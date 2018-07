Variedad de temas

ENTREVISTA A ANGUITA:

ALBERTO: No creo en el comunismo. Yo creo que lo que Julio Anguita llama comunismo, yo le llamo Sentido Común. Alguna vez le he votado, no al comunismo, sino a él.Creo que es el político más coerente que ha existido en la democracia Española.

OTRO OYENTE: Ahí lo tenéis, un señor que habla claro, que dice y cuenta las cosas como son, que no se esconde nunca. Que tiene el discurso que algunos tacharían de soñador. Para mi un caballero de la cabeza a los pies.

DAVID: creo que defiende un comunismo de postal, ideológico, pero no real. eso ya no existe.

ANGEL: He escuchado con gran horror como ha admitido que hiciera apología de la Unión Soviética como gran modelo de sociedad. Me parece denigrante que se permita realizar este tipo de apología en público ya que, al igual que debemos criticar el fascismo, nazismo y franquismo debemos realizar lo mismo con aquel periodo detestable de la Europa del este. Hablo con conocimiento de causa ya que soy descendiente de checoslovacos que vinieron a España en los años 30, no pudiendo regresar a su país hasta mitad de los 80, siendo perseguida su familia durante muchos años y mueriendo, literalmente, de frio y hambre (viviendo 15 personas en una casa de un apartamento debido a que no se debía de ser opulente).

PSOE

ANTONIO: El PSOE ha vuelto, sí,...a vuelto a defraudar. Un congreso más y una oportunidad más perdida para haber ofrecido a los andaluces algo más que vacía demagogia: nada de asuntos de interés, nada de soluciones ni de relevos imprescindibles,... Sólo grandes frases vacías y piropos interesados a Susana Diez, mediocre aprendiz de demagoga, aplaudidora y cómplice de Griñán. Un Congreso de mucha mediocridad, mucha Susanitidad y babeante entusiasmo ante una artificial líder impuesta a dedo, cuya única aportación de futuro consiste en repartir permanentes sonrisas a una Andalucía que sigue a la cola de España y en la peor situación de su historia reciente.

OTRO: Todo lo que ha estado diciendo Ignacio, acerca de las actuaciones internas que esta llevando Susana Díaz para convertirse en el nuevo líder del PSOE, me hace pensar lo poco útil que son los políticos, que dedican mucho tiempo y esfuerzo para alcanzar el poder, Incluso entre sus propios "colegas". Luego llegan a presidentes del país y no me extraña que no sepan hacer otra cosa. Además, en particular, como dice Ignacio, Susana Díaz me parece que va a ser el próximo zapatero, mucho discurso pero a la hora de la verdad ni tiene experiencia en gestionar ni creo que sepa hacerlo.

VIAJE DE MAS A INDIA

MARTIN: No se a qué viene esa fina ironía sobre el viaje a la India del Sr. Mas y los lazos entre ambas regiones. Todos los catalanes sabemos que una de nuestras más enraizadas tradiciones. "el caganet" de los belenes, no es sino un indio, de la India, que vino de visita, le gustó lo que vió, y se quedó.

VIOLENCIA

Antonio: Como le llamamos , cuando en una separacion o divorcio, uno de ellos es propietario al 100 por 100 de la vivienda y con la excusa de la custodia se la dan a la otra parte, y esta otra parte mete alli a su nueva pareja, en una vivienda que no es suya. y el propietario legitimo se tiene que ir a vivir debajo de un puente.. ,, le quitan la vivienda y hasta la dignida ...y a quien le toca casi siempre irse debajo del puente... adivinelo...hagale esta pregunta a alguien cuando estreviste relacionado con las separaciones y los divorcios

Oscar: Tengo entendido que hoy se celebra el día internacional contra la violencia de género. Yo pregunto: ¿Quién con un poder de comunicación como el suyo va a ser capaz de poner un poco de luz en esto de la violencia DOMÉSTICA? Digo DOMÉSTICA porque así debería llamarse.

Yo sufrí durante años una violencia inexplicable. El día que dije basta empezó mi verdadero calvario. Mi esposa llegó incluso a golpearme buscando que yo respondiera con violencia, por supuesto que no lo hice, por el contrario la denuncié y al juez y al fiscal solo les falto reírse de mi.

Hoy, después de ser expulsado de mi casa he comprendido cual es la causa de que tantas mujeres mueran.

En este año han muerto muchos hombres a manos de las mujeres pero ¿QUIÉN HABLA POR ELLOS?