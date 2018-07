Bárcenas, Noos y la regeneración política centran la opinión de los oyentes

INDIGNACIÓN POPULAR

CARLOS: Me fascina que el mismo pueblo de las facturas con/sin IVA, que se aprovecha de subvenciones publicas para fines privados, de la cultura del pelotazo...se indigne por los comportamientos de SUS representantes politicos, como si los eligieran en Antigua y Barbuda!

CASO BÁRCENAS

jose miguel: lo del sr. trías, con su visión de superhéroe y su memoria de elefante, es impresionante. lo extraño es que la cia no lo haya contratado aún.

Otro: Se me plantea una duda. Barcenas y la cupula del PP dicen q los papeles son falsos y niegan la existencia de una contabilidad B, pero han salido varias personas que reconocen haber recibido dinero en efectivo para diversas causas (prestamos, ayudas...) que aparecen en los papeles de El Pais. Esos "apuntes" reconocidos existen en la contabilidad oficial? porque si no es asi, hay una prueba clara de la existencia de una contabilidad B. En cualquier caso... que asquito dan todos

CASO NOOS

PEPE: No quedamos que la fianza se paga para NO entrar en prisión?, Como es que Urdanga, que no ha pagado, no va a la Cárcel?

PREJUBILACIONES:

Antonio: Sobre las prejubilaciones ultimas pactadas de bancos nacionalizados, A mi y a otros muchos trabajadores, nos despiden sin ningún miramiento y no nos prejubilan, ¿por qué tenemos que pagar nosotros las prejubilaciones de siempre los mismos?

Otro: Porque nosotros tenemos que cobrar menos cuando otros cobran mas sin dar palo al agua?

REUNIÓN EN CATALUÑA SOBRE CORRUPCIÓN

estos que se han reunido para hablar de la corrupción, que deben saber algo digo yo para hablar, ...¿se habrán reunido en el Palau de la Música ¿no? porque la Sede de Convergencia la tienen embargada y no sé si estará habilitada para tal fin.

REGENERACIÓN

ANGEL: ¡Y qué será de nosotros cuando a falta de una mayoría absoluta se tenga que volver a pactar con vascos y catalanes? Hay que hacer una regeneración completa.

Pedro: Leo que E Aguirre, R Díez, A P Rubalcaba y otros hacen grandes aspavientos y proposiciones de transparencia, pero hay una que no encuentro: limitación del número de legislaturas a la mamandurria. Uno se cansa de ver siempre las mismas caras ... duras. Además, si ellos ocupan el puesto, no podemos acceder los demás. Eso es democracia: para todos y con igualdad de oportunidades.

Reflexión

Cómo es posible que se sorprenda nadie de que el 80% de los españoles no

tenga confianza en los políticos? Lo sorprendente es que no sea el 100%!! Pero si en este país no dimite nadie, ni imputados, ni demandados, ni

pillados ...Hay un sentimiento de impunidad enorme, un sentimiento de que

nos están robando a manos llenas y nadie hace nada por evitarlo. El dinero

no aparece y los corruptos no van a la cárcel ...pero qué clase de país

bananero es éste? Todos los políticos no miran más que por su bien,

cobrando sueldos que ya los quisieran los mileuristas, y encima tienen

dietas, y primas y gastos de representación ...aquí todos a ajustarse el

cinturón menos ellos.

CIS

ALEJANDRO: Para saber la verdadera encuesta del CIS, sólo tienen que pasarse por el Carnaval de Cádiz y oír las letras de los coros, comparsas y chirigotas. Esa es la verdadera opinión del pueblo.

ENTREVISTA AL CONSEJERO DE SANIDAD DE CLM

Raimundo: o sea cierran un monton de urgencias y dice este señor que no han recortado las prestaciones sanitarias.nos toman por tontos.

Daniel: Si las urgencias que hay en algunos pueblos son tan pocas que no justifican mantener abierto un ambulatorio, las escoltas a los políticos tampoco se justifican, ya que casi nunca hay atentados.

Eusebio: en castilla la mancha los pensionistas aun no han cobrado un euro, por el exceso de gasto sanitario mensual. por ley, sé que existe un copago pero, ¿el exceso cuando se va a devolver?

Cristino: para este hombre son procesos vanales los males de los mayores y para un proceso vanal va a poner en marcha un helicoptero para llevar un abuelito a 20 km de su casa asi nos luce el pelo

Otra: cuando vas al medico es normal que nunca te vea el mismo medico. Que el diagnostico que uno te da, no coincide con el del siguientes. Si es normal que llevemos cuatro años para un tratamiento cuando al final el diagnostico ya está hecho. Si es normal que en una simple ecografía se tarde nueve meses en hacer (noviembre 2012 a agosto de 2013), cuando es urgente.