La portavoz de los oyentes: Los papeles de Bárcenas

FUNDACIÓN IDEAS:

JOSE MIGUEL: el asunto de amy martin ha servido para dejado claro que las fundaciones que actúan con dinero público se han convertido en una agencia de recolocación de altos cargos políticos que, tras apartarse de la primera fila, pasan a ocupar puestos de auténtico chollo con sueldos monumentales. y si no que le pregunten a los sres. caldera y mulas.

ASUNTO BÁRCENAS

CHEMA: Si, como dice Barcenas, se prueba que el cuaderno no existe y que esa no es su letra, Rubalcaba y EL PAIS deberian dimitir y ser juzgados por el inmenso daño causado a España.

Martín: ¿Cabe la posibilidad de que El País haya metido la pata por segunda vez? ¿o que haya sido manipulado?

Gloria: Con la Iglesia, digo con los medios de comunicación hemos topado. En el tema Bárcenas los medios de comunicación que han publicado “los papeles de Bárcenas” se van a defender como gato panza arriba y muchos de sus colegas los van a apoyar. ¿Y dónde queda la verdad? Menos corporativismo y más objetividad, señores. Y no lo digo por ti, Carlos.

Antonio: ¿Se han fijado en el detalle que en ”los papeles de Bárcenas” aparecen las columnas del Debe/haber tachadas y corregidas como Ingresos/gastos ¿ ¿Un Señor que maneja 22 millones de euros y la contabilidad de un partido tiene que cambiar eso para saber qué está llevando entre manos?

Inma: Yo me creería gustosamente la tajante negación de Rajoy si no fuera porque hace tiempo negó igual de tajantemente las acusaciones contra Bárcenas o contra Camps o contra cualquiera que estuviera implicado en la trama Gurtel. Incluso llegó a insinuar que esa trama se la había sacado de la manga la oposición para perjudicar a su partido. Todavía me acuerdo cuando ponía la mano en el fuego por la honradez de Bárcenas

Jose miguel: LAS DECLARACIONES DE MARIANO RAJOY SIEMBRAN DE TODO MENOS TRANQUILIDAD; NO SE LE OCURRE OTRA COSA QUE DECIR QUE "TODO ES FALSO, SALVO UNA COSA". Y ESA COSA, ¿ES BUENA O ES MALA? QUÉ AMBIGÜEDAD.

MARÍA SOBRE LA JUSTICIA: Lo que sorprende realmente es la celeridad de los jueces con el caso de los Pujol, por ejemplo, y la casi nula reacción ante la gravedad del caso Bárcenas que hasta se permite irse a Francia de vacaciones con total tranquilidad. Se aprecia claramente el doble rasero de una justicia que sirve a los intereses de nuestro gobierno.

Agustín para los tertulianos: LOS PERIODISTAS TAMBIEN TENEIS TELA MARINERA… ¿LA OPINION PUBLICA HA DADO CREDIBILIDAD A LOS PAPELES DE BARCENAS O HABEIS SIDO VOSOTROS? QUE OS GUSTA MAREAR LA PERDIZ. LA OPINION PUBLICA QUE SE HA MANIFESTADO EN GENOVAS SOLO ERAN ALGUNOS AFILIADOS DEL PSOE MANIUPULADOS POR EL INNOMBRABRE.

Sección Rodríguez: Aún me acuerdo cuando Zapatero decía que la crisis era cuestión de confianza. Como le criticaba el PP al unísono. Recuerdo perfectamente a la señora Soraya decir que el PSOE nos estaba tomando el pelo. Hoy le escucho a usted decir lo mismo que Zapatero hace cuatro años. !!!que fácil es criticar cuando se esta detrás de la barrera!!!!

ANTIRUBALCABA: JUAN:EL PROCEDER CAINITA DEL SR RUBALCABA ES LO QUE MAS DAÑA A ESPAÑA, FUERA Y DENTRO. SIN PRUEBAS NO SE PUEDE ACUSAR TAN DESALMADAMENTE. NO TIENE DIGNIDAD ALGUNA. ÉL SÍ QUE HA UNIDO SU SUERTE AL GAL Y AL FAISAN

Dimisiones por el caso Madrid arena

Luis: Una vez más se ha metido en el mismo saco a todos los politicos, la dimisión del Delegado de Medio Ambiente, antes también de Seguridad, es una injusticia manifiesta, el Sr. Guindos es funcionario de carrera, no apegado a ningún cargo tal como manifesto en la declaración que realizó ante la comisión de investigación del Ayuntamiento, además ha demostrado su integridad porque dijo que si era imputado dimitiria, mi solidaridad con él, ahora espero que la que dimita es la Sra. Botella por no saber defender y admitir todas las dimisiones sin defender a sus colaboradores mas cercanos con tal de salvarse ella, que, aunque considere que no tiene culpa alguna, si la tiene en cuanto lo anteriormente expuesto

PARO

SECCIÓN MA RODRÍGUEZ: cuando dice que hay que reformar el sistema de pensiones a cual se refiere ¿a la de los trabajadores de a pie o a la de los políticos y demas? ¿Con 6 millones de parados y 8 de pensionistas mas otros tantos de funcionarios, a quien nos cargamos a lo mas facil PENSIONISTAS?