Esperanza Aguirre en el foco de la noticia

AGUIRRE

Jose Luis: Sólo José Tomás y un partido de dobles masculino de tenis tienen más pelotas que Esperanza Aguirre. Espero que no tenga el mal gusto de irse con Mario Conde. Creo que esta decisión le cuesta Galicia al P.P. Pero se va la única militante que dice las cosas claras y concisas.

Antonio: Yo creo que es un cumulo de circunstancias, pero creo que ella siempre ha soportado todas las consecuencias de sus acciones, pero en esta ocasión está teniendo que soportar una serie criticas a su persona por medidas que ella no esta de acuerdo. Su electorado le recrimina la subida del iva siendo ella la más detractora de la medida, y asi una serie de medidas que han echo que se sienta menos querida por sus votantes.

RAQUEL: Soy votante del PP y también interina de educación en la comunidad de madrid, no he seguido la marea verde porque creo que por trabajar dos horas más a la semana la calidad de la educación no se ve afectada. Pertenezco a los interinos habilitados en inglés para impartir otras asignaturas en inglés, este curso nos contratan desde septiembre hasta junio, así se ahorran julio, agosto y parte de septiembre. Sí somos interinos, pero estamos cubriendo puestos vacantes porque no hay suficientes funcionarios de carrera con formación para impartir la enseñanza bilingüe. Ayer tuve sentimientos encontrados, pues respeto a Aguirre porque me parece una gran política, pero me parece un poco broma de mal gusto que presuma de su programa bilingüe que este curso piensa mantener contratando a interinos "low cost ".

Alejandro: La liberación de horarios comerciales, no es precisamente un éxito para los pequeños comercios que están dentro de los centros comerciales. Los centros comerciales obligan a abrir a sus alquilados, todos los días que estén abiertos, y los locales que no abren son multados. Y la cifra no es de broma. Para un pequeño comercio significa la obligación de estar todos los fines de semana abiertos, o contratar a personal alternativo. Muchísimo de estos comercios no pueden darse este lujo, tal y como están las ventas actualmente. La apertura de centros comerciales los fines de semana no suponen ninguna mejora de ventas en estos comercios, ni siquiera en las grandes marcas.

MARIANO: Le deseo lo mejor a la Sra. Presidenta pues mi mujer tambien padecio cancer que no supero, dicho esto en la empresa que yo trabajaba antes de irse a pique los grandes directores dimitieron todos de sus cargos y salieron corriendo. Hay un dicho muy comun que dice que cuando el barco se unde las ratas son las primeras que abandonan el mismo.

ANGEL: Aguirre tiene algunos aciertos aprovechando Madrid como capital pero también sonoros fracasos como sus autopistas radiales. Para mí ha gobernado a golpe de titular y populismo más que otra cosa. Muy liberal pero se ha tirado 30 años viviendo de lo público y deja a la comunidad una deuda que nadie esperaba. No la voy a echar en falta.

ENTREVISTA A RUBALCABA

JOSE MIGUEL: De federalismo el PSOE no puede dar lecciones a nadie y menos a los castellanos, a los que nos seguimos sintiendo castellanos pese a todo. Un caso palmario es el de Castilla, única nacionalidad histórica que no sólo no ha sido reconocida en este estado de las autonomías sino que fue troceada y silenciada durante la transición de modo que se anulase su fuerza política, territorial, demográfica, económica e histórica para que así no pudiera servir de contrapeso a los nacionalismos periféricos. A esta situación contribuyó especialmente el PSOE que promovió la creación de cinco territorios para que no se articulase un único, y poderoso, ente castellano.

Manuel: Alguien escucho ayer contestar a rubalcaba algo que tuviera que ver con la pregunta

IGNACIO: Y nadie le ha preguntado al Sr. Pérez Rubalcaba o a este Sr. Fernández Vara, si tan fuerte van a defender la unidad de este nuestro país, que hacían altos dirigentes del PSC en la Diada pidiendo la independencia??

En este sentido: ANTONIO: Lo de que los socialistas estarán enfrente de los indendentistas lo dice por que tocan elecciones y es lo que le conviene? no se nos olvide si alguien ha hecho mucho por dar aire a los independentistas han sido los socialistas del tripartito y el anticonstitucional estatuto catalan.

CATALUÑA:

INMA: habeis oido lo que dijo ayer el Sr. Mas? dijo que se ha exportado mucho mas al exterior que a España y que en los tiempos que vienen se tiene que incrementar la exportación al exterior.

IGNACIO: Lo que denuncia Herrera de, donde están los no nacionalistas catalanes ? que haberlos los ahí. Esta denunciando la falta de libertad existente en Cataluña al igual que en PAIS vasco.