Todos contra el Gobierno

PAGOS AL PP SEGÚN EL PAÍS

Francisco: El tema de los papeles de Bárcenas se puede aclarar hoy mismo. O bien salen los responsables del PP con los documentos que demuestran que todas las donaciones y todos los pagos a los que se refieren los papeles manuscritos FIGURAN EN LAS CUENTAS OFICIALES DEL PP, o bien el PP sale hoy mismo y dice que toda la información de esos papeles es falsa.

Marcos: si fuesen pagos para gastos de representación, no tiene justificación el hecho de que sean importes fijos y periódicos a lo largo del tiempo. Eso parece más bien un salario encubierto. Además, tampoco tiene sentido que cargos como el de Aznar o Esperanza Aguirre, no tengan partidas para gastos de representación. Esto huele a muerto.

Francisco: se puede uno pasar toda la mañana intentando crear la hipótesis de que los papeles de Bárcenas puedan recoger "pagos de representación a justificar" olvidando que todos y cada uno de los implicados consultados por el Pais HAN NEGADO haber recibido esos pagos. Expresamente.

Luis: Hoy el partido del gobierno tiene que darnos muchas explicaciones acerca de esas cuentas y además también deben de dárselas a la justicia. Ahora entendemos el silencio del señor Rajoy y nadie negará que esto huele muy mal.

Isabel: Desde luego los políticos, en general, no tienen vergüenza, estoy escuchando a un señor del PP que dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Quién?, habrán sido ellos, porque con un sueldo de poco más de 1000 euros, difícilmente se puede vivir por encima de nuestras posibilidades. Y quien tiene un sueldo por debajo de 1000 euros, menos aún y son muchos los españoles que tienen un sueldo inferior a esa cantidad.

Pregunta a los tertulianos de juan carlos: Porqué todo el mundo, bueno, toda la prensa, está preguntando al Ministro sobre si los millones de Bárcenas que ha regularizado vía amnistía serán fraude o no, si por eso ya está exculpado o no, si puede ser imputado por el origen del dinero o no…? Acaso el Sr. Montoro es un juez? Porque el Sr. Montoro es quien debe explicar cómo se le va aplicar la ley? Acaso eso no es el rol de los jueces? Porque la ley dirá lo que dice…, indistintamente de lo que diga el Sr. Montoro, o no?

Emilio: Lo que hay que hacer en este pais, es recuperar la separación de poderes, que cada uno lleve a cabo su cometido, con independencia. Y no lo que tenemos ahora, dos partidos dirigiendo el cotarro.

SECCIÓN NICOLÁS: DAVID: La democracia funciona y la justicia cuando funciona bien vienen los indultos y los cortes de la cabeza del juez.Para atajar la corrupción hay q hacer leyes y no acuerdos de buena voluntad

Otro: ¿Está seguro Nicolás que la democracia funciona? ¿Si la esposa de Urdangarin no fuera la hija del rey, cree que de verdad no estaria ya imputada?

Jose: estamos de acuerdo en que la democracia en España funciona, pero creo que lo que pensamos todos los españolitos de apie es: ¿POR QUE NO DEVUELVEN INTEGRAMENTE EL DINERO QUE HAN ROBADO ?Ya que si roban 10 y devuelven 5 las cuentas no salen ¿DONDE VA A PARAR ESE DINERO QUE SE RECUPERA?

SECCIÓN FIDALGO: ¿No le parece vergonzoso el comportamiento de IU en Andalucía tapando las impudicias?. Dice preocuparle a usted los 22 millones de Suiza de Bárcenas y no habla de los ¡ 880 millones de € de los EREs ! .

ENTREVISTA A FÁTIMA BÁÑEZ

David: Y cuando se supone que se va a reponer esa subida de impuestos, o sea cuando se va a volver a poner toda esa subida de esos impuestos como estaban antes, es decir bajarlos. ¿Cuando se salga de la crisis? ¿y cuando se supone que se sale de la crisis? ¿cuando se cree empleo, y se suba el PIB?

CRISTÓBAL: pero madre mía, como tiene la señora ministra la poca vergüenza de decir que en España las instituciones funcionan??????? en este pais el problema es que hay demasiadas insituciones y ninguna aporta nada, las cifras de dinero que se mueven en las empresas publicas, fundaciones publicas, partidos politicos...son simple y llanamente insultantes. desde luego soy un simple trabajador, pero cada dia soy mas "braunista". desde luego no es el arte de ser politico, sino el arte de que te llamen tonto a la cara y encime des las gracias. y por favor nada de discurso socialdemocrata, o se controla o se deja al libre albedrio (ayudando a quien realmente pudiera necesitarlo), pero en estos momentos, sino sumas, restas!!

Lola: Ha pensado cómo va a solucionar el problema de los años sin cotización a la Seg. Social de todos los que salen a trabajar al extranjero y luego regresan?? Es mi caso: he estado 10 años trabajando en el extranjero y en mi vida laboral figura como que no existen. No siquiera me podría jubilar antes de los 70 para llevar a la base máxima.

EMPRENDEDORES:

Edu: a la pregunta de Carlos Herrera sobre los emprendedores autónomos entre 35 y 45 años, como un servidor, la señora ministra contesta por peteneras con el plan de pago a proveedores, etc. ¿ En dónde nos ayudan a personas como yo que me he arruinado y vuelvo a empezar???. Ninguna ayuda, porque las líneas de financiación(Ico) van a través de bancos y ya no quieren saber nada de empresas o personas que han tenido problemas.

luis: ¿Por qué no cuidamos a las empresas pequeñas para que no cierren y no vaya gente al paro? Y les paguen como mucho a mes vencido? Los grandes se comen a los chicos, pero son estos los que mantienen el país. TODOS AUTONOMOS