá de Guadaíra al tener una foto el Ministr Wert con dos tiros en la cabeza. Si tuvese un poco de vergüenza y dignidad no estaría ya ejerciendo como tal, también alguién debiera explicarle que no se debe confundir libertad con libertinaje.

En cuanto a la corrupción tengo claro que todo está enredado para desviar la atención sobre la crisis económica, no creo nada de lo que dicen los políticos, sigue siendo una huida hacia delante y la crispación solo favorece a la cantidad de amigos de lo ajeno que tenemos en este país.