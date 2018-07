Cataluña acapara la atención

LUIS: Mientras hablamos de Mas y Cataluña no hablamos de que seguimos con un paro aberrante, que no llegamos a fin de mes los que tenemos la suerte de trabajar todavía, que todo lo público, como educación y sanidad, se está quedando en nada, y que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ¿a quién le conviene que no se hable de lo que le importa a la gente de verdad?

ENCUENTRO RAJOY-MAS

JOSE MIGUEL: por el aspecto y las declaraciones del sr. artur más, tras la reunión con rajoy, una cosa ha quedado clara, la tristeza de cristiano ronaldo se la ha llevado el señor más para cataluña; y no es de extrañar, volverte para casa con la misma deuda, de más de 40.000 millones de euros, es para llorar

MIGUEL: Querría mostrar mi alegría porque el PSOE no se muestre de acuerdo con las veleidades independentistas del Sr. Mas. Ahora bien, conviene recordar que si estamos donde estamos es porque el Sr. Zapatero, con el apoyo del PSOE-PSC, levantó un Estatut que ya estaba completamente hundido.La herencia del Sr. Zapatero, por desgracia, la pagaremos durante muchísimos años y no solo en lo económico.

ANDRÉS: Somos muchos los catalanes, no independentistas y del barça. Y el pasado partido en el camp nou al grito independentista hubo silbidos en contra, aunque nunca lo querrá reconocer toda la casta local. Los empresarios empezamos a estar hasta el gorro de tanta tontería y queremos que Mas y demás gente se dediquen a trabajar y a mejorar la comunidad, y dejen de tocar las narices.

ROSA: Totalmente de acuerdo con Nicolás...A LA CARTA NO. Por mí se pueden ir pero con todas las consecuencias, ya estoy harta de victimismo. Me dá mucha pena que les hayan metido en la cabeza a los catalanes que la culpa de sus males la tenga España. Luego se quejan de que se fomenta el anticatalanismo, con estas cabezonerias, no me extraña.

NACIONALISMOS

IÑAKI: Los nacionalismos vasco y catalan, se basan en intereses económicos y políticos, pero intentan hacer creer que hay justificación histórica incluso cultural y hasta étnica. Para esto se necesita fomentar la confrontación y el creerse superior y victima, y esto en épocas de crisis es más fácil y peligroso. A mi me da mucha pena y además soy muy escéptico, he visto como las hijos y ahora nietos de inmigrantes son fervorosos nacionalistas y dicen aquello de “puto español”, así pues que no decir de los que se consideran además de “pura raza”. Puede parecer que exagero, pero vivo en Navarra, y esto cada vez va a más, tengo que reconocer que el nacionalismo ha hecho una gran labor desde abajo, y esto va a más.

RESCATE:

EMILIO: ¿Como no va a pedir el Sr. Gonzalez el rescate?, con la cantidad de dinero que supone y todo pasando, ¿por donde?, ¿por los bares?, ¿por las panaderias?, no señores, por los bancos, ¿quien se va a llevar las comisiones?, Los bancos..... No conozco a nadie mas interesado en el mundo en que España pida un RESCATE, los que siempre ganan.....

OTRO: Con el rescate, ¿el crédito va a fluir como en Portugal y grecia o menos? ¿Me puede decir Vd. en que han mejorado Portugal o Grecia tras el rescate? Gracias por anticipado

MARTÍN: Felipe fue un visionario, sentenció “TODO ES LA MISMA MIERDA”. Es la frase más savia del siglo XX español hablando de los políticos españoles, incluidos los catalanes.

Todos son lo mismo: corruptos o tontos. Ningún compañero de los corruptos se da cuenta de nada y siempre pide respeto para el imputado, que menos. Ningún compañero denuncia a alguien de su propia cuerda por corrupción y la hay a destajo. Resumiendo o son tontos o corruptos y en ambos supuestos hay que prescindir de ellos. No hay que prescindir de la democracia, solo hay que retirar de la política activa a esta casta repugnante y cuanto antes mejor para todos.