ESPAÑA Y ECONOMÍA

MIGUEL: ¿Por qué Grecia no era el motivo de la prima alta? Yo creo que el motivo es que los inversores no quieren que baje la prima. ¿Por qué?

Porque obtener un 7% de rentabilidad es mucho mejor que obtener un 3%, y muchísimo mejor que tener el 0% de Alemania. Por tanto, no es que los inversores tengan miedo al impago (que también puede que haya algo), sino que intentarán soltar dinero con cuentagotas a España para que sus tipos no bajen, y seguir obteniendo así una buena rentabilidad.

GRECIA

CLARA: Mi opinión es que quizá un resultado anti-euro en Grecia al final hubiera sido mejor. Si Grecia decide quedarse en el euro sigue la incertidumbre, no se sabe si pagarán, si harán reformas o si qué. En cambio si se hubiera ido, eso ya es una certidumbre, que es lo que gusta a los inversores. ¿No pueden ir por ahí los tiros?

MINEROS Y ASTILLEROS

MANUEL: Alguien debería hacer algo con esto. Tanto unos como otros han dejado de ser rentables, pero claro, ningún político quiere comerse ese marrón, por lo que el estado sigue enchufando dinero. Para qué? Todos sabemos que hemos dejado de ser competitivos en ambos sectores y que terminaran cerrando mas temprano que tarde. En Cadiz se pasan el año pescando y sembrando lechugas, y claro, cuando se les acaba el chollo, a cortar el puente y causar destrozos que despues pagamos todos. Yo trabajo en el sector del telemarketing y estamos sufriendo la salida de todos nuestros clientes hacia sudamerica, y no me pongo a hacer terrorismo callejero, y si por un casual se me ocurriera, me llevaría todos los palos (los míos y los que no les han dado a ellos).

GONZALO: Cuánto cobra un minero? Todo aquel que sea subvencionado por el estado el sueldo máximo que deberían cobrar son 1000 euros sin distinción de categoría. Muchos españoles no llegan a los 800 y no ven un euro de subvención. Seguro que se acababan las manifestaciones.

SOBRE CATALUÑA:

CARLOS: ¿Cuántas empresas públicas ha cerrado Artur Mas? Hay cientos de empresas públicas catalanas ¿Con cuántos millones de euros sigue financiando diarios independentistas, online o no? ¿Cuántos canales de TV ha cerrado? ¿Cuántas embajadas ha cerrado? Miguel A. Rodríguez, si dices que la Generalitat se está comportando, da datos. Lo único que hace es recortar a los funcionarios y ahogar a los hospitales. La cosa identitaria, ni la ha tocado. Ahora el euro x receta.

HIPERCOR

MARICARMEN: Nunca olvidare la muerte de estos niños. Fue un mazazo yo tenia una hija de 13 y otra de 11 y...Toda mi Energia con ella. Estoy emocionada despues de 25 años nunca olvidare la noticia y las muchas ambulancias que sonaban en una Barcelona en viernes tarde llena de dolor. El Gerente de Hipercort fue compañero mio. Su vida tambien fue sesgada, aunque no tuviera ni un rasguño.

PABLO: Que asco de pais. Me avergüenzo ahora mismo de ser español.

CARLOS: estoy de acuerdo contigo. SIEMPRE he defendido que los asesinos de terrorismo se pase el resto de su vida en chirona.

ELENA: ¿Dónde están los funcionarios y políticos corruptos que malversan para ellos? ¿Como puede poner una administración trabas a una pobre persona que ha perdido a sus hijos y a su hermana en un atentado terrorista? Es tan facil como hacer la vista gorda e ir pasando el expediente hasta que llegue a su fin.

PARTIDO DE LA SELECCIÓN

JOSE MIGUEL: la selección tendrá un fútbol más vertical cuando d. vicente del bosque introduzca a Jesús navas como titular, en detrimento de un endiosado torres, y álvaro negredo como punta.