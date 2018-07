De 'ERE´s" y "Diada´s', los temas que más interesan a los oyentes

DIADA

DOLORES: Hoy será el día del baile de cifras, podrán ser cientos de miles los catalanes que participaron en la por la independencia, pero quiero resaltar que fuimos más los que nos quedamos en casa. Así pueden intentar presentar cadenas, conciertos, manifestaciones o eslóganes como mandato democrático de una nación pero en Catalunya continúa existiendo una amplia mayoría que no por ser menos reivindicativa y más silenciosa, está menos legitimada y algunos empezamos a sentirnos "fuera de lugar " ante tanto acto identitario y soberanista.

PEDRO: Estoy de acuerdo con usted con lo dicho sobre el comportamiento de algunos energúmenos ayer en la librería, pero está también mal quemar fotografias del rey en las manifestaciones por ejemplo. A mi personalmente, estos comportamientos me dan miedo tanto por unos como por otros.

CARLOS: Entre muchas cosas se tendría que explicar:

1. El CÓMO se haría esta independencia, ¿afectaría al 100% del territorio? ¿Qué pasaría con las "partes" que mayoritariamente decidiesen seguir siendo españolas? ¿Se les reconocería su derecho a decidir seguir siendolo?

2. (CUANDO) ¿ Este referéndum que se haría cada 4 años, cada 15, o cada final de mes? o ¿sólo hasta que salga que si?

3. (QUIÉN) ¿Tengo yo como persona (único sujeto de derecho) derecho a proclamarme como país unipersonal independiente?

4.Pero lo más importante que me gustaría que alguien me explicase es ¿PARA QUÉ? para que cuatro payasitos sean embajadores? para montar otro ejercito? nuevos jueces, más funcionarios, etc.

INMA: No es tan complicado saber qué piensan las personas que ayer no participaron en la cadena humana y se quedaron en sus casas. Sólo habría que hacer ese referendum soberanista que ellos quieren y ya podríamos saber a ciencia cierta cuántos catalanes quieren la independencia. Sencillo, no?

JAVIER: Parece extraño que una comunidad se movilice por la independencia pero no se mueva por cuentas en Suiza o dineros en sacos de basura de los contribuyentes , quizás esto quiera decir que para unas cosas se mire para otro lado o sencillamente que no preocupan, que lo que muchas personas cuando se levantan por la mañana es la independencia, pero no la sanidad o que unos políticos se lo lleven en sacos, eso parece ser es secundario. no hay cadenas humanas para eso.

José: siempre tengo una duda cuando se habla de independencia. ¿quien paga las pensiones y las prestaciones del paro?

PEPE: ¿Es necesario todo los dias estar hablando de los independentistas y de Artur Mas? Ya cansa un poco el tema. Los unicos que alentais todo esto sois los periodistas por darles bolilla

ERES Y JUEZ ALAYA

INMA: Como Alaya siga sacándose de la manga peligrosas figuras de ingeniería legal como el "imputado en diferido" tengo serias dudas de que al final no terminen recusándola y anulando toda la instrucción. Por lo pronto ya he leído a varios juristas de prestigio asegurar que su último auto bordea la prevaricación. Me parece muy poco serio.

LOLA: ahora resulta que el nombre del Consejero de la presidencia también aparece en los ERES. A estas alturas qué podemos esperar ¿ sorprende a alguien?.

Juan: ¿Cómo pretendéis que Chaves acepte ninguna responsabilidad, a pesar de ser Presidente de la Junta durante decenios, si no parece haberse enterado de NADA?

SANTIAGO: que moral y ética tienen las personas que han aceptado estas trampas y ese dinero???? Tiene que haber muchas personas que tendrán que devolver ese dinero, no?