La portavoz: los Goya, la peineta de Bárcenas y el espionaje

LOS GOYA

Patricia: Solo quiero decir: A estos Señores no los veo en la puerta de la Junta de Andalucia pidiendo que se aclaren los ERE (800 millones), en MercaSevilla, pidiendo explicaciones del Plan E, En Leon, donde el Sr. Zapatero se esta haciendo la casa, en uno de los mejores barrios, pedir explicacion de todos los altos cargos con super sueldos, explicaciones de los 3000 € por nacimiento, Donde estan la Pajin, Aido, Corredor, y todas las FANTASTICAS, de Cataluña nada?, de los despilfarros en Castilla la Mancha?????hay tanto que podrian averiguar pero no es mejor CALLAR. Pero si los veo cobrando muy buenos sueldos, Vistiendo ropa de marca, cenando en los restautants que uno tendreia que ahorrar 3 meses. y se podria de decir mas o no??? En fin una HIPOCRECIA

IGNACIO: Gana anoche un Goya una peli cubana en la categoria de mejor film iberoamericano.... y nadie desde el publico grita libertad o democracia.

Que rara es la gente del cine no?

JOSE MARÍA: Imposible, año tras año, intentando que esta panda de culturetas den la talla y se limiten a disfrutar de la gala, de los premios y la noche, pero no, ellos siguen erre que erre empeñados en sacar la rama izquierdosa y poner en escena reivindicaciones políticas y desluciendo la gala. Luego se extrañarán de que cada vez seamos más los españoles que nos negamos a ir al cine a ver sus películas......!!!Una lástima!!!!.

Eduardo: Ole… por el interés de investigar el fallecimiento del Padre de esa Señorita Cómica, dudo que lo más imprescindible en un Hospital Público “una manta” para cubrir el cadáver, según dijo. Debo a puntar que en un hospital no se cubre con una manta un cadáver, solo si es por muerte súbita/accidental y es en la vía pública, aparte de que precisamente el Gobierno, lo que quiere corregir es que la Gerencia de los Hospitales sea privada para evitar, si es verdad, estos errores. O sea que mejor ejemplo no ha podido emplear la Cómica

Otra: ¿Imaginan que pasaría si en la entrega de los Oscar sirviera para protestar de las actuaciones del Gobierno?

Francisco: La Gala de los Goya fue el programa con más audiencia anoche,

digamos que con quien tenía que conectar el programa, lo hizo y gustó. Y la "molestia" que sienten muchos con respecto a las ironías y críticas que se hicieron durante la gala, no hace más que demostrar que a quienes tenían que llegar esos mensajes ... les llegó.



LA PEINETA DE BÁRCENAS

JUAN: Yo estaba alli, en el aeropouerto. La peineta se la dedico a la gente que lo estaba insultando. Yo fui el que empece y le dedique varias palabritas. Luego, mas gente se animo. El tipo salió con la media sonrisa de siempre. Es increible.

CASO NOOS

jose miguel: parece que fue ayer cuando vimos a iñaki urdangarín, en el primer día que declaró en los juzgados de palma, manifestando en la puerta su inocencia y la legalidad de sus negocios. y según parece, se ha llevado el dinero para ayudar a discapacitados usando la corona. qué asco.

Jose luis: me parece increíble que “alguien” (¿para qué está el cgpj?) no obligue al juez del caso a exigir al sr. torres que le dé toda la documentación que tenga, ¿de qué va esto? ¿de desprestigiar a la corona? ya está bien de tanto cachondeo, que investiguen bien, acabe el circo y que juzguen a quien tengan que juzgar. y al que sea culpable, que le condenen, sea torres, urdangarín, ambos o la portera del piso. por cierto, de paso que alguien explique porqué tienen que declarar en sábado: ¿para montar más circo y haya más repercusión porque hay menos noticias?

ESPIONAJE

DOMINGO: Reprobable es el acto de espiar y chantajear. Pero si espias y no hay nada con que chantajear.....el caso es que todos los espiados tienen algo con que chantajearles......

Manuel: No sé de qué se sorprenden. ¿No recuerda nadie el informe Crillon? Esto de los informes no es nada nuevo. Entonces, no recuerdo si Mario Conde o quién, demandó al PSOE, y la sentencia dictó que hacer dicho informe no era delito. El PSOE sacó pecho aireando su inocencia, pero nadie pareció notar entonces que la sentencia no dijo que el informe no se hizo, sino que hacerlo no era delito.

Cosme: ¿Se le podría preguntar al Sr. Mas si estos espionajes son producto de las famosas "clavagueras del Estat", a las que se refería poco antes de las elecciones en Catalunya? El Sr. Homs, fiel a su poca imaginación, lo único que se ha ocurrido es decir que con estos informes lo que se busca es poner palos al proceso soberanista, cuando en realidad,las cloacas más pestilentes las tenemos en la Generalitat de Catalunya.

ALEJANDRO: Soy detective privado y me da mucha lástima lo que he oído esta mañana. Se nos esta tachando de espías y mafiosos. Sepan que para conseguir la licencia hay que hacer 3 años de estudios universitarios y que la licencia la otorga la dirección general de la policía y el ministerio de interior. Sepan también que tenemos al menos una inspección al año por parte de la policía.

Un detective privado no puede investigar a cualquier persona, la persona contratante ha de estar legitimada para ello (familiar, relación económica, empresarial...)

Créame qué estamos muy atados de pies y manos ya, y que informaciones y opiniones como las que se han lanzado en su programa esta mañana no nos ayuda en nada, sobre todo a los que cumplimos la ley de seguridad privada.

CONCEJALES Y AYTOS

ANTONIO: ¿Pero no dijo Rajoy el 11 de julio de 2012 en la misma intervención en la que dijo que bajaba la ayuda a la vivienda para los jóvenes, anulaba la paga extra a funcionarios y nos subía el IVA a todos, que iba a reducir el 30 % del número de concejales? ¿Se cambia esa propuesta de tanto calado y nadie confiesa que ha rectificado?

Miguel Ángel: De donde se ha caído el Sr. Beteta? Porque no se aplican la misma regla de trabajar por España los senadores, los diputados y partidos políticos? En cuantos aytos de menos de 1000 hab ha estado para ver todo lo que hace un alcalde de este tipo? Es de risa y una vergüenza.

José: acabo de escuchar al sr. beteta y reitera la premisa errónea desde mi punto de vista y el nuevo "mantra" de que los servicios serán más eficientes y eficaces si lo gestionan las diputaciones. Llevo 22 años de concejal y 14 de alcalde, no sabe lo que está diciendo