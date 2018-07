Hartazgo ciudadano

MARCHA DE MAFO:

JOSE MIGUEL: ni que decir tiene que el sr. Fernández Ordóñez, de estar en otro país, no volvería a ver la luz del sol en mucho tiempo. En España, lo más probable es que se vaya de rositas, como de costumbre.

ANTONIO: ¿si el señor MAFO dimite por motivos personales? ¿Nos ahorramos tener que pagarle la indemnización por despido o se lo va a llevar calentito como todos estos "Figuras" de las finanzas que solo encuentran fondos para sus pensiones?

Carlos: ¿que porque se va? averigüe más bien porque se estaba quedando: me pregunto si el gobernador tenia derecho al mismo paquete retributivo de irse sin completar su mandato. Igual el gobierno le ha arreglado el problema para poder facilitarle la salida.

COMPARECENCIAS

JAVIER: Ni al PSOE ni al PP les interesa exponer la verdad de lo que ha pasado en las Cajas (ellos ya lo saben):

Han saqueado las Cajas para mantener sus PARTIDOS y sus FUNDACIONES.

Han saqueado las Cajas para hacer OBRAS INÚTILES que les aseguraran la reelección.

Han saqueado las Cajas para alimentar a SINDICATOS y PATRONALES.

Han saqueado las Cajas para ALIMENTAR a sus PARTIDARIOS.

¿Cómo van a arriesgarse a que TODOS descubran como se financia el "chiringuito" político-sindical-patronal del Estado de las Autonomías? Sería el fin del sistema. ¡TOCA SUFRIR!

BANKIA E INDEMNIZACIONES VARIAS:

Álvaro: es de vergüenza que un individuo de la CAM, el señor izquierdo, se lleve por su mala gestión 14 mill de euros. debería usted, y los medios de comunicación contarlo a diario para bochorno de ese personaje. ya que se lo lleva, que pase vergüenza, si es que le queda algo.

JORGE: no debe cobrar la indemnización de los 14 millones. hay antecedentes. en los contratos para la jubilación parcial se incluía una cláusula por la que los trabajadores tenían derecho a una indemnización, indemnización que las empresas no querían pagar, y en septiembre de 2011 el tribunal supremo dicto una sentencia en la que declaraba que la tal cláusula se tenia por no puesta. si para unos trabajadores con un sueldo mileurista no es valida una cláusula de indemnización de 15 días de salario, con mas motivo se tendrá por no puesta una cláusula de indemnización multimillonaria para un señor que ya se ha llevado mucho y con una pésima gestión quie ha llevado a la ruina a su empresa.

IGNACIO habla de Rodrigo Rato y pregunta: si al poco tiempo de dejar un ministro de económica su cargo, se viese envuelto en un fraude multimillonario de facturas falsas, o un ministro de interior en trafico de drogas, no debería dar alguna explicación, por lo menos por responsabilidad política (ya se que este concepto no existe en España). y no creéis que debería ser investigado, o como se suele decir, para robar mejor una corbata que una pistola.

MARÍA JOSÉ:

¿Qué debemos hacer con los planes de pensiones? En nuestro caso llevamos poniendo dinero hace 21 años y mi marido tiene 53 años yo aún tengo 55.

JESÚS:

Pero como vamos a estar tranquilos, si llevamos ya mucho tiempo sin trabajar, con riel riesgo de que nos quiten nuestra casa, de que no tenemos ni para comer, como vamos a estar tranquilos. ya necesitamos soluciones urgentes.

UNA OYENTE: Ahora al escuchar al Sr. Niño Becerra decir que nos quedan 2 ó 3 años muy malos....casi me da algo ¿Cómo pretenden que no cunda el pánico? ¿Cómo no vamos a estar indignados, con los políticos (sobretodo con Zapatero), con los bancos, con los sindicalistas, con el gobernador del Banco de España y con todo aquel que ha podido hacer algo? El IBEX cae, la prima sube..... Lo siento estoy muy muy negativa......

PEPE:

Si debiéramos un millón de euros a Europa, España tendría un problema; pero como debemos mil millones el problema es para Europa

ENTREVISTA A LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

José Robles, alcalde de un pueblo de 3000 habitantes, la junta de Andalucía debe al pueblo 1.128.000 € en concepto de IBI 2011 de un embalse desde el 31 de agosto del año pasado. Sin embargo cuando el ayuntamiento tiene que pagar la Junta nos lo retiene con intereses recargos etc...

Me gustaría que le preguntase cuando van a pagar los IBI de los embalses se 2011, solo en Granada hay 26 municipios afectados

RAMIRO: No solo defiende de forma totalmente vergonzante el impago de la junta, que ha llevado, por ejemplo en mi empresa, al despido de casi 20 trabajadores. Encima justifica la gestión tan deplorable con el mal de muchos, comparándose con otras comunidades. ¿Es que nunca van a admitir nada? Lo más frustrante es saber que estos señores robaran impunemente durante 4 años más, y tiraran de su red clientelar para ganar las próximas elecciones.

HÉCTOR: Cuando he escuchado hablar de cajones y de decir la verdad a la señora Diez, no he podido evitar sonreir... La única diferencia entre el deficit oculto de Madrid o Valencia, y el de Andalucia, es que este último sigue oculto, igual que hubiera pasado en castilla la mancha si hubiera ganado el psoe. Y luego a parte, el nivel de nuestros politicos, que a cada pregunta responden con "y el partido xxx más". Lamentable

DERECHO A RÉPLICA