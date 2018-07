Amnistía fiscal y rescates

PONERSE LAS PILAS DICE JUAN

Efectivamente, hay que ponerse las PILAS y trabajar. Pero venimos de una situación en la que SOLO se han subvencionado empresas con el único valor de ser, los dueños, amigos de los partidos políticos de turno y sin NINGÚN KNOW-HOW, como dicen los ingleses. Así que ahora que se han acabado las subvenciones, ya no quedan nada. No quedan ni empresas de esas que lo único que sabían hacer era malversar los recursos, sino que ha aniquilado el saber hacer de las "buenas empresas". Ha quedado destruido todo el sector industrial. Efectivamente, nos vamos a poner a trabajar, pero nos vamos de España.

AMNISTÍA FISCAL

NACHO: Tengo un hijo de 7 años, y quiero que triunfe cuando sea mayor y no sea un currela hipotecado como su padre. Asi que le digo, en el cole NO pegues y se amable con la profesora y educado con todos, pero coje todo lo que puedas para tí y que no compartas nada y aprovecha las actividades en grupo para tu propio beneficio, e intenta cambiar cromos o juguetes malos por otros muy buenos, pero siempre de forma educada, porque solo se castiga a quien pega.

ANGEL: Tanto machacar sobre las bondades de ayudar a Bankia con dinero público o por blanquear dinero negro acabaran por convencer a la gente de las medidas del gobierno. Yo no estoy endeudado y no he apoyado con mi voto a políticos que han despilfarrado. A partir de hoy también comenzaré a defraudar, para no quedar como el más tonto de la fiesta que siempre es el que acaba pagando.

RESCATES:

JUAN: Supongo que si, entre todos, ponemos el dinero que precisa un banco para ser "rescatado" porque ha fallado todo su negocio inmobiliario, se considerarán saldadas todas esas hipotecas ¿O es que encima ese banco seguirá reclamando esas hipotecas?

Javier: España tiene la imagen que tiene para el resto de las grandes naciones de Europa ganada a pulso, y no es fiar prestar o dar dinero a una nación, que su banco de España y su director no sabia nada o callaba del gran agujero de Bankia? quien se arriesga a dar dinero a una nación que gestiona tal mal...? Si además de esto, ven que se reeligen gobiernos autonómicos que han sido corruptos o han mirado para otro lado en casos de corrupción el caso se agrava. Tenemos y votamos lo que nos merecemos.

DECLAS DE JUAN ROIG

CLARA: Pues yo estoy de acuerdo con Roig. Creo que el 90% de los españoles está pensando solamente en que llegue el fin de semana, o las vacaciones. En las fiestas del pueblo. Y en ascender y progresar, sí, pero para cobrar más. El sueño español, vivir de las rentas. Cobrar más y trabajar menos. Así nos pinta el pelo.

ABEL: Yo estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Roig en que todos somos responsables de la situación actual, y lo llevo diciendo meses, me atrevería a decir que años. Obviamente, no todos en el mismo grado, pero sí de una forma u otra. Somos responsables cuando hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades (los bancos no nos ponían una pistola en la sien para pedir créditos hipotecarios para comprarnos casas que, a todas luces, no nos podíamos permitir, y en los que además incluíamos el coche, las vacaciones y lo que se terciara). Somos responsables cuando no pagamos el IVA en las reparaciones que nos hacen en casa o en el coche. Y así una larguísimo etcétera.

CARLOS: Trabajo unas 10 horas al día de lunes a viernes, en una de las cuatro empresas mas grandes de España, cobro 1000 euros, veo a mi hijo dormido porque llego a casa tarde. Me quiere explicar el tal Roig cuanto mas tengo q trabajar? Porque no hablan de las jornadas partidas eternas, de sueldos que nos permiten lo justo y de la ausencia de la conciliación de la vida familiar y laboral? que Roig y sus amigos poderosos se den una vuelta por el verdadero sustrato social español.

DAVID: Señores, no reconozco de quien hablan ustedes cuando hablan de productividad, ni de gente qué simula estar enfermo para no ir al trabajo. Desde cuando las ovejas negras son el ejemplo a resaltar? Soy ingeniero técnico, trabajo entre 9 y 11 horas al día con gente muy preparada, si hay que echar horas se echan, sin cobrar un duro, y por la mitad de lo que lo hace un alemán o un australiano, por ejemplo. Llevo con él sueldo congelado desde 2005, he sobrevivido a un ERE, en donde se me ha bajado el sueldo (los que no, a la calle), por la subida de impuestos se ha vuelto a reducir mi salario, y estamos en ciernes de otro nuevo ERE. Díganme donde pueden encontrar más productividad por menos salario.

TOMÁS: pues yo soy funcionario del estado (mal pagado) y ya firmaría por hacer 37,5 horas a la semana, no somos todos igual: estado, autonómicos y municipales

ENTREVISTA A MONTORO

NOEMÍ: por favor, dígale a Montoro que las personas que pagamos nuestros impuestos estamos hartos. Que digan que no hay otro remedio que la amnistía fiscal porque no tenemos ni un duro, pero que no digan que no es un castigo a estar pagando tus impuestos religiosamente y un premio a quien no lo ha hecho. Van a tener que pagar, como él dice, pero ?cuánto tiempo llevan sin pagar?

FRANCISCO: ¿sabe cuál es el origen de la amnistía fiscal? muy sencillo, una injusta política fiscal y la absoluta dejación de las funciones de vigilancia. Así que, pónganse manos a la obra, o quítense de ahí para que otros lo hagan. Si no mejoran, no les volveremos a votar.