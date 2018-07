Reacciones a las declaraciones de la ministra Báñez sobre las pensiones

Reacciones a la entrevista con la ministra de Empleo, Fátima Báñez

FRANCISCO: doy un ejemplo práctico para las madres: En los próximos cuatro años, por ejemplo, con una inflación media del 2,5 % las pensiones subirán en el mejor de los casos un 4%, resultado de aplicar el impresionante 0,25 % anual y otro 0,25 % anual más para hacer más impresionante lo impresionante. Es decir para comprar lo que hoy compramos con 100 euros necesitaremos 110; pero en lugar de 100 euros tendremos 104. Es decir serán los pensionistas más pobres. Podemos resignarnos a ser más pobres si no queda otro remedio, pero deberíamos exigir que no se nos engañe.

OTRO: Pero se piensa la ministra que los pensionistas somos todos imbéciles cuando presume y nos dice que con el mínimo de subida del 0,25% ya no se congelaran las pensiones? Y qué pasará si nos suben eso durante diez años y la vida sube un 3% de media en esos años? Qué poca vergüenza hay que tener para presumir de esto.

ANGEL: ¿y qué hace el gobierno con el mayor problema del paro que no es otro que los mayores de 45 años despedidos, recientemente, con la reforma laboral del gobierno?

Otro: Y los que somos emprendedores "en activo" ¿por que no tenemos las mismas oportunidades?, lo que esta claro es que nosotros si somos un activo seguro, ¿por que no se nos apoya igual que a los nuevos?.

Marian: Tendrían que decirle a esta señora que lo de los emprendedores está muy bien, pero antes que esto hay que ayudar a las empresas que están funcionando todavía. A todas esas empresas que han tenido que hacerse exportadoras y a las que Hacienda les debe miles y miles de euros de IVA. Empresas que están asfixiadas por esta situación, que no dan a basto para pagar intereses a los bancos porque tienes que intentar financiar la dueda que tiene Hacienda con ellos. Por favor, esto es sangrante, nos estamos muriendo. Somos empresas pequeñas pero también creamos puestos de trabajo.

Sobre los créditos: JUANMA, quiero decir que haberlos “haylos”, pero los bancos no los quieren dar, no les interesa, lo estamos viviendo aquí en Vizcaya. Te ofrecen otros propios de ellos mismos, no los ICO. Para quienes son esos créditos?

Sobre el caso Faisán

Héctor: Entonces según la versión del jefe de la Policia, en vez de hablar con la Guardia Civil para pedirles que no les fastidien a su "topo", consideró más lógico llamar al terrorista para para darle un chivatazo. Hombre, si me hago el tonto y me lo creo, es un ejemplo de colaboración entre cuerpos del estado.

FRANCISCO: Me pregunto si a alguno de ustedes les parece insignificante, por no mencionarlo, el hecho de que a todos los etarras que no se detuvo el día del chivatazo en el Faisan se les detuvo unos días después. ¿Podría ser que cuando se les detuvo, sólo unos días después, tocaba, y el día del chivatazo no?

Cataluña

XAVIER: ¿Renacimiento de la extrema derecha? En Cataluña nunca ha muerto. Hay tenemos el continuo goteo de agresiones a militantes de personas que no son secesionistas, el ataque a sus sedes y puestos informativos en campaña electoral, o las reiteradas declaraciones de Marta Ferrusola o el hoy difunto Herbert Barrera (ERC), en contra de personas de otras razas que no sean de la suya y a favor de una “Cataluña pura” (“Cataluña catalana” según expresión suya).

Juan: ¿Y con esto de la Independencias quién gana algo? ¿No somos cada vez más dependientes? A mí me parece que esto es solo un rollo de los políticos.

Consuelo: Si el valor de una moneda de un país se basa en las reservas de oro que dispone, Cataluña de donde lo sacaría...tal vez de sus amigos los Qataris??? Soy Catalana aunque hace años que no resido allí y me da miedo pensar a quien están intentando vender mi patria chica.

DAVID: con respecto a Rubalcaba, me gustaría saber lo que piensa, ¿somos todos los españoles iguales o hay 2 o más tipos diferentes??, lo digo porque claro, ahora España tiene que ser federal, pero sólo ¿porque lo dicen catalanes y vascos?? el resto de los españoles contamos tan poco para decir que el sistema actual ha caducado, nuestra opinión contará, y ya puestos, sr. Rubalcaba, y si aragoneses, madrileños, extremeños ... queremos la independencia, ¿le parecería bien el derecho a decidir??

Sergio: De verdad, estoy harto. Llevamos años hablando de catalanes. Todos los días, todos los malditos días sale algo de los catalanes en la prensa, en la tele, en la radio. Estoy desbordado, harto, agotado de escuchar la mierda de los problemas de los catalanes que encima se creen el centro del universo. Me empalaga lo catalán, me revienta, estoy saturado. Por favor, sacad otros temas, esto ya empieza a resultar enfermizo.